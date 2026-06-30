Cuál es la forma correcta de tomar la presión en el hogar y qué tensiómetro recomiendan los cardiólogos

El uso correcto del tensiómetro en casa ayuda a confirmar la hipertensión y a controlar si el tratamiento para la presión arterial funciona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medirse la presión arterial en casa puede ayudar a confirmar un diagnóstico de hipertensión y a vigilar si el tratamiento funciona. Pero esos registros solo resultan útiles cuando se obtienen con un aparato adecuado y una técnica correcta.

La importancia de ese seguimiento quedó reforzada por un estudio realizado por la Universidad de Edimburgo. La investigación, publicada en European Heart Journal–Digital Health, analizó a casi 450.000 pacientes con hipertensión entre 2019 y 2022. De ellos, alrededor de 9.500 usaron Connect Me BP, un sistema digital para controlar la presión en el domicilio y enviar los datos al médico.

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Quienes utilizaron la herramienta redujeron sus valores durante los primeros tres meses, mantuvieron esa mejoría por más de un año y presentaron menos eventos cardiovasculares, hospitalizaciones y muertes que quienes recibieron atención habitual. Los autores aclararon que el análisis muestra una asociación y no prueba por sí solo una relación causal definitiva.

La presión arterial alta puede no dar síntomas durante años, pero aumenta el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión como problema de salud global

La hipertensión es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 1.280 millones de adultos de entre 30 y 79 años viven con presión arterial alta, y cerca del 46% no sabe que la tiene.

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Ese carácter silencioso explica la importancia del monitoreo: muchas personas no presentan síntomas evidentes durante años, aunque los valores elevados aumenten el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal.

El tratamiento suele combinar cambios en el estilo de vida, medicamentos y controles periódicos. En ese contexto, la toma frecuente permite ajustar decisiones médicas y detectar si la terapia logra mantener las cifras dentro de un rango adecuado.

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La American Heart Association, Mayo Clinic y la Clínica Universidad de Navarra coinciden en que, para que el control domiciliario sea útil, conviene priorizar el uso de un tensiómetro automático de brazo y respetar una técnica de medición adecuada.

La hipertensión afecta a 1.280 millones de adultos en el mundo y cerca del 46% desconoce que tiene presión arterial alta, según la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomiendan el control en el hogar a las personas con hipertensión porque permite al profesional de salud evaluar si el tratamiento da resultado. También puede ayudar a confirmar el diagnóstico, seguir los cambios cuando se inicia o modifica la medicación y reforzar la vigilancia en quienes necesitan controles más estrechos.

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Según Mayo Clinic, esta práctica también puede ayudar a identificar dos situaciones: la hipertensión de bata blanca, que ocurre cuando los valores se elevan solo en el consultorio médico por nervios o estrés, y la hipertensión enmascarada, cuando parecen normales en consulta, pero están altos en la vida diaria.

El centro añade que el autocontrol puede reforzar hábitos de cuidado y reducir visitas médicas, aunque advierte que no todas las personas obtienen lecturas correctas, en especial quienes tienen latidos cardíacos irregulares.

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Qué tensiómetro conviene usar en casa

La American Heart Association recomienda usar un tensiómetro automático con brazalete para la parte superior del brazo, es decir, el modelo que se coloca alrededor del brazo y no en la muñeca o el dedo.

Los dispositivos de muñeca y de dedo no son la primera opción para el seguimiento habitual, porque pueden ofrecer resultados menos fiables. Mayo Clinic aclara que algunas personas con brazos muy grandes pueden recurrir a la muñeca o al antebrazo si no encuentran un brazalete adecuado, pero deben comparar esas lecturas con las del consultorio.

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La American Heart Association recomienda usar un tensiómetro automático de brazo, porque los dispositivos de muñeca y dedo pueden ofrecer resultados menos fiables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño del brazalete es otro punto clave: si no corresponde al brazo de la persona, puede alterar la medición. Los tensiómetros manuales, como los aneroides, requieren estetoscopio y entrenamiento, por lo que suelen usarse más en ámbitos clínicos que en el hogar.

