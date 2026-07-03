Los estadounidenses rurales son más propensos a ver el cáncer como una sentencia de muerte, según una encuesta

JUEVES, 2 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Las personas que viven en zonas rurales de Estados Unidos tienen más probabilidades de ver el cáncer como una sentencia de muerte, según informa una nueva encuesta.

Alrededor del 43% de las personas que viven en zonas rurales afirman que un diagnóstico de cáncer significa una muerte inevitable, en comparación con el 35% de las personas en zonas urbanas o suburbanas, según la nueva encuesta de la Prevent Cancer Foundation.

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Esto probablemente se deba a un profundo escepticismo tanto hacia la medicina como hacia la prevención del cáncer, según la fundación.

Menos de la mitad (48%) de los estadounidenses rurales se han sometido a una revisión rutinaria o a un cribado de cáncer en el último año, en comparación con más de la mitad (56%) de los habitantes urbanos y suburbanos, según la encuesta.

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Los residentes rurales también tienen menos probabilidades de creer que las personas pueden prevenir el cáncer o reducir su riesgo, con un 64% de acuerdo frente al 71% de los habitantes urbanos.

Las personas de zonas rurales eran más propensas a ser escépticas respecto a que cualquier cambio en el estilo de vida pudiera reducir el riesgo, cuestionando el valor de las pruebas rutinarias de cáncer, una dieta saludable, evitar el tabaco y otros factores conocidos que protegen contra el cáncer, según los resultados.

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Además, más de la mitad (55%) de los residentes rurales afirmaron que su escepticismo proviene de la creencia de que los sistemas sanitarios priorizan el beneficio sobre la atención al paciente.

"Está claro por los datos que las barreras en las comunidades rurales van más allá del acceso: muestran la necesidad de mejorar la confianza, el intercambio de información y la experiencia del paciente", dijo Jody Hoyos , directora ejecutiva de la Fundación, en un comunicado de prensa.

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Sin embargo, la encuesta encontró varias formas de cerrar esta brecha:

Casi la mitad (48%) de las personas rurales afirmó que una comunicación clara, consistente y transparente por parte de los profesionales sanitarios aumentaría su confianza en el cribado del cáncer. En total, el 48% también dijo que tendría más probabilidades de realizar el cribado de cáncer de cuello uterino si pudiera autoadministrarse la prueba en la consulta del médico. Además, el 32% dijo que sería más probable que priorizara las pruebas de cáncer de colon si pudiera hacerse una prueba en casa, y el 30% citó un análisis de sangre como preferencia. Ambas opciones están actualmente disponibles bajo las directrices de cribado.

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"Cuando las personas se sienten escuchadas, reciben información clara y pueden acceder a revisiones rutinarias de formas que les benefician a su vida, es más probable que actúen", dijo Hoyos. "Ahí es donde tenemos la oportunidad de lograr un cambio significativo y duradero."

Los residentes rurales también tienen menos probabilidades de vacunar a sus hijos contra el virus del papiloma humano (VPH), que causa casi todos los cánceres de cuello uterino y contribuye a al menos otros cinco tipos.

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Alrededor del 42% de los habitantes rurales dijo que pondría la vacuna contra el VPH a su hijo, frente al 49% de los habitantes urbanos y suburbanos, según la encuesta.

La encuesta involucró a 7.510 adultos estadounidenses de 21 años o más que fueron encuestados en enero de 2026. El margen de error es de más o menos 1 punto porcentual.

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Más información

La AAMC tiene más información sobre la sanidad rural.

FUENTE: Prevent Cancer Foundation, comunicado de prensa, 29 de junio de 2026