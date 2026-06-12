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Un suplemento popular para el dolor articular podría aumentar el riesgo de Alzheimer, según un estudio

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JUEVES, 11 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Un popular suplemento de venta libre que se toma para el dolor articular podría aumentar el riesgo de padecer Alzheimer en las personas, según un nuevo estudio.

El uso de glucosamina se asocia con un 25% más de probabilidades de que una persona progrese de un deterioro cognitivo leve a demencia y enfermedad de Alzheimer, informaron los investigadores el 9 de junio en la revista Nature Metabolism.

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"Aunque es una asociación y no una prueba de causalidad, plantea una cuestión clínica importante que ahora merece mucha más atención", dijo el investigador Matt Gentry en un comunicado de prensa. Es titular del departamento de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Florida.

La glucosamina es un compuesto natural que se encuentra en el cartílago sano, que es el tejido conectivo que amortigua las articulaciones, según la Fundación de la Artritis.

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Se cree que los suplementos de glucosamina reducen la inflamación de la rodilla y protegen las células que mantienen la estructura del cartílago, según la Fundación de la Artritis.

Pero la glucosamina puede atravesar la barrera hematoencefálica, señalaron los investigadores, y por tanto podría afectar a la salud cerebral.

Para el nuevo estudio, los investigadores utilizaron la IA para examinar el sistema sanitario de la Universidad de Florida entre 2012 y 2024 en busca de personas diagnosticadas con Alzheimer, demencia o deterioro cognitivo leve.

Encontraron que casi 1 de cada 10 pacientes (8%) con disminución de la función cerebral estaba tomando suplementos de glucosamina.

Los resultados mostraron que quienes tomaban glucosamina tenían un 25% más de probabilidades de progresar de un deterioro cognitivo leve a una demencia en toda regla.

Los pacientes con Alzheimer y demencia que tomaban glucosamina también tenían un riesgo de muerte un 25% mayor, según los investigadores.

La glucosamina es una molécula relacionada con el azúcar y, por ello, podría contribuir a las vías en las que el azúcar influye en la salud de las células cerebrales, según los investigadores.

"Las proteínas son las máquinas moleculares de la célula, y muchas de ellas necesitan etiquetas de azúcar añadidas de la manera justa para plegarse correctamente, viajar al lugar correcto y hacer su trabajo", dijo Gentry.

"Lo que encontramos en el Alzheimer es que este sistema de etiquetado de azúcar parece estar hiperactivo", dijo Gentry. "El cerebro del Alzheimer está añadiendo demasiadas de estas estructuras de azúcar, y esto parece contribuir a la enfermedad en lugar de protegerla."

Como resultado, este proceso podría estar causando los depósitos tóxicos de proteínas que se encuentran en los cerebros afectados por el Alzheimer, incluyendo placas amiloides y enredos tau, según los investigadores.

En ratones genéticamente modificados, los investigadores demostraron que la glucosamina aumentaba significativamente la unión de los residuos de azúcar a las proteínas en las células.

Estos ratones desarrollaron déficits de memoria al recibir glucosamina, según los investigadores. Además, la memoria mejoró cuando los investigadores suprimieron este proceso de "etiquetado con azúcar" en estos ratones.

Los investigadores también encontraron un aumento significativo de la adherencia al azúcar en muestras cerebrales humanas de Alzheimer mantenidas por el Banco de Cerebro y Tejidos de Neuromedicina de la UF.

"Nuestros resultados sugieren que el metabolismo alterado es un factor importante en la progresión del Alzheimer y, además, abordar el defecto metabólico podría ser un complemento importante a los enfoques centrados en placas y enredos de Alzheimer", dijo el investigador principal Ramon Sun, director del Centro de Investigación Avanzada de Biomoléculas Espaciales de la Universidad de Florida.

"En Estados Unidos, hay alrededor de 7 millones de personas viviendo con Alzheimer y millones más con demencias relacionadas, como la de cuerpos de Lewy o la demencia frontotemporal", dijo Sun en un comunicado de prensa. "Muchas de estas personas toman activamente un suplemento de venta libre que podría estar empeorando la progresión de su enfermedad."

Más información

La Fundación de Artritis tiene más información sobre la glucosamina.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Florida, 9 de junio de 2026; Nature Metabolism, 9 de junio de 2026

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