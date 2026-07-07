Salud

Para la mayoría de las personas, el riesgo de trastornos musculares graves por las estatinas es bajo

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LUNES, 6 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Para la mayoría de las personas, el riesgo de trastornos musculares graves por las estatinas es bajo, según un estudio publicado en línea el 25 de junio en The Lancet.

Ting Cai, D.Phil., de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, y sus colegas realizaron un estudio de cohorte retrospectivo utilizando datos de historiales electrónicos de salud para derivar y validar un modelo que predecía el riesgo de trastornos musculares graves en personas elegibles para tratamiento con estatinas. Los riesgos de uno, cinco y diez años de trastornos musculares graves asociados a hospitalización o muerte se predijeron en un modelo Fine-Gray, ajustando por el riesgo de mortalidad competidor, entre hombres de 50 años o más y mujeres de 60 años o más.

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En total, 1.785.207 individuos fueron incluidos en la cohorte de derivación del modelo y 3.889.504 individuos en la cohorte de validación externa. El modelo incluía 22 predictores, uno de los cuales era la prescripción de estatinas. Los investigadores encontraron que en la mayoría de los individuos, el riesgo previsto de trastornos musculares graves era bajo (el 99,6 por ciento de la cohorte de validación tenía un riesgo a 10 años inferior al 10 por ciento). En general, se observó una buena discriminación y calibración en el modelo; para la predicción a 10 años en la validación externa, el índice C fue de 0,782, el estadístico D de 2,176, la razón esperada a observada fue de 1,151 y la pendiente de calibración fue de 1,063. Se sugirió un beneficio neto favorable de la toma de decisiones clínica asistida por modelos en un análisis de curva de decisión.

"Nuestros hallazgos sugieren que el riesgo es muy bajo para la gran mayoría de las personas que pueden beneficiarse del tratamiento. Comprender el riesgo de una persona puede ayudar a poner esas preocupaciones en perspectiva, apoyar decisiones de tratamiento más informadas y proporcionar tranquilidad", dijo Ting en un comunicado.

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