Los alimentos que ayudan a cuidar la piel y el cabello, según expertos

La alimentación influye en la salud de la piel y el cabello tanto como las cremas y los tratamientos tópicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud de la piel y el cabello es una de las mayores preocupaciones de la sociedad moderna, impulsando una industria global de productos cosméticos, tratamientos y procedimientos que mueve miles de millones de dólares cada año. Desde cremas hidratantes hasta champús especializados y terapias mínimamente invasivas, la búsqueda de una apariencia joven y fresca parece no tener límites. Sin embargo, la ciencia revela que la clave para mantenerlos fuertes va mucho más allá de los productos que se aplican de forma externa.

Diversos expertos coinciden en que lo que se consume puede ser tan relevante como cualquier crema o tratamiento tópico. “La piel y cuerpo son el reflejo de lo que se come”, afirma Alain Michon, director médico de Ottawa Skin Clinic, citado por Healthline. Por lo tanto, la importancia de cuidar este aspecto trasciende el aspecto estético.

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La piel, con sus aproximadamente cuatro kilos de peso, es el órgano más grande del cuerpo y constituye la primera línea de defensa contra agentes externos como bacterias y virus. Cumple funciones críticas en la protección inmunitaria, la regulación de la temperatura y la prevención de la deshidratación.

Por su parte, el pelo no solo responde a cuestiones genéticas y hormonales, sino que también es un indicador del estado general de salud y bienestar, ya que su crecimiento depende del correcto aporte de nutrientes y de un entorno corporal equilibrado.

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Mantener la integridad y el funcionamiento óptimo resulta fundamental, no solo para preservar una apariencia saludable, sino también para evitar afecciones comunes como dermatitis, acné, caída del cabello o envejecimiento prematuro. Por ello, la comunidad científica recomienda una atención integral que combine protección externa y una nutrición adecuada.

La piel y el cabello cumplen funciones de protección y reflejan el estado general de salud, por lo que requieren nutrición adecuada y cuidado externo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos que se asocian a una piel y pelo más sanos

Entre los alimentos más señalados, los pescados grasos ocupan un lugar destacado. Especies como el salmón, la caballa y el arenque son fuentes naturales de ácidos grasos omega-3, que poseen propiedades antiinflamatorias y contribuyen a la integridad de la barrera cutánea.

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Además, estos animales aportan vitamina E y proteínas, fundamentales para la producción de queratina, la proteína estructural principal de la piel y el cabello. Healthline resalta que los omega-3 pueden ayudar a reducir la inflamación y el enrojecimiento, mientras que la vitamina E actúa como antioxidante, protegiendo contra el daño oxidativo.

Las verduras de hoja verde, como la espinaca y la acelga, destacan por su concentración de vitamina A, vitamina C y polifenoles, nutrientes asociados con la salud de la piel y el cabello. La vitamina A participa en la regeneración celular y en la producción de sebo, una sustancia natural que ayuda a mantener hidratados el cuero cabelludo y la superficie cutánea.

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La vitamina C, por su parte, interviene en la síntesis de colágeno, una proteína fundamental para la firmeza y elasticidad de la piel, además de contribuir a fortalecer la estructura capilar. Investigaciones citadas por la Cleveland Clinic y un estudio sobre dermatología nutricional señalan que una alimentación rica en estos vegetales favorece la hidratación, la cicatrización y la protección frente al daño ambiental.

El consumo regular de frutos secos y semillas, tales como almendras, nueces y semillas de girasol, también se asocia con una mejor salud cutánea y capilar. Estos alimentos son fuentes de vitamina E, zinc y biotina, nutrientes que intervienen en la reparación tisular, la producción de queratina y la protección contra el envejecimiento prematuro.

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Paula Doebrich, dietista citada por Healthline, sostiene que la vitamina E de los frutos secos ayuda a combatir el daño oxidativo y aporta propiedades antiinflamatorias que pueden proteger la piel de los efectos nocivos de los rayos UV.

Los pescados grasos como salmón, caballa y arenque aportan omega-3, vitamina E y proteínas que favorecen la barrera cutánea y la queratina del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo es otro alimento señalado por su riqueza. Uno de sus micronutrientes más importantes es la biotina, necesaria para la síntesis de queratina y relacionada con un menor riesgo de fragilidad capilar y de uñas. Asimismo, la Cleveland Clinic destaca en que una dieta insuficiente en proteína puede derivar en cabello quebradizo y propenso a la caída.

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Por último, frutas y verduras de colores intensos como batatas, zanahorias, morrones y cítricos aportan carotenoides, vitamina C y antioxidantes que apoyan la regeneración celular y la defensa frente a los radicales libres. El consumo frecuente de estos alimentos se ha vinculado a una mejor hidratación, una mayor luminosidad cutánea y una reducción de los signos visibles del envejecimiento.

