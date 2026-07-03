Alimentos ultraprocesados relacionados con diferencias cerebrales en niños pequeños

JUEVES, 2 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Más de la mitad de las calorías consumidas por los niños pequeños en EE. UU. provienen de alimentos ultraprocesados.

Ahora, un nuevo estudio advierte que esos alimentos, incluidos los cereales azucarados, los snacks envasados, la comida rápida y las carnes procesadas, podrían estar relacionados con diferencias medibles en la estructura cerebral a los 6 años.

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Un equipo del Hospital Infantil de Los Ángeles siguió a 144 parejas madre-hijo latinas e hispanas desde la infancia hasta los 6 años, siguiendo la dieta de los niños a lo largo del tiempo y utilizando resonancias magnéticas para medir la estructura cerebral.

El resultado: Por cada aumento del 10% en la ingesta de ultraprocesados, el volumen cerebral era casi un 2% menor en las regiones implicadas en recompensa, emoción y motivación.

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El estudio no encontró ninguna relación entre los alimentos ultraprocesados y el rendimiento cognitivo.

Pero los investigadores afirman que los cambios en la estructura cerebral pueden aparecer antes de los cambios en la memoria, el pensamiento o el comportamiento.

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"Nuestros hallazgos sugieren que lo que comen los niños en la infancia puede influir en el desarrollo cerebral de formas que apenas estamos empezando a comprender", dijo el autor principal Michael Goran, director del Programa de Nutrición y Obesidad del Instituto de Investigación Saban del hospital. "Incluso sin diferencias en el rendimiento cognitivo, estamos viendo cambios medibles en la estructura cerebral."

Se necesita más trabajo para entender qué pueden significar estas diferencias estructurales para la salud a largo plazo.

"Aún nos queda mucho por aprender sobre cómo las primeras exposiciones dietéticas influyen en el cerebro en desarrollo", dijo Goran.

Los hallazgos se publicaron recientemente en The American Journal of Clinical Nutrition.

Más información

La Universidad Johns Hopkins tiene más información sobre los alimentos ultraprocesados.

FUENTE: HealthDay TV, 2 de julio de 2026