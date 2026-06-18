Salud

Menor riesgo de muerte y coágulos entre pacientes autoinmunes que toman GLP-1

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MIÉRCOLES, 17 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Las personas con una enfermedad autoinmune y obesidad podrían reducir su riesgo de coágulos sanguíneos peligrosos y muerte al tomar Ozempic o Zepbound, según un nuevo estudio.

Las enfermedades autoinmunes como la celiaquía, el vitíligo, la psoriasis o la artritis reumatoide aumentan el riesgo de emergencias graves de salud porque provocan inflamación y respuestas inmunitarias defectuosas, según los investigadores.

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Pero los medicamentos GLP-1 podrían ser capaces de contrarrestar ese riesgo, informaron investigadores recientemente en el Journal of the American Heart Association.

En general, el riesgo de muerte de las personas se redujo casi a la mitad si tomaban un fármaco GLP-1, según el estudio.

"En este análisis del mundo real, encontramos una señal constante de menos complicaciones graves, incluyendo coágulos sanguíneos, y menor mortalidad entre los pacientes tratados con agonistas del receptor GLP-1", dijo la investigadora principal Dra. Amy Sheer en un comunicado de prensa. Es directora del Programa de Becas en Medicina de la Obesidad en la Universidad de Florida.

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En el estudio, los investigadores compararon a más de 13.000 personas que tomaban un fármaco GLP-1 con el mismo número a las que no se les recetó el medicamento para perder peso. Los participantes fueron tratados en una red de salud de Florida entre 2014 y 2024.

Los fármacos del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) imitan la hormona GLP-1, que ayuda a controlar la insulina y los niveles de azúcar en sangre, disminuye el apetito y ralentiza la digestión de los alimentos.

Todos los pacientes habían sido diagnosticados con una enfermedad autoinmune y obesidad, y los investigadores analizaron más de 10 años de datos de salud.

Los resultados mostraron que quienes tomaban un fármaco GLP-1 tenían un:

Un 17% menos de riesgo de que se formen coágulos en una vena Un 31% menos de riesgo de que un coágulo de sangre cause una embolia pulmonar en un pulmón Un 13% menos de riesgo de ictus Un 21% menos probabilidades de visitas a urgencias 44% menos riesgo de muerte

"La reducción del 44% en la mortalidad por todas las causas observada entre pacientes con obesidad y enfermedades autoinmunes concurrentes es un hallazgo llamativo que exige nuestra atención", dijo la Dra. Fatima Cody Stanford , del Massachusetts General Hospital de Boston, quien revisó los hallazgos.

"Como médico científico especializado en medicina de la obesidad que atiende regularmente a pacientes con enfermedades inflamatorias complejas, este estudio refuerza lo que muchos de nosotros hemos sospechado clínicamente: que los beneficios de los agonistas del receptor GLP-1 van mucho más allá del control del azúcar en sangre y la pérdida de peso, y pueden alterar fundamentalmente la trayectoria de la enfermedad en algunos de nuestros pacientes de mayor riesgo", añadió Stanford en un comunicado de prensa.

Se sabe que los fármacos GLP-1 ayudan a modular el sistema inmunitario y a reducir la coagulación de la sangre entre las personas que los toman, lo que podría explicar estos resultados, según los investigadores en su estudio.

"Estoy entusiasmado con la combinación de medicamentos para estas enfermedades --combinar medicamentos con beneficios conocidos para tratar la enfermedad autoinmune con un GLP-1RA", dijo Sheer. "Para las personas con sobrepeso o que viven con obesidad y una enfermedad autoinmune, este estudio ofrece una señal esperanzadora de que los medicamentos ya utilizados hoy en día pueden ser beneficiosos para reducir su riesgo de enfermedades cardiovasculares."

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre los beneficios del medicamento GLP-1.

FUENTE: Nota de prensa de la Asociación Americana del Corazón, 6 de junio de 2026

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