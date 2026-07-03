Cómo reconocer el síndrome de Rubinstein-Taybi y las claves para un diagnóstico temprano

El síndrome de Rubinstein-Taybi afecta a una minoría de recién nacidos y suele identificarse tarde por su baja prevalencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar señales como pulgares inusualmente anchos, estatura baja y retrasos en el desarrollo del lenguaje puede ser clave para orientar la consulta médica. El síndrome de Rubinstein-Taybi, una alteración genética poco frecuente, suele pasar inadvertido durante años por la escasa información disponible fuera del ámbito especializado.

En el marco del Día Mundial, que se conmemora cada 3 de julio, especialistas insisten en la importancia de detectar el síndrome a tiempo. Identificarlo en los primeros años puede marcar una diferencia en la calidad de vida y favorecer la inclusión de quienes viven con esta condición.

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Qué es el síndrome de Rubinstein-Taybi y cómo se manifiesta

El síndrome de Rubinstein-Taybi (SRT) afecta a 1 de cada 100.000 a 125.000 nacidos vivos. Según la Dra. María Soledad Andersen, jefa del Servicio de Genética del Hospital Alemán, las causas principales son alteraciones en los genes CREBBP o EP300, encargados de regular procesos clave durante el desarrollo embrionario. La mayoría de los casos surgen de manera espontánea, sin antecedentes familiares.

De acuerdo con el sitio especializado MedlinePlus, el SRT se caracteriza por pulgares y dedos de los pies gruesos, baja estatura, características faciales particulares y grados variables de discapacidad intelectual. El sitio indica que “algunas personas presentan variaciones en los genes CREBBP o EP300” y que los síntomas suelen incluir retraso en el desarrollo motor y del lenguaje. Además, el sitio especializado Rare Diseases agrega que es común observar dificultades para la alimentación, ojos inclinados hacia abajo y pestañas largas, junto con otras manifestaciones como anomalías cardíacas y renales.

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“No existen dos personas con síndrome de Rubinstein-Taybi iguales. Cada paciente presenta necesidades diferentes y requiere un abordaje individualizado”, enfatizó la Dra. Andersen. Por eso, el seguimiento debe estar a cargo de un equipo interdisciplinario capaz de adaptar los controles y tratamientos a cada situación. La red internacional de salud y diagnóstico, Medicover Hospitals coincide en que el abordaje debe ser personalizado y multidisciplinario, integrando médicos pediátricos, genetistas y terapeutas.

El impacto del diagnóstico precoz

No existe un tratamiento curativo para el SRT, pero identificar el síndrome en los primeros años de vida permite anticipar complicaciones y mejorar el desarrollo. El diagnóstico temprano facilita el acceso a terapias de estimulación, apoyos educativos y asesoramiento genético a las familias, con impacto directo en la autonomía y la inclusión social.

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La importancia del diagnóstico temprano también es subrayada por MedlinePlus, que señala: "El diagnóstico precoz permite organizar controles médicos específicos e iniciar terapias adecuadas“. Medicover Hospitals resalta el papel de la secuenciación de nueva generación (NGS) y de las pruebas genéticas para distinguir el SRT de otros síndromes con síntomas similares. “El diagnóstico temprano posibilita intervenciones oportunas y mejores resultados a largo plazo”, explican desde el centro internacional.

El síndrome, que se conmemora cada 3 de julio, tiene una incidencia de 1 cada 100.000 a 125.000 nacidos vivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los avances en genética molecular han mejorado la precisión diagnóstica. “El diagnóstico precoz representa una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida”, remarcan desde el Hospital Alemán.

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Desafíos en Argentina y el mundo: falta de registros y experiencia clínica

En Argentina, no existe un registro nacional de personas con síndrome de Rubinstein-Taybi, lo que dificulta estimar cuántos viven con esta condición. El Hospital Alemán advierte que la falta de datos epidemiológicos limita la experiencia clínica y el acceso oportuno al diagnóstico. Esta problemática es común en muchas enfermedades poco frecuentes.

Las familias se convierten en protagonistas frente al desconocimiento. El Grupo de Padres del Síndrome de Rubinstein-Taybi acompaña a quienes reciben el diagnóstico, difunde información confiable y promueve el reconocimiento de la enfermedad. Para más información y contacto, la organización ofrece el sitio Padres X Rubinstein Tayby. “Las familias suelen convertirse en las principales impulsoras de la visibilización”, destacó la Dra. Andersen.

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El manejo del SRT requiere controles periódicos de visión, audición, crecimiento, alimentación y evaluación de posibles anomalías cardíacas, dentales y renales, detalla el Hospital Alemán. El apoyo educativo y la terapia conductual forman parte del acompañamiento necesario para el desarrollo y el bienestar.

De acuerdo con MedlinePlus, la discapacidad intelectual en el SRT varía, con un coeficiente intelectual entre 25 y 79. Algunas personas logran autonomía en la adultez, siempre que cuenten con un seguimiento médico y educativo adecuado.

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El Hospital Alemán recuerda que cada Día Mundial del Síndrome de Rubinstein-Taybi representa una oportunidad para informar y fortalecer las redes de apoyo. “Hablar del síndrome no es solo difundir una enfermedad genética poco frecuente, sino favorecer diagnósticos más tempranos, fortalecer las redes de apoyo y contribuir a una sociedad más inclusiva”, concluyó la Dra. Andersen.