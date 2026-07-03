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Las respuestas rápidas de la madre podrían reducir el riesgo de problemas de salud mental del bebé

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JUEVES, 2 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Aquí hay más presión para las madres agobiadas: una respuesta lenta a los arrullos y balbuceos del bebé podría aumentar su riesgo de problemas psiquiátricos infantiles.

Las madres que responden en menos de un segundo tras las vocalizaciones de su bebé parecen reducir el riesgo de problemas de salud mental del niño a los 7 años, según informaron los investigadores el 1 de julio en la revista PLOS One.

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Específicamente, por cada 10% de aumento en la probabilidad de que una madre responda en un segundo, las probabilidades del niño de recibir un diagnóstico psiquiátrico posterior disminuyeron un 17%, según los investigadores.

Los resultados "sugieren una asociación robusta entre las lentas respuestas parentales a las señales de sus bebés y problemas posteriores", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Philip Wilson, profesor emérito de la Universidad de Aberdeen en el Reino Unido.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron vídeos de 158 madres interactuando con su bebé de 1 año mientras miraban un libro ilustrado. El audio de estos vídeos se utilizó para evaluar la rapidez con la que las madres respondían a las vocalizaciones de sus hijos.

En total, 55 de los niños recibieron al menos un diagnóstico de problema de salud mental antes de los 7 años, según los investigadores.

Las respuestas lentas de las madres se relacionaron con un aumento del 21% en el riesgo de TDAH y un 20% más de trastornos de conducta disruptiva.

Sin embargo, no existía ninguna relación entre la respuesta de la madre y el riesgo de autismo o trastornos emocionales de un niño, según los investigadores.

Los investigadores señalaron que no está claro que la respuesta tardía de una madre sea la razón por la que estos niños desarrollaron problemas de salud mental. Se necesita más investigación para verificar los resultados y desentrañar las razones detrás del vínculo observado.

"Aún no sabemos si las respuestas lentas causan los problemas, o si hay otros factores, como el riesgo genético, que podrían explicar nuestros hallazgos", dijo Wilson.

"Sin embargo, es importante destacar que el trabajo subraya el valor de observar la interacción temprana entre padres e hijos para evaluar la vulnerabilidad psicológica de un niño", señaló.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ofrecen consejos positivos para criar a niños pequeños.

FUENTE: PLOS One, nota de prensa, 1 de julio de 2026

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