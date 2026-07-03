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¿Por qué eres diestro o zurdo? Los experimentos sugieren una explicación sorprendentemente sencilla

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JUEVES, 2 de julio de 2026 (HealthDay News) -- ¿Por qué tu mano derecha es mucho mejor en tareas cotidianas como escribir, lanzar o usar herramientas si eres diestro, pero tu mano izquierda si eres zurdo?

Un nuevo estudio sostiene que tu mano dominante se hace, no nace -- en otras palabras, la práctica determina si eres zurdo o diestro.

No existe una ventaja cerebral inestable que determine si alguien es zurdo o diestro, según informaron los investigadores el 30 de junio en los Proceedings of the National Academy of Sciences.

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En cambio, la mano dominante simplemente ha desarrollado más habilidad porque ha tenido más práctica, según los investigadores.

Los nuevos hallazgos desafían una hipótesis de hace décadas, que sostiene que un hemisferio del cerebro es dominante en cada persona, y eso lo hace inherentemente mejor para controlar el movimiento.

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"El brazo dominante no es más capaz porque un hemisferio del cerebro simplemente controla mejor el movimiento", dijo en un comunicado el investigador principal , el Dr. Ahmet Arac, profesor asistente de neurología en la Facultad de Medicina David Geffen de la Universidad de California, Los Ángeles. "Es porque hemos pasado toda la vida practicando los movimientos específicos y complicados que exigen las herramientas y la caligrafía."

Estudios previos han demostrado que en el útero se desarrolla una preferencia por el lado de la extremidad y puede predecir qué lado se volverá dominante tras el nacimiento. Esto llevó a la teoría de que el hemisferio cerebral dominante de una persona tiene especializaciones incorporadas que lo hacen mejor para un control motor profesional, según los investigadores.

Para comprobar esta hipótesis, los investigadores desarrollaron una serie de experimentos diseñados para comprobar la diferencia de habilidad entre los brazos y manos dominantes y no dominantes de una persona.

El equipo utilizó cámaras de captura de movimiento para seguir los movimientos 3D del brazo de adultos sanos mientras se acercaban a tres objetivos bajo diferentes condiciones: alcanzar normalmente, alcanzar con un peso de muñeca de cuatro libras y alcanzar mientras sostenía un palo ligero atado al antebrazo para simular el uso de una herramienta.

Durante el simple alcance, los brazos dominantes y no dominantes de una persona actuaban aproximadamente igual. Incluso con el peso extra añadido, el rendimiento entre ambas extremidades era similar.

Pero una vez añadido el stick --lo que requería más control y precisión-- el brazo dominante claramente superaba al otro.

Un segundo experimento pidió a los participantes que escribieran letras y números con un bolígrafo usando primero cada mano y luego con un bolígrafo pegado a cada codo.

Al escribir con el codo, la ventaja habitual del lado dominante desapareció por completo. Ambos codos eran pésimos escribiendo, como cabría esperar.

"Si quitas esa práctica cambiando a una parte del cuerpo como el codo que nunca ha hecho la tarea antes, la ventaja desaparece", dijo Arac.

Tras la práctica, ambos codos mejoraron en la misma medida, y ambos mejoraron más que la mano no dominante, según los investigadores.

Estos resultados podrían aportar nuevas perspectivas para ayudar a los supervivientes de ictus y a las personas con lesiones cerebrales que deben reaprender habilidades motoras, según los investigadores. También podría ayudar a las personas a entender mejor cómo el cerebro aprende y procesa el movimiento hábil.

Más información

La Asociación Americana de Psicología tiene más información disponible.

FUENTE: UCLA, comunicado de prensa, 30 de junio de 2026

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