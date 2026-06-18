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Procedimiento mínimamente invasivo alivia el dolor de rodilla por artritis según un estudio

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MIÉRCOLES, 17 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Un procedimiento mínimamente invasivo puede aliviar el dolor de rodilla al cortar el flujo sanguíneo anormal a la articulación, según un nuevo estudio.

El procedimiento, embolización de la arteria genicular (AGE), redujo el dolor de rodilla y mejoró la función entre casi 200 personas con artritis de rodilla, según informaron los investigadores el 16 de junio en la revista Radiology.

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"En nuestra cohorte, observamos una disminución significativa del dolor y un aumento significativo en la función, incluyendo deportes, recreación y actividad diaria", dijo el investigador principal , el Dr. Florian Fleckenstein, en un comunicado de prensa. Es subdirector de radiología intervencionista en Charité - University Medicine de Berlín.

"Lo más importante es que su calidad de vida aumentó significativamente", añadió Fleckenstein.

En la AGA, los médicos implantan microsferas a base de gelatina en vasos sanguíneos anormales que están provocando un aumento del flujo sanguíneo hacia una rodilla artrítica, según los investigadores en notas de fondo. Estos vasos anormales se acumulan alrededor de la articulación y provocan inflamación y dolor.

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Las microsferas están diseñadas para disolverse en cuestión de horas, durando justo el tiempo suficiente para alterar el flujo sanguíneo hacia la rodilla, según los investigadores. Cuando las estructuras vasculares sanguíneas vuelven a la normalidad, también alivia las señales de dolor enviadas por los nervios de la rodilla.

"Al reducir tanto la inflamación como el dolor, la GAE con microesferas reabsorbibles puede ser el primer procedimiento que altere el curso de la enfermedad, ralentizando su progresión", dijo Fleckenstein.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 114 mujeres y 80 hombres con dolor de rodilla relacionado con la artritis, que no beneficiaron de la fisioterapia, los antiinflamatorios ni las inyecciones de rodilla.

La edad media de los participantes era de 69 años, lo que significa que la mitad eran mayores y la mitad menores. Su índice medio de masa corporal, una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso, era algo superior a 28, un nivel que indica sobrepeso. En total, los pacientes se sometieron a 239 procedimientos de GAE.

Los médicos siguieron a los pacientes durante un año y descubrieron que las puntuaciones de dolor caían rápidamente y mejoraban durante el seguimiento. El dolor y la función mejoraron tanto en la función diaria como en el deporte y la recreación, así como en la calidad de vida en general.

Al final del año, 4 de cada 5 (80%) pacientes habían logrado mejoras médicamente significativas en su artritis de rodilla, según los resultados.

"Esto nos permite hablar de seguridad y eficacia con verdadera confianza", dijo Fleckenstein. "Para el paciente adecuado, puede significar un alivio duradero de un único procedimiento mínimamente invasivo -- una nueva opción significativa entre inyecciones y reemplazo articular."

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la embolización de las arrias geniculares.

FUENTE: Sociedad Radiológica de Norteamérica, comunicado de prensa, 16 de junio de 2026

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