Estudio plantea nuevas preguntas sobre los edulcorantes artificiales

LUNES, 6 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Durante décadas, los edulcorantes artificiales se han promovido como una alternativa más saludable al azúcar. Pero nuevas investigaciones sugieren que pueden tener efectos inesperados en tu metabolismo.

"Lo que hace que nuestro análisis sea notable es que, al centrarnos en comparadores no calóricos, aislamos mejor los efectos fisiológicos directos de los endulzantes en sí, no las calorías que reemplazan", dijo el primer autor Meng Wang, profesor asistente de investigación en la Friedman School of Nutrition Science and Policy de la Universidad de Tufts, en Boston.

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"Al agrupar los hallazgos de ensayos individuales, vemos señales de que estos compuestos pueden tener daños metabólicos", añadió en un comunicado de prensa.

Los investigadores analizaron 21 ensayos clínicos aleatorizados que comparaban edulcorantes artificiales y bajos en calorías con opciones no calóricas como el agua o un placebo.

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El resultado: los edulcorantes artificiales se relacionaron con niveles más altos de insulina en ayunas y un HbA1c más alto -- una medida del control a largo plazo del azúcar en sangre. El análisis también mostró una tendencia hacia una reducción de la sensibilidad a la insulina.

Los investigadores dijeron que una posible explicación tiene que ver con el microbioma intestinal. Evidencias previas sugieren que ciertos edulcorantes no nutritivos pueden alterar la composición y la función de las bacterias intestinales.

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La revisión también encontró que las personas que consumen más edulcorantes artificiales pueden tener un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiometabólicas, incluyendo diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas.

Los investigadores afirmaron que sus hallazgos generales sugieren que estos compuestos pueden tener daños metabólicos, pero se necesitan más estudios para establecer causa y efecto.

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Mientras tanto, "si estás sustituyendo grandes cantidades de azúcar añadido en tu dieta, como en varias raciones de refrescos, estos edulcorantes bajos en calorías pueden ser una mejor alternativa", dijo el autor principal del estudio, el Dr. Dariush Mozaffarian, cardiólogo y director del Food is Medicine Institute de Tufts. "No podemos simplemente asumir que son seguros e inocuos, y evitarlos siempre que sea posible parece una decisión prudente."

La revisión fue publicada recientemente en la revista Current Atherosclerosis Reports.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre edulcorantes artificiales.

FUENTE: HealthDay TV, 6 de julio de 2026