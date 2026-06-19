Salud

Seis hábitos clave para cuidar y fortalecer la salud cerebral

En exclusiva para Infobae, especialistas de Ineco brindaron estrategias para potenciar la memoria, la creatividad y la organización mental

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Persona con auriculares y ropa deportiva pedaleando en una bicicleta fija. Sobre su cabeza, un cerebro digital translúcido y luminoso irradia luz azul.
El cerebro necesita uso, cuidado y mantenimiento, igual que cualquier motor del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

En la actualidad, se duerme menos, es habitual vivir acelerados y muchas veces se naturaliza el estrés. Sin embargo, pocas veces se piensa en cómo estos hábitos afectan al cerebro.

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Cuando se habla de salud cerebral, se la suele asociar con enfermedades como el Alzheimer o al ACV, pero cuidar el cerebro va mucho más allá: implica la capacidad de pensar, aprender, ser creativos, regular emociones, vincularse, adaptarse a los cambios y otras funciones esenciales para el bienestar cotidiano.

La buena noticia es que ese cuidado no depende sólo de tratamientos médicos, ni debe comenzar cuando aparece un problema. Se construye en la vida cotidiana, a través de rutinas, actividades y vínculos.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El descanso nocturno es clave para eliminar desechos metabólicos del cerebro y mejorar el rendimiento diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Desde la Terapia Ocupacional, se entiende que lo que se hace cada día moldea el bienestar. Trabajar, descansar, moverse, jugar, cuidar a otros, compartir tiempo con personas significativas: todas esas acciones no son simples tareas, sino parte de la estructura que sostiene nuestra salud” afirma la licenciada Guadalupe Chacon Lechmann, terapista ocupacional (MN 4926).

En un contexto donde el aumento de los trastornos mentales y neurológicos es una realidad, pensar en prevención es indispensable. Y en este caso, la terapia ocupacional tiene un rol clave: acompaña a las personas a organizar su vida diaria de manera saludable, equilibrada y significativa. No se trata sólo de intervenir cuando aparece una enfermedad. También se trata de prevenir, de ayudar a construir rutinas que favorezcan el bienestar cognitivo, emocional y social.

Seis recomendaciones para cuidar la salud cerebral

EJERCICIOS INECO 19/6/26

Estas acciones protegen el cerebro. La combinación entre organización y flexibilidad genera estabilidad y reduce la sobrecarga mental.

EJERCICIOS INECO 19/6/26

Durante el descanso nocturno, el cerebro consolida la memoria, regula las emociones y elimina desechos metabólicos. Dormir mal no es una anécdota: es un factor de riesgo. Programar el descanso es tan importante como programar cualquier otra actividad del día.

EJERCICIOS INECO 19/6/26

No hace falta pasarse todo el día en el gimnasio, caminar, subir escaleras, bailar o realizar tareas activas ya aportan beneficios. El movimiento mejora la memoria, la atención y nuestro estado de ánimo.

EJERCICIOS INECO 19/6/26

Conversar, compartir actividades y tener vínculos significativos fortalece la salud mental y cognitiva.

EJERCICIOS INECO 19/6/26

Un idioma, un instrumento, una receta diferente, activa circuitos cerebrales que la rutina no toca. El aprendizaje continuo es una forma de ejercitar el cerebro.

EJERCICIOS INECO 19/6/26

Generar momentos de pausa real, sin pantallas, sin exigencias es una necesidad, no un lujo.

Cuidar el cerebro también implica revisar cómo se vive, cómo se distribuye el tiempo personal, que actividades se priorizan, entre otras cosas.

El cerebro es el motor de todo lo que somos y se hace. Y, como cualquier motor, necesita uso, cuidado y mantenimiento.

Ese cuidado puede empezar mucho antes de llegar al consultorio: con decisiones cotidianas, porque la salud mental se construye todos los días.

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