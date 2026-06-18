Mujer embarazada expuesta a 45 sustancias químicas comunes según un estudio

MIÉRCOLES, 17 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres embarazadas están expuestas a decenas de sustancias químicas comunes relacionadas con el parto precoz y el bajo peso al nacer, según un nuevo estudio.

Los investigadores analizaron muestras de orina de más de 5.000 mujeres que dieron a luz entre 2000 y 2021, y compararon los resultados con los resultados del embarazo.

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Analizaron 113 productos químicos comúnmente presentes en alimentos, agua, contaminación del aire, productos de cuidado personal, fragancias y otros artículos del hogar.

De media, las pruebas detectaron 45 sustancias químicas en cada muestra, con hasta 64 en algunos participantes.

Entre ellos había ftalatos usados para hacer los plásticos más flexibles, así como algunos plastificantes más recientes.

Algunos de estos compuestos se asociaron de forma constante con un parto más temprano y un menor peso al nacer, según los resultados.

"Descubrimos que varios productos químicos más recientes usados para reemplazar a los tóxicos también son perjudiciales", dijo la investigadora principal Tracey Woodruff, profesora de epidemiología y salud poblacional en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y en el Instituto Woods para el Medio Ambiente.

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El estudio también relacionó un menor peso al nacer con hidrocarburos aromáticos policíclicos, o PAHs, que se forman durante la quema de carbón, petróleo, gas y madera.

El autor principal del estudio afirmó que evitar estos químicos puede ser difícil porque se encuentran en muchos productos cotidianos.

"Tenemos un control limitado sobre las exposiciones", dijo la primera autora Jessie Buckley, profesora de epidemiología en la Escuela Gillings de Salud Pública Global de la UNC. "[Y] incluso pequeños cambios en el peso al nacer o la edad gestacional pueden tener un impacto significativo en la salud de los niños."

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Los investigadores piden a gobiernos y empresas que hagan más para reducir los productos químicos nocivos en los productos cotidianos y garantizar que los nuevos sean seguros.

Los resultados se publicaron hoy en JAMA Network Open.

Más información

La Agencia de Protección Ambiental tiene más información sobre los ftalatos.

FUENTE: HealthDay TV, 17 de junio de 2026