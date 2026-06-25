Cómo evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

El riesgo de monóxido de carbono aumenta en invierno por la menor ventilación y por el uso de artefactos de calefacción sin mantenimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, con la llegada del frío, las intoxicaciones por monóxido de carbono vuelven a encender las alarmas en Argentina. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, alrededor de 200 personas mueren anualmente y unas 40.000 resultan afectadas por la inhalación de este gas. Las intoxicaciones por monóxido de carbono se repiten cada año, pero se repiten con una regularidad que las campañas de prevención aún no lograron revertir.

Este gas tóxico no tiene olor, color ni sabor. No produce irritación ni ninguna señal perceptible para quien lo inhala; es por eso que los especialistas lo llaman el “asesino silencioso”. Se genera cuando un artefacto que funciona a gas, leña, carbón, kerosene u otro combustible con carbono quema de forma incompleta. Eso significa que el riesgo no está acotado a los hogares con gas natural: cualquier vivienda con una instalación deficiente o un artefacto mal mantenido puede ser un escenario de intoxicación.

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El peligro existe durante todo el año, pero se intensifica en los meses fríos. Las casas se cierran, la ventilación se reduce y los artefactos de calefacción vuelven a encenderse después de meses de inactividad. Esa combinación —ambientes más herméticos y equipos que no recibieron mantenimiento— es el terreno donde los accidentes se producen con mayor frecuencia.

Solo en la zona de distribución de Metrogas (la Ciudad de Buenos Aires y 11 partidos del conurbano bonaerense), en 2025 el monóxido de carbono causó 15 muertes y dejó cerca de 120 personas hospitalizadas. En lo que va de 2026, la empresa registró 16 intervenciones técnicas por presencia del gas: al menos 28 personas resultaron afectadas y seis fallecieron.

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Cómo prevenir una intoxicación por monóxido de carbono

Un calefón a gas montado en la pared de una cocina doméstica muestra manchas de hollín oscuro que indican mala combustión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención se basa en una regla básica: cualquier artefacto que funcione con combustión puede generar monóxido de carbono si quema mal o si sus gases no se evacúan correctamente al exterior. Así lo señala Sergio Felice, jefe de Seguridad de Camuzzi Gas, quien advierte que los casos suelen estar vinculados a estufas, calefones, termotanques, hornallas y hornos.

El mantenimiento anual es la primera medida. Los especialistas recomiendan revisar todos los artefactos al menos una vez por año con un gasista matriculado, preferentemente antes del inicio del invierno. Esa revisión debe incluir el estado de los quemadores, la ventilación, los tirajes y las salidas al exterior. Felice menciona que en algunas inspecciones encontraron nidos de aves dentro de los conductos, lo que obstruía la salida de los gases.

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Otro punto crítico son las rejillas de ventilación. En muchos hogares, durante el invierno, se las bloquea con muebles, cuadros o cintas para evitar la entrada de aire frío. Tapar esas aberturas impide la renovación del aire y favorece la acumulación de gases tóxicos. Si la rejilla tiene algún desperfecto, mantener una ventana entreabierta es la alternativa recomendada.

Ambas distribuidoras señalan que una de las prácticas más riesgosas también es usar la cocina o el horno para calentar ambientes. Las hornallas y el horno están diseñados para cocinar, no para calefaccionar. Encenderlos con ese fin en espacios cerrados puede elevar la concentración de monóxido de carbono al punto de provocar pérdida de conciencia o la muerte. En baños y dormitorios, la normativa solo permite artefactos de tiro balanceado o cámara cerrada, siempre que estén bien instalados y con mantenimiento al día.

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Las rejillas de ventilación deben permanecer siempre despejadas; ante cualquier falla, mantener una ventana entreabierta es la alternativa recomendada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante cualquier sospecha de intoxicación, la recomendación es inmediata: ventilar el ambiente, abrir puertas y ventanas, apagar los artefactos, salir del lugar y llamar al servicio de emergencias.

Qué señales alertan sobre una mala combustión

Dado que el monóxido de carbono no puede detectarse por los sentidos, existen señales indirectas que permiten advertir una combustión deficiente. La principal, según Felice, es el color de la llama.

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En estufas, cocinas, calefones y termotanques, la llama debe ser azul, estable y pareja. Si vira al amarillo, naranja o rojizo, es un indicio de que la combustión no es completa y de que el artefacto puede estar generando monóxido de carbono. Esa variación en el color no debe ignorarse ni postergarse.

La otra señal a observar son las manchas negras. La presencia de hollín sobre las paredes, techos o en la superficie de los artefactos —especialmente alrededor de calefones y termotanques— no es normal, de acuerdo con el experto. Ante cualquiera de estas señales, la indicación es apagar el equipo de inmediato y contactar a un gasista matriculado.

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Una llama azul, estable y pareja, y la ausencia de manchas de hollín son las señales de que los artefactos del hogar funcionan de forma segura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los síntomas de una intoxicación

La dificultad para detectar una intoxicación por monóxido de carbono radica en que sus primeros efectos pueden confundirse con otros malestares comunes. Los síntomas iniciales incluyen dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, alteraciones visuales y letargo o confusión. A medida que la concentración del gas en el ambiente aumenta, el cuadro puede agravarse hasta provocar convulsiones y pérdida de conciencia.

El desenlace fatal es posible si la persona permanece en el ambiente contaminado sin recibir atención médica. La ausencia de señales sensoriales —el gas no huele, no se ve ni irrita— hace que muchas víctimas no adviertan el peligro hasta que ya están incapacitadas para reaccionar. Ese es el rasgo que convierte al monóxido de carbono en un riesgo especialmente grave en espacios cerrados y durante el sueño.

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Alejandro Di Lázzaro, director de Asuntos Corporativos y Comunicación de Metrogas, señaló que “la intoxicación por monóxido puede evitarse” y que el desafío de la empresa es “seguir generando conciencia para que cada vez más personas incorporen hábitos de prevención y podamos reducir al mínimo los accidentes”. Camuzzi, por su parte, trabaja desde hace tres años junto con la Asociación Civil Argentina Reanima en capacitaciones comunitarias que combinan prevención de intoxicaciones con prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibrilador.