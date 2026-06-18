Menopausia quirúrgica vinculada a síntomas sexuales y urinarios más agravados

MIÉRCOLES, 17 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres tienden a tener síntomas sexuales y urinarios más graves si entran en la menopausia debido a una cirugía en lugar de hacerlo de forma natural, según un nuevo estudio.

Las mujeres con menopausia quirúrgica necesitaban orinar con más frecuencia, tenían dolor al orinar y sufrían síntomas sexuales como sequedad y disminución del deseo a un ritmo más alto que las mujeres en menopausia natural, según informaron recientemente investigadores en la revista Menopause.

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"Nuestros hallazgos subrayan que el síndrome genitourinario de la menopausia (GSM) va más allá de la sequedad vaginal y constituye un síndrome multidimensional que implica síntomas urinarios y función sexual", concluyó el equipo de investigación liderado por el Dr. Samican Ozmen del Hospital Estatal de Torbali en Turquía.

Para el estudio, los investigadores compararon a 218 mujeres con menopausia quirúrgica con 204 mujeres en menopausia natural.

La menopausia quirúrgica ocurre cuando se extirpan ambos ovarios, lo que provoca una caída inmediata y severa de los niveles hormonales, según los investigadores en notas de fondo.

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El GSM es una condición clínica causada por la disminución de los niveles de estrógeno, que provoca cambios en las vías urinarias y genitales de las mujeres. Entre el 27% y el 84% de las mujeres en menopausia experimentan GSM, según los investigadores.

Los resultados mostraron que las mujeres con menopausia quirúrgica tenían puntuaciones más altas en los síntomas totales de GSM.

"Estas mujeres podrían beneficiarse de una iniciación más temprana y proactiva de terapias dirigidas al GSM", escribieron los investigadores.

Estos tratamientos incluyen terapia hormonal y lubricantes o hidratantes vaginales, según el Brigham and Women's Hospital de Boston. También se recomienda a las mujeres evitar productos de higiene personal que puedan irritar sus genitales.

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"Este estudio mostró que los síntomas de GSM y los hallazgos del examen fueron peores en mujeres que experimentaron la menopausia debido a la extirpación de ambos ovarios en comparación con aquellas que la sufrieron de forma natural", dijo la Dra. Stephanie Faubion, directora médica de The Menopause Society, en un comunicado de prensa.

"Dada la prevalencia del GSM en mujeres menopáusicas y el hecho de que está subtratado, los clínicos que atienden a mujeres de mediana edad deberían ser más proactivos en la evaluación y gestión del GSM en general", continuó Faubion, que no participó en el estudio. "En mujeres con menopausia quirúrgica, esto puede ser aún más crítico y debería motivar una evaluación y tratamiento tempranos de los síntomas."

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Más información

El Hospital Brigham and Women's tiene más información sobre el síndrome genitourinario de la menopausia.

FUENTES: The Menopause Society, comunicado de prensa, 10 de junio de 2026; Menopausia, 9 de junio de 2026