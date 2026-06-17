“Empatizar y comprender”: una neuróloga infantil explicó las claves para incluir a personas con autismo

La neuróloga infantil Eliana Cavassa abordó en Infobae a las Nueve cómo la sociedad puede avanzar en la inclusión de personas con autismo, a partir de la viralización de un episodio en el que un chofer exigió que un niño con autismo usara auriculares y desató un fuerte conflicto en un colectivo.

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Shapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Cavassa remarcó que el primer paso es el conocimiento: “Para poder empatizar, quizás hay que poder entender el lugar del otro, es más fácil cuando yo entiendo lo que le pasa al otro”.

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La especialista detalló que la diversidad es inherente a la sociedad y que “hay que hacer un esfuerzo para convivir”.

La experta señaló que sonidos, texturas, olores o etiquetas pueden resultar abrumadores y que ciertos recursos, como escuchar música o tocar un objeto, sirven para recuperar equilibrio

El autismo, la modulación sensorial y la importancia del entorno

Cavassa subrayó que la hipersensibilidad es parte de la condición: “Tenemos mil estímulos en forma continua, un input que entra auditivo, táctil, las etiquetas, el pelo, los alimentos, texturas, olores, colores, y uno tiene que ir apropiándose para que esos no intervengan en mi día a día”.

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Explicó que, mientras la mayoría de las personas van aprendiendo a convivir con esos estímulos, en el autismo esto puede resultar desafiante.

La especialista enfatizó que cada niño o adulto encuentra diferentes mecanismos de regulación. “Hay chicos que necesitan un juguetito, tocar algo, o en este caso escuchar música. Eso los calma”, señaló.

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Cavassa aclaró que muchas veces desde el entorno escolar se malinterpreta el uso de estos objetos como una distracción, cuando en realidad cumplen una función de autorregulación.

Sobre el abordaje cotidiano, afirmó: “Hay terapias específicas, como la terapia ocupacional, que trabajan y van enseñando al chico a incorporar gradualmente texturas y alimentos”.

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También se mencionó herramientas, hoy existen mordillos, pelotitas, objetos que ayudan a regularse. Incluso las pelotitas de tenis en las patas de las sillas en los colegios, para amortiguar el ruido, pueden marcar una diferencia.

Así fue el incidente en el colectivo línea 100 con un niño con TEA

Desafíos para las familias y el rol de la sociedad

Al analizar el episodio disparador, Cavassa agregó que, aunque la ley contempla ciertos derechos, la realidad muchas veces es otra: “Las obras sociales, el que tiene la posibilidad de tener una prepaga, un transporte adecuado… muchas veces eso no se cumple”.

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La neuróloga resaltó la necesidad de cambiar el foco: “Lo que tenemos que buscar es que todos puedan viajar. Si la madre tiene la posibilidad de un transporte privado, ni hablar. Pero ¿qué más quiere la madre que eso?”. Criticó la tendencia social a excluir antes que a comprender, y propuso: “Quizás el chofer no tiene que hacer mucho, simplemente entender que el nene lo necesita y consultarle a la madre. Si no puede ponerse auriculares, hay que entenderlo”.

El código de transporte porteño prohíbe esto ese audio. pero en el programa se mencionó que las leyes hay que aplicarlas con lógica y el código porteño no está por encima de una ley nacional, y la ley 27.043 habla de inclusión.

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La neuróloga infantil Eliana Cavassa explicó que la inclusión de personas con autismo requiere conocimiento, empatía y convivencia en la vida cotidiana (Imagen ilustrativa Infobae)

Convivencia, empatía y pequeños cambios que hacen la diferencia

Cavassa analizó que el episodio del colectivo es reflejo de una situación: “Esto pasa todos los días. El chico llega llorando al consultorio porque no le dejaron el asiento prioritario. Es caótico. Esto se viralizó, pero es del día a día”. Señaló que la percepción general asocia el asiento prioritario a la discapacidad motora, y propuso ampliar la mirada: “Hay que entender que no todos nos podemos comportar de la misma forma”.

Entre los consejos para la convivencia, Cavassa fue clara: “No es un berrinche, no es un capricho. Es algo que el niño no está logrando controlar. Entonces, acercarse, darle el asiento, preguntar si quiere bajar para regularse y volver a subir, o simplemente no molestar, ya es mucho”.

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Para el ámbito escolar, mencionó experiencias sencillas y replicables: “He visto escuelas muy chiquitas que hacen un rincón de calma o sensorial, que con dos o tres cositas le da un espacio al chico para que se regule, sea con autismo, TDAH o un niño neurotípico que ese día lo necesita”.

Cavassa afirmó: “Si uno conoce las características de distintas condiciones, es más fácil. Todos los cuidadores, maestras, ni hablar. La clave es no molestar y, si se puede, ayudar”.

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Ante el episodio viral, la especialista sostuvo que aplicar normas con lógica y preguntar qué necesita el chico puede evitar conflictos y permitir que más personas viajen sin ser excluidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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