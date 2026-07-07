Aprender idiomas podría mantener un cerebro más joven, según un estudio

LUNES, 6 de julio de 2026 (HealthDay News) -- ¿Tu adolescente está pensando en tomar una clase de español o francés?

Diles que hay un beneficio oculto en aprender otro idioma : su cerebro podría envejecer más despacio, según un nuevo estudio.

Las personas que hablan otros idiomas tienen cerebros que parecen seis a trece años más jóvenes que quienes solo hablan un idioma, informaron investigadores en el Foro de la Federación Europea de Sociedades de Neurociencia el domingo en Barcelona, España.

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"En términos sencillos, las personas que hablaban más idiomas tendían a tener cerebros que parecían más jóvenes de lo esperado para su edad cronológica", dijo la investigadora Lucía Amoruso en un comunicado de prensa. Es subdirectora científica en el Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje en San Sebastián, España.

Para el estudio, los investigadores utilizaron escáneres cerebrales realizados en 728 personas para crear un "reloj de envejecimiento cerebral". El reloj estima la edad del cerebro de una persona en función del nivel de conectividad entre las distintas partes del cerebro.

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El equipo usó entonces el reloj para medir la edad cerebral de otro grupo de 144 personas, algunas de las cuales hablaban hasta cuatro idiomas diferentes.

Los resultados mostraron que cuantos más idiomas hablaban las personas, más jóvenes parecían sus cerebros.

Dos lenguas se asociaron con cerebros seis años más jóvenes, tres lenguas con cerebros siete años más jóvenes y cuatro lenguas con cerebros 13 años más jóvenes en comparación con aquellos que solo habían aprendido un idioma, según los investigadores.

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Aprender un idioma extra a una edad temprana parecía ralentizar el envejecimiento cerebral, según los investigadores. Los adultos también se beneficiaron de volverse altamente fluidos en otro idioma.

"El efecto no solo estaba relacionado con el número de lenguas habladas", dijo Amoruso. "Una mayor competencia lingüística y la adquisición más temprana de una segunda lengua también se asociaron con un envejecimiento cerebral más tardío.

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"Esto sugiere que la experiencia multilingüe importa como gradiente: no se trata simplemente de ser bilingüe o no, sino de la profundidad y duración de la experiencia lingüística", dijo Amoruso.

Los investigadores planean analizar si las habilidades lingüísticas podrían ser relevantes en afecciones cerebrales como la enfermedad de Alzheimer.

Christina Dalla, profesora en la Universidad Nacional y Kapodistriana de Atenas, Grecia, revisó los hallazgos.

Dijo que muchos factores pueden influir en la salud cerebral y las capacidades mentales a medida que las personas envejecen.

"Por ejemplo, sabemos que no fumar, comer bien, participar social y artísticamente, así como estar activo, pueden ayudar. La forma en que usamos nuestro cerebro a lo largo de la vida también puede influir, especialmente si realizamos un aprendizaje esfuerzado que activa nuestro cerebro", dijo Dalla en un comunicado de prensa.

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"Este estudio sugiere que aprender un segundo, tercer o cuarto idioma podría ayudar a que nuestro cerebro se mantenga más joven durante más tiempo, y cuanto antes empecemos, mejor", continuó. "Hay muchas buenas razones para aprender otro idioma a cualquier edad -- sociales, culturales y para la salud del cerebro -- así que debemos apoyar el aprendizaje de idiomas en la escuela y a lo largo de la vida, aunque sea difícil."

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene consejos para mantener tu cerebro joven.

FUENTE: Federación de Sociedades Europeas de Neurociencia, comunicado de prensa, 5 de julio de 2026