Cronofobia, el temor invisible que acelera el desgaste del cuerpo y la mente

Una investigación observacional con 726 mujeres halló que la ansiedad por el deterioro de la salud relacionado con la edad se asocia con cambios celulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temor al paso del tiempo, denominado cronofobia, puede acelerar los procesos biológicos asociados al envejecimiento, de acuerdo con investigaciones. Aunque no figura como diagnóstico clínico, este concepto cobró relevancia en el ámbito cultural y científico debido a sus repercusiones en la salud. La inquietud ante el envejecimiento suele originarse en miedos vinculados al deterioro físico, la pérdida de atractivo y los desafíos en la salud reproductiva, aspectos que afectan especialmente a las mujeres por la presión sociocultural más marcada.

La cronofobia se caracteriza por una sensación continua de inquietud ante el avance de los años. Expertos señalan que este tipo de ansiedad fue abordado en el arte desde la década de 1960 y, en tiempos más recientes, adquirió peso en el análisis social y científico. Diversos autores describen cómo el miedo a envejecer se transformó en un elemento central de la experiencia contemporánea.

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La exigencia de conservar una imagen juvenil y la vigilancia permanente sobre el propio cuerpo incrementan el estrés cotidiano. Esta actitud responde tanto a expectativas sociales como a discursos edadistas que desvalorizan la vejez, generando un estado prolongado de malestar psicológico.

Estrés y aceleración epigenética del envejecimiento

Un estudio reciente vincula el miedo a envejecer, o cronofobia, con cambios biológicos observables, afectando especialmente a mujeres y grupos vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversas investigaciones recientes indican que el estrés psicosocial vinculado al temor a envejecer acelera los procesos biológicos relacionados con el paso del tiempo. Según el investigador español Jorge Romero-Castillo, integrante del grupo de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Málaga, la epigenética revela que ciertos factores ambientales pueden activar o desactivar genes sin modificar su secuencia.

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Tal como detalla el medio brasileño O Globo, la exposición continua a situaciones estresantes desde la niñez incrementa el riesgo de depresión durante la adolescencia, debido a mecanismos epigenéticos como la metilación de genes asociados al estrés. Sostener un estado de alerta prolongado favorece el desgaste biológico y provoca alteraciones tanto fisiológicas como moleculares.

Un estudio citado por Romero-Castillo, que incluyó a 726 mujeres, evidenció que el miedo al deterioro de la salud asociado a la edad se relaciona con un envejecimiento epigenético más acelerado. La magnitud de este desgaste físico se evaluó mediante el biomarcador DunedinPACE. De este modo, las preocupaciones vinculadas al paso de los años no solo impactan la mente, sino que también quedan registradas a nivel celular, reforzando la conexión entre la vivencia subjetiva del tiempo y el organismo.

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Una investigación publicada en febrero de 2026 en la revista científica Psychoneuroendocrinology aportó datos adicionales sobre este fenómeno. Allí, se confirmó que la ansiedad ante el envejecimiento, en especial el temor a la pérdida de salud, se vincula con una aceleración de los procesos epigenéticos vinculados a la edad. Según la autora principal, la investigadora Mariana Rodrigues, “la ansiedad relacionada con el envejecimiento no es solo una preocupación psicológica, sino que puede dejar huellas en el cuerpo con consecuencias reales para la salud”.

Factores sociales, incertidumbre y estrategias para el equilibrio

Un trabajo publicado reportó que el temor al envejecimiento, especialmente por la salud, se vincula con una mayor aceleración epigenética (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miedo al paso del tiempo trasciende el ámbito personal. Factores sociales y estructurales, como la crisis climática, la inestabilidad laboral, el aumento de los precios y las dificultades para acceder a una vivienda, intensifican la cronofobia. La percepción de un futuro incierto incrementa la ansiedad, sobre todo en los sectores más vulnerables, y contribuye al desgaste tanto psicológico como biológico.

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A esto se suma la proliferación de discursos que restringen derechos o anulan conquistas sociales, lo que acrecienta la incertidumbre. De acuerdo con especialistas citados por O Globo, la imposibilidad de planificar a largo plazo refuerza el miedo al tiempo y sus efectos sobre la salud.

Frente a este escenario, algunos investigadores proponen adoptar estrategias que permitan reducir el ritmo cotidiano y crear espacios para la pausa. Lograr un equilibrio entre las obligaciones y la autonomía individual aparece como una forma de resistencia psicológica y emocional. Sin embargo, transformar las condiciones estructurales que favorecen la cronofobia continúa siendo un reto para la sociedad.

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