Los nutrientes clave detrás de estos beneficios

Vitaminas

Son protagonistas en este campo. La vitamina A, presente tanto en alimentos de origen animal como en vegetales ricos en betacaroteno, interviene en la renovación celular, la cicatrización y la prevención de infecciones cutáneas. Su deficiencia puede derivar en sequedad, mayor propensión a lesiones y retraso en la reparación de la piel.

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La vitamina C, abundante en cítricos, morrones y verduras de hoja verde, es indispensable para la producción de colágeno, proteína que da estructura y firmeza a la piel y fortalece los folículos pilosos. Además, actúa como antioxidante, limitando el daño causado por los radicales libres y contribuyendo a mantener la hidratación cutánea.

La vitamina E destaca por su papel en la protección frente al estrés oxidativo y la integridad de las membranas celulares. Su presencia en frutos secos, semillas y aceites vegetales ayuda a preservar la elasticidad de la piel y a retrasar los signos del envejecimiento. Además, puede colaborar en la cicatrización y el alivio de la inflamación cutánea, tal como subraya una investigación publicada en Nutrients.

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Nutrientes como vitaminas A, C y E, omega-3, zinc, selenio, cobre, silicio, polifenoles y flavonoides sostienen el colágeno, la queratina y la protección antioxidante de la piel y el cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros nutrientes

Los ácidos grasos esenciales cumplen funciones fundamentales en la barrera cutánea, la regulación del pH y la hidratación. Los omega-3, presentes en pescados grasos como el salmón y en semillas de chía o linaza, tienen efectos antiinflamatorios y pueden reducir la sequedad, la descamación y el enrojecimiento de la piel. Un adecuado equilibrio junto con el omega-6 es crítico para mantener la homeostasis epidérmica y prevenir afecciones inflamatorias.

El zinc figura como mineral imprescindible en la síntesis de queratina, proteína básica de la piel, el cabello y las uñas. Además, interviene en la cicatrización y en el control de la inflamación. Se encuentra en mariscos, carnes magras, frutos secos y cereales integrales, explica la revisión de Nutrients. La carencia puede manifestarse en alteraciones cutáneas, caída del cabello y dificultad en la reparación de heridas.

Otros micronutrientes también resultan determinantes. La biotina, presente en huevos, frutos secos y semillas, es esencial para la síntesis de queratina y la integridad del pelo y las uñas. El selenio, mineral antioxidante que protege de la radiación UV y el daño oxidativo, se obtiene a través de pescados, mariscos y cereales integrales. El cobre y el silicio, aunque requeridos en cantidades menores, participan en la maduración del colágeno, la síntesis de melanina y la elasticidad de la piel.

Los polifenoles y flavonoides, abundantes en frutas, verduras, té verde, cacao y hierbas como el perejil, aportan beneficios adicionales al inhibir enzimas que degradan el colágeno y la elastina, además de poseer propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias.

Cuidados que completan la alimentación

El uso de protector solar es una de las recomendaciones más reiteradas por especialistas en dermatología. La exposición al sol excesiva provoca fotoenvejecimiento, arrugas, manchas, sequedad e incrementa el riesgo de cáncer de piel.

Además, la radiación ultravioleta puede alterar la estructura del colágeno y acelerar la degradación de las fibras elásticas cutáneas. Por ello, la aplicación diaria de un protector solar adecuado, incluso en días nublados o en interiores con exposición a ventanas, resulta indispensable para preservar la integridad de la piel, explican los autores Sandi Assaf y Owen Kelly en la revisión de Nutrients de 2024.

El protector solar, la higiene suave, la hidratación, el descanso, el ejercicio y el cuidado del cabello completan la estrategia para preservar la piel y evitar la fragilidad capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La higiene regular, tanto de la piel como del pelo, también es fundamental. Una limpieza suave y frecuente elimina impurezas, residuos ambientales y exceso de sebo, lo que contribuye a evitar la obstrucción de poros y la aparición de irritaciones o infecciones.

Es recomendable elegir productos limpiadores acordes a cada caso, evitando sustancias demasiado agresivas que puedan alterar la barrera natural de protección cutánea y causar sequedad o sensibilidad.

El cuidado del cabello implica, además, prácticas como el lavado regular con champús suaves, el uso moderado de calor en herramientas de peinado y la protección frente a agentes químicos o ambientales. La Cleveland Clinic señala que, junto con el consumo suficiente de agua, es clave para evitar la sequedad del cuero cabelludo y la fragilidad capilar.

Las rutinas de autocuidado incluyen, además, la atención a factores como el descanso suficiente, la reducción del estrés y la actividad física regular, que repercuten de forma indirecta en la apariencia y regeneración de la piel y el cabello. Dormir bien favorece los procesos reparadores nocturnos y la renovación celular, mientras que el ejercicio aumenta la oxigenación y el flujo sanguíneo hacia los tejidos periféricos.