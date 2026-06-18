El delirio postoperatorio es común en personas mayores, pero no todos los hospitales lo detectan

MIÉRCOLES, 17 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Muchos mayores experimentan delirios tras la cirugía, sufriendo confusión y desorientación al salir de la anestesia.

Pero algunos hospitales son mejores que otros identificando y tratando delirios postoperatorios, según los investigadores.

Los hospitales certificados en cirugía geriátrica examinan a casi todos los pacientes para detectar delirium tras una operación, según informaron recientemente investigadores en el Journal of the American College of Surgeons.

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En comparación, solo alrededor de la mitad de los hospitales sin esta certificación revisan delirium postoperatorio en los mayores, según los investigadores.

"Mucho delirio, especialmente en adultos mayores, es hipoactivo -- es la forma silenciosa en la que el paciente está retraído o letárgico. Si no se realiza un cribado rutinario, estos casos pasan desapercibidos y pueden confundirse con fatiga", dijo la investigadora principal , la Dra. Sarah Remer, residente de cirugía general en el Loyola University Medical Center en Maywood, Illinois.

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"Algunos hospitales pueden hacer cribado solo cuando un paciente tiene delirium hiperactivo y clínicamente muy evidente, utilizando esencialmente una herramienta de cribado para confirmar un diagnóstico en lugar de adelantarse a él", dijo Remer en un comunicado de prensa.

El nuevo estudio involucra el Programa de Verificación de Cirugía Geriátrica (GSV) del American College of Surgeons, un programa de calidad de atención centrado en prevenir complicaciones comunes como delirium, caídas y neumonía.

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Alrededor del 25% de los mayores sufren delirium tras una cirugía, según los investigadores en notas de fondo.

Para el estudio, los investigadores rastrearon a casi 98.000 personas mayores de 75 años que fueron sometidas a cirugías hospitalarias en 2024.

En general, aproximadamente la mitad (53%) recibió cribado de delirium tras la cirugía, según el estudio.

Más del 94% de los pacientes tratados en hospitales con certificación GSV fueron examinados, frente al 53% en hospitales sin esa certificación, según los investigadores.

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A pesar de esta diferencia, la tasa de diagnósticos de delirium fue aproximadamente la misma: 11% en hospitales con GSV frente a casi el 13% en hospitales sin GSV.

Los pacientes con delirium en hospitales de GSV tendían a tener estancias más cortas y menos hospitalizaciones prolongadas, según el estudio.

"El delirio se asocia con estancias hospitalarias más largas, peores resultados para los pacientes y mayores costes sanitarios. Nuestros hallazgos sugieren que uno de los mayores beneficios del GSV podría estar en los procesos de atención estandarizados y multidisciplinares que apoyan la prevención, el reconocimiento precoz y la recuperación temprana", afirmó Remer.

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"El cribado rutinario del delirio es importante porque permite un reconocimiento temprano, la capacidad de intervenir y también la oportunidad de evaluar los factores que lo desencadenan", añadió.

Remer sugirió que las familias pueden ayudar a los médicos a vigilar el delirio cuando visitan a sus seres queridos tras una cirugía.

"Las familias y cuidadores suelen ser los primeros en notar cambios sutiles en el pensamiento o comportamiento de un paciente", dijo Remer. "Ver a un ser querido confundido tras la operación puede ser angustiante, pero los familiares desempeñan un papel importante ayudando a los pacientes a mantenerse orientados y alertando al equipo clínico ante cualquier cambio repentino. Porque conoces mejor a tu ser querido, tus observaciones pueden ser increíblemente valiosas."

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Remer afirmó que los hospitales pueden ayudar a prevenir el delirio tras la cirugía. Así es como:

Asegúrese de que los audífonos y las gafas se devuelvan al paciente lo antes posible. Mantén un reloj y un calendario visibles para ayudar a reorientar a los pacientes. Deja que la iluminación de la habitación siga un ciclo natural de sueño-vigilia, brillante durante el día y oscuro por la noche. Ayuda a los pacientes a mantenerse despiertos y comprometidos hablando con ellos sobre personas, lugares y eventos actuales familiares.

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Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre el delirio.

FUENTES: Comunicado de prensa del Colegio Americano de Cirujanos, 10 de junio de 2026; Journal of the American College of Surgeons, 10 de junio de 2026

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