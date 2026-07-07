Salud

Estudio plantea nuevas preguntas sobre los edulcorantes artificiales

Healthday Spanish

Guardar
Google icon
Imagen 5EKQCIZX7RDQXBO5JQG4C4KA7Y

LUNES, 6 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Durante décadas, los edulcorantes artificiales se han promovido como una alternativa más saludable al azúcar. Pero nuevas investigaciones sugieren que pueden tener efectos inesperados en tu metabolismo.

"Lo que hace que nuestro análisis sea notable es que, al centrarnos en comparadores no calóricos, aislamos mejor los efectos fisiológicos directos de los endulzantes en sí, no las calorías que reemplazan", dijo el primer autor Meng Wang, profesor asistente de investigación en la Friedman School of Nutrition Science and Policy de la Universidad de Tufts, en Boston.

PUBLICIDAD

"Al agrupar los hallazgos de ensayos individuales, vemos señales de que estos compuestos pueden tener daños metabólicos", añadió en un comunicado de prensa.

Los investigadores analizaron 21 ensayos clínicos aleatorizados que comparaban edulcorantes artificiales y bajos en calorías con opciones no calóricas como el agua o un placebo.

PUBLICIDAD

El resultado: los edulcorantes artificiales se relacionaron con niveles más altos de insulina en ayunas y un HbA1c más alto -- una medida del control a largo plazo del azúcar en sangre. El análisis también mostró una tendencia hacia una reducción de la sensibilidad a la insulina.

Los investigadores dijeron que una posible explicación tiene que ver con el microbioma intestinal. Evidencias previas sugieren que ciertos edulcorantes no nutritivos pueden alterar la composición y la función de las bacterias intestinales.

La revisión también encontró que las personas que consumen más edulcorantes artificiales pueden tener un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiometabólicas, incluyendo diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas.

Los investigadores afirmaron que sus hallazgos generales sugieren que estos compuestos pueden tener daños metabólicos, pero se necesitan más estudios para establecer causa y efecto.

Mientras tanto, "si estás sustituyendo grandes cantidades de azúcar añadido en tu dieta, como en varias raciones de refrescos, estos edulcorantes bajos en calorías pueden ser una mejor alternativa", dijo el autor principal del estudio, el Dr. Dariush Mozaffarian, cardiólogo y director del Food is Medicine Institute de Tufts. "No podemos simplemente asumir que son seguros e inocuos, y evitarlos siempre que sea posible parece una decisión prudente."

La revisión fue publicada recientemente en la revista Current Atherosclerosis Reports.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre edulcorantes artificiales.

FUENTE: HealthDay TV, 6 de julio de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hacer pequeñas pausas de estar sentado puede reducir el riesgo de cáncer

Healthday Spanish

Hacer pequeñas pausas de estar sentado puede reducir el riesgo de cáncer

Aprender idiomas podría mantener un cerebro más joven, según un estudio

Healthday Spanish

Aprender idiomas podría mantener un cerebro más joven, según un estudio

Llamar al cáncer de próstata de bajo riesgo de otra forma podría salvar más vidas, argumentan investigadores

Healthday Spanish

Llamar al cáncer de próstata de bajo riesgo de otra forma podría salvar más vidas, argumentan investigadores

Para la mayoría de las personas, el riesgo de trastornos musculares graves por las estatinas es bajo

Healthday Spanish

Para la mayoría de las personas, el riesgo de trastornos musculares graves por las estatinas es bajo

¿Es importante sentir que un músculo trabaja para que crezca? La palabra de 2 expertas

Fisiólogas del ejercicio consultadas por Women’s Health Magazine ofrecen claves prácticas para mejorar la conciencia corporal sin depender de una sensación que no siempre aparece

¿Es importante sentir que un músculo trabaja para que crezca? La palabra de 2 expertas

DEPORTES

El peculiar motivo por el que una figura de Portugal abandonó la rueda de prensa tras la eliminación ante España

El peculiar motivo por el que una figura de Portugal abandonó la rueda de prensa tras la eliminación ante España

Tolami Benson reveló cómo es la vida con Bukayo Saka lejos del fútbol: “Llevamos una vida bastante privada”

“Me duele mucho”: la reacción del periodista amigo de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en el Mundial

Atlanta se tiñó de albiceleste en otro multitudinario banderazo: los videos de la fiesta previa del duelo entre Argentina y Egipto

Con tres cambios: el probable equipo de la selección argentina para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

TELESHOW

El enojo de José María Muscari por el precio que le cobraron en una fiambrería: “El robo del siglo”

El enojo de José María Muscari por el precio que le cobraron en una fiambrería: “El robo del siglo”

El desopilante imprevisto de Jimena Barón durante su viaje a Atlanta: “Las valijas quedaron a baño maría”

Yanina Latorre contó cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi fuera del fútbol: “Entiendo tus nervios”

El adiós a Chatterbox: los sentidos mensajes de youtubers y streamers tras la trágica muerte

Daniela Celis se defendió tras su pelea con Mica Viciconte: “Tengo pezones más oscuritos y quizás por eso queda vulgar”

INFOBAE AMÉRICA

Canadá negocia con la empresa alemana TKMS la construcción de hasta 12 submarinos para reforzar su defensa marítima

Canadá negocia con la empresa alemana TKMS la construcción de hasta 12 submarinos para reforzar su defensa marítima

Costa Rica condena ataque ruso contra Kiev y crecen los llamados internacionales a la protección de civiles

Enrique VI, una enfermedad mortal y un cambio de paradigma: así se borró el beso de la vida social inglesa

Guatemala: Sala deja sin efecto órdenes de captura en contra del exjefe la CICIG y otros fiscales anticorrupción

Corte Plena rechaza críticas de la presidenta Laura Fernández sobre corrupción en el Poder Judicial