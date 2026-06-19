Salud

Infusiones y suplementos: qué se sabe sobre las hierbas que prometen reducir el estrés

Diversos extractos vegetales ganaron popularidad en el mercado del bienestar, aunque solo algunos muestran respaldo en estudios clínicos y los especialistas advierten sobre las diferencias en su efectividad y seguridad

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Taza de té de manzanilla con flores secas a un lado. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
La ashwagandha es una de las hierbas con más estudios clínicos sobre estrés y cortisol, aunque la evidencia disponible sigue siendo acotada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las infusiones y suplementos con hierbas “relajantes” se popularizaron como ayuda para manejar el estrés, pero la evidencia varía mucho según el ingrediente y la dosis. Una guía de la empresa estadounidense BodySpec repasó todo lo que se sabe de compuestos como la ashwagandha y la manzanilla, y advirtió que no todo “té” tiene el mismo respaldo científico ni el mismo perfil de seguridad.

El cortisol es una hormona que participa en la respuesta al estrés. Desde la medicina complementaria hasta el mercado de bebidas funcionales, el foco suele ponerse en “bajar” ese marcador, aunque las instituciones sanitarias insisten en que los resultados dependen del contexto clínico y de la calidad de los estudios. En paralelo, fuentes federales de Estados Unidos como los National Institutes of Health (NIH) publican fichas técnicas con el estado de la evidencia y las precauciones de uso de varios suplementos y hierbas.

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Qué hierbas aparecen con más evidencia (y cuáles tienen resultados inciertos)

Una paciente con cabello corto oscuro gesticula mientras habla con un médico con bata blanca que anota en un cuaderno en un consultorio médico.
Los ensayos con ashwagandha evaluaron extractos estandarizados durante varias semanas y no permiten extrapolar resultados a cualquier té o bebida comercial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los ingredientes más citados, la ashwagandha (una planta medicinal cuyo nombre botánico es Withania somnifera usada desde hace siglos en la medicina tradicional india) es uno de los que cuenta con investigaciones clínicas que evaluaron estrés y cortisol. La Oficina de Suplementos Dietéticos de los NIH (ODS) señaló que algunos estudios sugieren que extractos de ashwagandha pueden reducir estrés, ansiedad y niveles de cortisol, aunque el conjunto de evidencia disponible es acotado y depende del tipo de extracto y del diseño del ensayo.

BodySpec, en la misma línea, describió que los ensayos publicados se enfocaron en extractos estandarizados y rutinas de varias semanas, y remarcó que los resultados no se extrapolan automáticamente a cualquier “té” o bebida comercial que la incluya en dosis desconocidas o combinada con otros compuestos.

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En cambio, en hierbas de uso tradicional como la manzanilla, el panorama es menos concluyente. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de los NIH (NCCIH) indicó que los estudios disponibles sobre la utilidad clínica de la manzanilla para distintas condiciones no aportaron evidencia confiable suficiente para calificar su efectividad y que, aunque se usa de manera habitual como té para dormir, no hay pruebas concluyentes de ensayos clínicos para insomnio.

Seguridad, interacciones y cuándo consultar antes de probar “relax drinks”

Una taza humeante de infusión y una tetera de cristal con líquido rojizo, junto a hojas frescas y secas de muicle y una etiqueta sobre madera.
El cortisol participa en la respuesta al estrés y las instituciones sanitarias señalan que sus niveles dependen del contexto clínico y de la calidad de los estudios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque se presenten como “naturales”, estos productos no son neutros. BodySpec advirtió que el perfil de seguridad y las interacciones cambian según el ingrediente y que conviene evitar extrapolar recomendaciones de suplementos a bebidas listas para tomar si no se conoce la dosis real ni la estandarización del extracto.

En el caso de la ashwagandha, la ficha profesional de los NIH (ODS) mencionó que puede asociarse con efectos adversos (por ejemplo, malestar gastrointestinal o somnolencia) y que hay situaciones en las que se recomienda especial precaución, como embarazo y lactancia, además de la posibilidad de interacciones con medicamentos.

Para quienes buscan una estrategia sostenida contra el estrés, fuentes médicas como Harvard Health Publishing recordaron que el abordaje con más respaldo suele ser conductual: actividad física regular, sueño adecuado y manejo del estrés, medidas que también se relacionan con la fisiología del cortisol.

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