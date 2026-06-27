Salud

8 bebidas que pueden influir en la salud y la apariencia de la piel

Una especialista en bienestar reúne opciones hidratantes con vitaminas, minerales y antioxidantes que podrían favorecer elasticidad, colágeno y calma de la irritación, aunque el respaldo científico es desigual en varias propuestas

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Una mujer de unos 45 años, con cabello castaño, se mira en un espejo, tocándose el cuello mientras observa su piel de cerca.
Las bebidas hidratantes pueden influir en la salud y el aspecto de la piel, según una especialista citada por VeryWell Health (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas hidratantes pueden influir en la salud y el aspecto de la piel, según la especialista en salud Carrie Madormo, que detalla en VeryWell Health ocho opciones con nutrientes que podrían aportar hidratación, apoyo al colágeno, acción antioxidante o alivio de la inflamación.

La selección se apoya en su capacidad para hidratar y en su aporte de vitaminas, minerales, antioxidantes o compuestos antiinflamatorios, aunque en varios casos la investigación aún es limitada.

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El agua es el principal componente de las células de la piel, por lo que mantener una buena hidratación puede favorecer su salud y su apariencia. A partir de esa base, varias de las bebidas citadas aportan compuestos relacionados con la producción de colágeno, la reducción de la inflamación o cierta protección frente al daño cutáneo.

La revisión también matiza que no todas las opciones cuentan con el mismo respaldo científico. En bebidas como el agua con limón, el caldo de huesos y el jugo de aloe vera, el texto subraya que todavía hace falta más investigación.

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1. Agua con limón y apoyo al colágeno

Primer plano de un vaso de agua con hielo, rodajas de limón y hojas de hierbabuena sobre una mesa de madera. El vaso está cubierto de condensación.
El agua con limón combina hidratación con un aporte de vitamina C (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua con limón combina hidratación con un aporte de vitamina C, un antioxidante vinculado con la reducción de la inflamación y la producción de colágeno. Ese conjunto puede ayudar a mejorar el aspecto y la textura de la piel.

Madormo explica que esta bebida podría favorecer la producción de colágeno, proteína presente en las células de la piel y del cabello. Aun así aclara que todavía no está claro si la cantidad de vitamina C del agua con limón basta para generar beneficios medibles.

2. Té verde y protección frente al daño cutáneo

El té verde destaca por su contenido de catequinas, antioxidantes que la investigación asocia con una menor inflamación y con protección frente al daño solar. Un estudio citado en la fuente indica que tomarlo con regularidad puede ayudar a prevenir señales de envejecimiento y daño en la piel.

Sus propiedades antiinflamatorias también lo sitúan como una opción de interés para personas con afecciones inflamatorias de la piel, como eccema y psoriasis. Los compuestos del té verde podrían reducir enrojecimiento, alteración del color e hinchazón.

3. Caldo de huesos para firmeza y elasticidad

Un cuenco de caldo de huesos humeante con zanahorias, cebolla y carne en una mesa de madera rústica, junto a una cuchara, sal y pimienta.
El caldo de huesos es rico en colágeno, un componente vinculado con la firmeza y la elasticidad de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caldo de huesos es rico en colágeno, un componente que se relaciona con la firmeza y la elasticidad de la piel. Aumentar su consumo podría ayudar a reducir líneas finas y arrugas, además de mejorar la hidratación cutánea.

La fuente menciona un estudio según el cual una sopa de pollo con caldo rico en colágeno puede mejorar el tono y la elasticidad de la piel. Pese a ello, el texto insiste en que aún se necesitan más estudios para determinar su eficacia.

4. Agua de coco y prevención del acné

El agua de coco es el líquido transparente del interior de los cocos jóvenes y verdes y aporta minerales esenciales como potasio y magnesio. También contiene antioxidantes con propiedades antiinflamatorias.

La investigación recogida por Carrie Madormo indica que esta bebida puede ayudar a prevenir el acné. El texto añade que sus propiedades antimicrobianas podrían contribuir a proteger la piel frente a infecciones.

5. Té de hierbabuena contra inflamación e irritación

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El consumo de té de hierbabuena podría reducir la inflamación de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de hierbabuena se prepara con la planta Mentha spicata y aparece en la lista por sus posibles efectos antiinflamatorios. Su consumo podría reducir la inflamación y la irritación de la piel.

La hierbabuena también presenta propiedades antibacterianas. Según la fuente, ese rasgo puede ayudar a disminuir bacterias relacionadas con el acné.

6. Jugo de aloe vera y alivio de la irritación

El jugo de aloe vera es el líquido espeso que se encuentra en la pulpa de esa planta. Durante años se ha usado en afecciones cutáneas, en parte por su perfil antiinflamatorio.

Además, contiene polifenoles, compuestos vegetales que ayudan a reducir la inflamación en el organismo. La revisión señala que el aloe vera puede aliviar la irritación de la piel por quemaduras y dermatitis atópica.

El texto también menciona posibles beneficios de su consumo, como una mejora de la elasticidad de la piel y un impulso a la producción de colágeno. Aun así, aclara que muchos estudios se han centrado en su uso tópico y que todavía hacen falta más datos sobre su ingesta.

7. Jugo de zanahoria y vitaminas para la piel

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El jugo de zanahoria aporta vitaminas A, C y E, además de betacaroteno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de zanahoria aporta vitaminas A, C y E, además de betacaroteno. La vitamina C puede favorecer la producción de colágeno y mejorar la apariencia de la piel, y la fuente añade que esta bebida también podría apoyar la cicatrización.

La vitamina E actúa como antioxidante y se asocia con una reducción del daño cutáneo y de las arrugas. Ese perfil sitúa al jugo de zanahoria entre las opciones con mayor aporte de nutrientes de la lista.

8. Jugo verde e hidratación con antioxidantes

El jugo verde preparado con verduras de hoja, pepino y agua con limón aporta hidratación y puede respaldar la firmeza y la elasticidad de la piel. Su composición reúne agua y nutrientes presentes en varios ingredientes de origen vegetal.

Esta bebida también contiene carotenoides, pigmentos vegetales con propiedades antioxidantes. Consumir carotenoides puede ayudar a proteger la piel frente al daño solar y, si el jugo incluye alimentos ricos en vitamina C, también puede favorecer la producción de colágeno.

Bebidas que debes evitar para la salud de tu piel

Tras la lista de bebidas recomendadas, expertos aconsejan evitar opciones deshidratantes o con alto contenido de azúcar. En ese grupo figuran las gaseosas, los tés azucarados, las bebidas energéticas, las bebidas de cafetería con jarabes y el alcohol, como cerveza, vino y licor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La cerveza, el vino y el licor figuran entre las bebidas alcohólicas desaconsejadas por los expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo frecuente de bebidas azucaradas se asocia con signos de envejecimiento, entre ellos arrugas y flacidez. Según Carrie Madormo, el consumo elevado de alcohol puede acelerar el envejecimiento de la piel y contribuir a hinchazón, arrugas y cambios en su color.

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