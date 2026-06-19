Salud

Cronofobia, el temor invisible que acelera el desgaste del cuerpo y la mente

Un estudio vincula el miedo a envejecer con cambios biológicos observables, influenciados por factores sociales y culturales que afectan especialmente a las mujeres y a los grupos más vulnerables

Guardar
Google icon
Primer plano de una mujer de 30 años con cabello castaño, sentada en un café oscuro. Tiene una mano en la barbilla y sostiene una taza en la otra.
Una investigación observacional con 726 mujeres halló que la ansiedad por el deterioro de la salud relacionado con la edad se asocia con cambios celulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temor al paso del tiempo, denominado cronofobia, puede acelerar los procesos biológicos asociados al envejecimiento, de acuerdo con investigaciones. Aunque no figura como diagnóstico clínico, este concepto cobró relevancia en el ámbito cultural y científico debido a sus repercusiones en la salud. La inquietud ante el envejecimiento suele originarse en miedos vinculados al deterioro físico, la pérdida de atractivo y los desafíos en la salud reproductiva, aspectos que afectan especialmente a las mujeres por la presión sociocultural más marcada.

La cronofobia se caracteriza por una sensación continua de inquietud ante el avance de los años. Expertos señalan que este tipo de ansiedad fue abordado en el arte desde la década de 1960 y, en tiempos más recientes, adquirió peso en el análisis social y científico. Diversos autores describen cómo el miedo a envejecer se transformó en un elemento central de la experiencia contemporánea.

PUBLICIDAD

La exigencia de conservar una imagen juvenil y la vigilancia permanente sobre el propio cuerpo incrementan el estrés cotidiano. Esta actitud responde tanto a expectativas sociales como a discursos edadistas que desvalorizan la vejez, generando un estado prolongado de malestar psicológico.

Estrés y aceleración epigenética del envejecimiento

Infografía con un reloj de pared grande y el rostro de una persona angustiada que se fusiona con el diseño del reloj. Contiene texto y gráficos explicativos sobre la cronofobia y sus efectos.
Un estudio reciente vincula el miedo a envejecer, o cronofobia, con cambios biológicos observables, afectando especialmente a mujeres y grupos vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversas investigaciones recientes indican que el estrés psicosocial vinculado al temor a envejecer acelera los procesos biológicos relacionados con el paso del tiempo. Según el investigador español Jorge Romero-Castillo, integrante del grupo de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Málaga, la epigenética revela que ciertos factores ambientales pueden activar o desactivar genes sin modificar su secuencia.

PUBLICIDAD

Tal como detalla el medio brasileño O Globo, la exposición continua a situaciones estresantes desde la niñez incrementa el riesgo de depresión durante la adolescencia, debido a mecanismos epigenéticos como la metilación de genes asociados al estrés. Sostener un estado de alerta prolongado favorece el desgaste biológico y provoca alteraciones tanto fisiológicas como moleculares.

Un estudio citado por Romero-Castillo, que incluyó a 726 mujeres, evidenció que el miedo al deterioro de la salud asociado a la edad se relaciona con un envejecimiento epigenético más acelerado. La magnitud de este desgaste físico se evaluó mediante el biomarcador DunedinPACE. De este modo, las preocupaciones vinculadas al paso de los años no solo impactan la mente, sino que también quedan registradas a nivel celular, reforzando la conexión entre la vivencia subjetiva del tiempo y el organismo.

Una investigación publicada en febrero de 2026 en la revista científica Psychoneuroendocrinology aportó datos adicionales sobre este fenómeno. Allí, se confirmó que la ansiedad ante el envejecimiento, en especial el temor a la pérdida de salud, se vincula con una aceleración de los procesos epigenéticos vinculados a la edad. Según la autora principal, la investigadora Mariana Rodrigues, “la ansiedad relacionada con el envejecimiento no es solo una preocupación psicológica, sino que puede dejar huellas en el cuerpo con consecuencias reales para la salud”.

Factores sociales, incertidumbre y estrategias para el equilibrio

Un joven de espaldas mira a un espejo rectangular de madera donde se refleja un hombre maduro de cabello gris. Un tocador con objetos y lámpara se ve debajo.
Un trabajo publicado reportó que el temor al envejecimiento, especialmente por la salud, se vincula con una mayor aceleración epigenética (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miedo al paso del tiempo trasciende el ámbito personal. Factores sociales y estructurales, como la crisis climática, la inestabilidad laboral, el aumento de los precios y las dificultades para acceder a una vivienda, intensifican la cronofobia. La percepción de un futuro incierto incrementa la ansiedad, sobre todo en los sectores más vulnerables, y contribuye al desgaste tanto psicológico como biológico.

