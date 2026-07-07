Llamar al cáncer de próstata de bajo riesgo de otra forma podría salvar más vidas, argumentan investigadores

LUNES, 6 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Los hombres podrían beneficiarse si los médicos dejan de referirse por completo al cáncer de próstata de bajo riesgo como cáncer, según un nuevo estudio.
Refiriéndose recientemente al tipo de cáncer de próstata de menor riesgo -- Grupo 1 de Grado 1 (GG1) -- como cáncer hace más daño que bien, investigadores argumentaron recientemente en la revista JAMA Oncology.
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Renombrar GG1 como una condición precancerosa o de próstata en lugar de cáncer podría ayudar a prevenir seis veces más muertes por cáncer de próstata cada año, según el análisis de los investigadores.
"Los pacientes merecen información que refleje el riesgo real de su enfermedad, no solo una etiqueta que pueda generar miedo o confusión", dijo el investigador senior Dr. Scott Eggener, director de urología en la Facultad de Medicina David Geffen de la Universidad de California en Los Ángeles.
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"Nuestra esperanza es que este trabajo fomente un enfoque más reflexivo en cómo definimos y comunicamos el cáncer de próstata de bajo riesgo", añadió Eggener en un comunicado de prensa.
Los cánceres de próstata GG1 suelen crecer lentamente a lo largo de años o décadas, si es que crecen en absoluto, según los investigadores en notas de fondo. Estos tumores no causan síntomas ni se vuelven potencialmente mortales a menos que posteriormente se desarrolle un cáncer de grado superior en la próstata.
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Pero ser diagnosticado con cáncer de próstata GG1 suele causar estrés y ansiedad a los hombres, señalaron los investigadores.
Las directrices recomiendan un enfoque de "observar y esperar" en los casos de GG1, pero hasta un 40% de los hombres estadounidenses se ponen tan ansiosos que optan por ser tratados con cirugía o radioterapia, según los investigadores. Como resultado, a menudo sufren efectos secundarios innecesarios como incontinencia o impotencia.
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Para el nuevo estudio, los investigadores modelaron lo que podría ocurrir si los casos de GG1 se llamaran de otra forma que no fuera cáncer de próstata.
Estimaron que aproximadamente un tercio (32%) de los nuevos diagnósticos de cáncer de próstata son casos de GG1, lo que supone 100.480 nuevos casos de enfermedad prostática de GG1 cada año.
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Los investigadores pensaron que el reetiquetado podría animar a más hombres a someterse a pruebas de detección de cáncer de próstata, porque estarían menos preocupados por recibir tratamientos innecesarios para un tumor benigno.
El equipo sopesó esa hipótesis frente a la posibilidad de que los hombres no se tomen en serio un cáncer y mueran por un GG1 que no han seguido adecuadamente con una espera vigilante.
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"Cambiar la terminología no significa ignorar estos tumores ni eliminar la atención de seguimiento", dijo Eggener. "Significa reconocer que no todos los cánceres de próstata conllevan el mismo riesgo y que el lenguaje debería reflejar mejor la biología de la enfermedad."
Reetiquetar estos casos como algo distinto al cáncer reduciría las muertes anuales de próstata en aproximadamente 2.400, concluyeron los investigadores.
Llamar a los tumores GG1 de otra forma que no cáncer prevendría unos 2.835 cánceres de próstata gracias a que más hombres se sometieron a pruebas, pero podría causar unas 452 muertes adicionales de hombres cuyos casos no estaban vigilados activamente, según el estudio.
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No sería la primera vez que se adoptan nuevos términos para ayudar a los pacientes a comprender mejor el riesgo de una condición precancerosa, dijo Eggener.
"La medicina tiene un historial de redefinir adecuadamente condiciones cuando la terminología ya no refleja el riesgo con precisión", afirmó. "Cambios similares han ocurrido en otros tipos de cáncer, incluyendo los de vejiga, cuello uterino y tiroides, donde algunas condiciones que antes se clasificaban como cáncer se han redefinido para reflejar mejor su extremadamente baja probabilidad de causar daño.
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"Incluso ha pasado antes en cáncer de próstata. Para los tumores de próstata de menor riesgo, eliminar la etiqueta contra el cáncer podría ayudar a los pacientes a evitar tratamientos innecesarios y fomentar enfoques de cribado que reduzcan aún más las muertes por cáncer de próstata agresivo", dijo Eggener.
Más información
La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre las fases del cáncer de próstata.
FUENTES: UCLA, comunicado de prensa, 1 de julio de 2026; JAMA Oncología, 21 de mayo de 2026
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