Salud

Hacer pequeñas pausas de estar sentado puede reducir el riesgo de cáncer

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LUNES, 6 de julio de 2026 (HealthDay News) -- ¿Planeas una épica maratón de televisión o una larga sesión de videojuegos?

Si haces pausas cada hora para levantarte y estirar las piernas, reducirás el riesgo de cáncer causado por el sedentario, según un nuevo estudio.

Cada hora prolongada e ininterrumpida sentada en el día a día de una persona se asocia con un 9% más de riesgo de morir de cáncer, según informaron los investigadores el 2 de julio en la revista PLOS Medicine.

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"Nuestros hallazgos sugieren que los efectos en la salud del comportamiento sedentario pueden depender no solo del tiempo total de sedentario, sino también de si ese tiempo se acumula en periodos prolongados o se interrumpe por la actividad", concluyó el equipo de investigación liderado por Frederick Ho, profesor titular de salud pública en la Universidad de Glasgow, Reino Unido.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 91.000 participantes en el Biobank del Reino Unido, un gran esfuerzo de investigación en salud en el Reino Unido. Todos los participantes llevaron monitores de actividad durante una semana para seguir su movimiento diario, y luego fueron seguidos durante unos 12 años.

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Los resultados mostraron que estar sentado durante largos periodos sin levantarse aumentaba el riesgo de desarrollar o morir por cáncer, especialmente en casos relacionados con la obesidad o la diabetes tipo 2.

Sin embargo, romper el sedentario con un poco de movimiento reducía el riesgo de cáncer.

Sustituir una hora diaria de comportamiento sedentario prolongado por una actividad física ligera redujo el riesgo de muerte por cáncer en un 12%, según los investigadores.

"Este patrón es biológicamente plausible: estudios experimentales han demostrado que interrumpir la sentación prolongada con breves periodos de actividad puede mejorar las respuestas metabólicas en comparación con la ininterrupción", escribieron los investigadores.

"Las recomendaciones sanitarias actuales se centran mucho en el ejercicio moderado o vigoroso, pero nuestros hallazgos muestran que no se debe ignorar el movimiento ligero", escribió el equipo. "De cara al futuro, los ensayos clínicos nos ayudarán a ir más allá de los consejos generales y desarrollar estrategias personalizadas para romper el tiempo sentado."

Más información

El Instituto Nacional del Cáncer tiene más información sobre actividad física y cáncer.

FUENTE: PLOS, comunicado de prensa, 2 de julio de 2026

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