A esto se suma la proliferación de discursos que restringen derechos o anulan conquistas sociales, lo que acrecienta la incertidumbre. De acuerdo con especialistas citados por O Globo, la imposibilidad de planificar a largo plazo refuerza el miedo al tiempo y sus efectos sobre la salud.

Frente a este escenario, algunos investigadores proponen adoptar estrategias que permitan reducir el ritmo cotidiano y crear espacios para la pausa. Lograr un equilibrio entre las obligaciones y la autonomía individual aparece como una forma de resistencia psicológica y emocional. Sin embargo, transformar las condiciones estructurales que favorecen la cronofobia continúa siendo un reto para la sociedad.

Temas Relacionados

CronofobiaEnvejecimientoEstrésAnsiedadGenéticaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Infusiones y suplementos: qué se sabe sobre las hierbas que prometen reducir el estrés

Diversos extractos vegetales ganaron popularidad en el mercado del bienestar, aunque solo algunos muestran respaldo en estudios clínicos y los especialistas advierten sobre las diferencias en su efectividad y seguridad

Infusiones y suplementos: qué se sabe sobre las hierbas que prometen reducir el estrés

7 ejercicios de fuerza como clave para envejecer mejor

La lista incluye rutinas con peso corporal y variantes con mancuernas para reforzar cadera, espalda y piernas, con el objetivo de sostener estabilidad, postura y capacidad funcional a medida que avanza la edad

7 ejercicios de fuerza como clave para envejecer mejor

Por qué hoy la genética influye más en la obesidad que hace 50 años

Un trabajo publicado en PLOS Genetics reveló que las personas con variaciones genéticas asociadas con el sobrepeso tienen hoy más probabilidades de registrar un IMC más alto que quienes poseen las mismas variantes pero nacieron antes de la epidemia de obesidad. Los resultados abrieron nuevas preguntas sobre qué factores sociales y ambientales reforzaron ese vínculo

Por qué hoy la genética influye más en la obesidad que hace 50 años

Levantar pesas puede reducir el riesgo cardíaco en mujeres: cuál es el tiempo de entrenamiento recomendado

Un estudio en más de 117.000 participantes monitoreadas durante casi 15 años halló que quienes realizaron ejercicios de fuerza registraron menos infartos

Levantar pesas puede reducir el riesgo cardíaco en mujeres: cuál es el tiempo de entrenamiento recomendado

Los errores más frecuentes en la dietas bajas en carbohidratos

Expetos han identificado los hábitos y decisiones que suelen impedir que este tipo de plan funcione o se sostenga con el tiempo

Los errores más frecuentes en la dietas bajas en carbohidratos

DEPORTES

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Pablo Aimar develó el secreto del cuerpo técnico de la selección argentina y palpitó el duelo con Austria

Una estrella de la NFL rindió homenaje a Lionel Messi con una cabra en el Mundial

La FIFA anunció el árbitro para el partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026

Hinchas brasileños buscan transferir la “maldición de la estatua de Rocky” a Argentina durante la Copa del Mundo

TELESHOW

La foto retro que publicó Sol Pérez antes de comenzar un nuevo desafío profesional: “Acá empezó todo”

La foto retro que publicó Sol Pérez antes de comenzar un nuevo desafío profesional: “Acá empezó todo”

Empieza a definirse el jurado para MasterChef Celebrity: un confirmado, un ausente y un sorpresivo casting

La palabra de Nicolás Occhiato después del escándalo con Florencia Peña: “Hablamos con quien teníamos que hablar”

Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera, festejó 2 años: dinosaurios, sorpresas y el amor de sus hermanas

Paula Chaves expuso las críticas que recibe sobre su cuerpo: “Quieren ver algo que ya no tengo”

INFOBAE AMÉRICA

Las declaraciones de la congresista María Elvira Salazar reavivan el debate por la seguridad de los exiliados nicaragüenses

Las declaraciones de la congresista María Elvira Salazar reavivan el debate por la seguridad de los exiliados nicaragüenses

Condena de 50 años en El Salvador: una relación de décadas y la violencia que terminó en feminicidio

Evacuan de emergencia a la presidenta Laura Fernández tras fuerte explosión en Crucitas, Costa Rica

Ministro boliviano cuestionó las condiciones de la COB: “No podemos promover la impunidad”

Guatemala pone en marcha a través del Insivumeh un sistema de alerta temprana para crecidas repentinas de ríos