Cómo tomarse la presión de forma correcta en el hogar

Antes de la medición, la American Heart Association y Mayo Clinic recomiendan no fumar, no consumir bebidas con cafeína ni alcohol y no hacer ejercicio durante los 30 minutos previos. Ambas también aconsejan vaciar la vejiga antes de empezar.

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Las tres fuentes coinciden en que hay que sentarse en una silla, guardar silencio y reposar al menos cinco minutos. La espalda debe quedar apoyada y no conviene cruzar las piernas ni los tobillos. También recomiendan elegir un momento de relajación y evitar situaciones de estrés.

Para medir la presión arterial en casa, se aconseja no fumar, no tomar cafeína ni alcohol, no hacer ejercicio antes y permanecer sentado en reposo durante cinco minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brazo debe descansar sobre una superficie plana y quedar a la altura del corazón, según la American Heart Association. Además, añade que el centro del brazalete debe ubicarse a esa misma altura y que su borde inferior debe colocarse justo por encima del pliegue del codo.

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El brazalete debe ir directamente sobre la piel y no sobre la ropa. La asociación estadounidense y Mayo Clinic remarcan ese punto, y advierten que una manga enrollada que apriete el brazo también puede modificar el resultado.

En general, puede usarse cualquiera de los dos brazos, aunque recomiendan elegir uno y mantenerlo como referencia para comparar mejor los registros. Si aparecen diferencias importantes entre ambos lados, conviene consultarlo con un profesional de salud.

Cuántas veces medirla y cómo registrar las lecturas

La American Heart Association recomienda hacer dos tomas separadas por un minuto cada vez que se controle la presión. También aconseja medirla a la misma hora todos los días, registrar los resultados y consultar con el profesional de salud cuál es la frecuencia adecuada para cada caso.

Sobre el horario, la asociación estadounidense pide medirla a la misma hora todos los días y consultar con el profesional de salud la frecuencia adecuada. Mayo Clinic propone, al principio, al menos dos controles diarios: uno por la mañana antes de comer o de tomar la medicación, y otro por la noche.

La American Heart Association indica hacer dos tomas de presión arterial con un minuto de diferencia, registrar los resultados y revisar la precisión del tensiómetro en la consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Clínica Universidad de Navarra suma otros momentos posibles, como antes de acostarse, antes y después de la actividad física, y antes de tomar medicamentos para controlar la tensión arterial. Las indicaciones sobre el momento del control pueden variar según la fuente, el tratamiento y la situación de cada persona.

Los resultados deben quedar registrados. La American Heart Association sugiere anotarlos o usar la memoria del aparato, si el dispositivo cuenta con esa función. También pueden compartirse con el profesional de salud mediante registros escritos, historias clínicas electrónicas o equipos que cargan los datos de forma automática.

Qué errores evitar al usar un tensiómetro en casa

Una vez comprado el aparato, la American Heart Association recomienda llevarlo a la siguiente cita médica para comprobar que se usa de forma correcta y que sus lecturas coinciden con el equipo del consultorio. Revisar su precisión en consulta al menos una vez al año y volver a evaluarlo si se cae o se daña.

La entidad recomienda escoger un dispositivo validado y consultar con un profesional de salud si hay dudas. También advierte que la precisión de los tensiómetros de uso público en farmacias o tiendas puede variar.

Categorías de presión arterial: guía completa para entender tus niveles de presión

Según la American Heart Association, los valores de presión arterial se clasifican de la siguiente manera:

Normal: presión sistólica menor de 120 mm Hg y presión diastólica menor de 80 mm Hg.

Elevada: presión sistólica entre 120 y 129 mm Hg y presión diastólica menor de 80 mm Hg.

Hipertensión de etapa 1: presión sistólica entre 130 y 139 mm Hg, o presión diastólica entre 80 y 89 mm Hg.

Hipertensión de etapa 2: presión sistólica de 140 mm Hg o más, o presión diastólica de 90 mm Hg o más.

Hipertensión grave: presión sistólica superior a 180 mm Hg y/o presión diastólica superior a 120 mm Hg. Si no hay síntomas, la entidad recomienda contactar al profesional de salud.

Emergencia hipertensiva: presión superior a 180/120 mm Hg acompañada de síntomas como dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor de espalda, entumecimiento, debilidad, cambios en la visión o dificultad para hablar. En esos casos, se debe pedir asistencia urgente.