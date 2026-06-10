Salud

Péptidos de colágeno: qué son, para qué sirven y qué dice la ciencia sobre sus beneficios

Su popularidad creciente divide opiniones y abre nuevas discusiones sobre los límites reales de estos suplementos en el bienestar general

Guardar
Google icon
Los péptidos de colágeno son colágeno hidrolizado que el organismo absorbe con mayor eficiencia y se comercializa en polvo o cápsulas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los péptidos de colágeno son colágeno hidrolizado que el organismo absorbe con mayor eficiencia y se comercializa en polvo o cápsulas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los péptidos de colágeno transformó la oferta de suplementos en farmacias y tiendas naturistas. Disponibles en polvo o cápsulas, se promocionan por su capacidad potencial para respaldar la firmeza de la piel, la flexibilidad articular y la fortaleza ósea y muscular.

Sin embargo, la evidencia científica sobre sus beneficios sigue siendo limitada y contradictoria, según advierte la Cleveland Clinic, que recomienda consultar con un profesional sanitario antes de usarlos.

PUBLICIDAD

Los expertos explican que los péptidos de colágeno son una versión descompuesta del colágeno tradicional —denominada colágeno hidrolizado— que el organismo absorbe con mayor eficiencia a nivel digestivo, llega al torrente sanguíneo y, en teoría, podría fortalecer tejidos específicos. Pueden causar molestias digestivas leves y no están sujetos a regulación internacional estricta.

Qué es el colágeno y cómo afecta la edad a su producción

El colágeno es la proteína estructural más abundante del cuerpo humano: proporciona soporte y elasticidad a la piel, los huesos, los músculos, los tendones, los ligamentos y otros tejidos conectivos. Actúa como un armazón que sostiene la cohesión y resistencia de los órganos, con impacto directo en la hidratación cutánea, la movilidad articular y la fortaleza ósea.

PUBLICIDAD

Con el paso de los años, su síntesis se ralentiza. De acuerdo con la Cleveland Clinic, esta caída puede comenzar desde los 20 años y, hacia los 40, la pérdida anual ronda el 1%, lo que se traduce en piel más fina, seca y menos elástica, molestias articulares y reducción de masa ósea y muscular.

Mujer adulta con cabello oscuro y blusa gris mirando su reflejo en un espejo de baño iluminado; varios productos de skincare sin marca visibles en la mesada.
La evidencia científica sobre los péptidos de colágeno sugiere posibles beneficios en hidratación y flexibilidad de la piel, alivio articular, fortaleza ósea y apoyo frente a la sarcopenia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dietista registrada Beth Czerwony señala que los suplementos “buscan ayudar al cuerpo a reemplazar parte del colágeno que se pierde con la edad”, según recoge la institución. Ese interés impulsó su incorporación a productos como cafés y bebidas funcionales, consolidando una tendencia en el sector del bienestar.

Tipos de suplementos disponibles en el mercado

El mercado ofrece colágeno hidrolizado en polvos y cápsulas. Las fuentes más frecuentes son el colágeno bovino, el porcino y el marino, elegidos por su alta concentración proteica y la facilidad para obtener péptidos digeribles. Quienes tienen alergia al pescado deben verificar la procedencia del producto antes de consumir colágeno marino.

La Cleveland Clinic destaca que la base científica de los denominados “sustitutos veganos del colágeno” es aún limitada: no hay pruebas suficientes que respalden su eficacia en igualdad de condiciones con el colágeno animal.

Beneficios posibles y limitaciones de la evidencia científica

La institución reconoce que ciertos estudios apoyan efectos como mayor hidratación y flexibilidad de la piel, aunque la reducción de arrugas no está garantizada. Czerwony señala que los suplementos podrían ayudar a “dar firmeza y volumen a la piel para mantener un aspecto más joven”, aunque matiza que no son soluciones definitivas.

En cuanto a las articulaciones, existe evidencia que apunta a un posible alivio del dolor en personas con afecciones articulares, especialmente artritis de rodilla. Deportistas y personas con alta actividad física suelen considerar estos suplementos para proteger tejidos y reducir molestias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La evidencia científica sobre los péptidos de colágeno sugiere posibles beneficios en hidratación y flexibilidad de la piel, alivio articular, fortaleza ósea y apoyo frente a la sarcopenia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la fortaleza ósea, su suplementación podría colaborar en prevenir el debilitamiento, sobre todo tras la menopausia. Los datos disponibles también sugieren un apoyo adicional frente a la sarcopenia en personas mayores que combinan su consumo con actividad física adecuada.

No obstante, la Cleveland Clinic subraya que los resultados científicos son “contradictorios y los posibles efectos positivos suelen ser modestos”, con variaciones considerables entre individuos.

Efectos secundarios, regulación y advertencias clave

El consumo de péptidos de colágeno en dosis diarias de entre 2,5 y 15 gramos se considera seguro en la mayoría de los casos. Los efectos secundarios, si aparecen, suelen limitarse a molestias digestivas leves como hinchazón, gases o sensación de saciedad.

La regulación de estos productos varía según el país, pero en muchos sistemas sanitarios no se evalúan con la misma exigencia que los medicamentos. Por eso, los especialistas recomiendan revisar etiquetas, procedencia, dosis y certificaciones independientes antes de consumirlos.

Los péptidos de colágeno suelen considerarse seguros en dosis de 2,5 a 15 gramos diarios, pero pueden causar molestias digestivas leves y su regulación no equivale a la de los medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los péptidos de colágeno suelen considerarse seguros en dosis de 2,5 a 15 gramos diarios, pero pueden causar molestias digestivas leves y su regulación no equivale a la de los medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la promesa de estos suplementos resulta atractiva, los especialistas aconsejan adoptar una perspectiva realista. Czerwony insiste en la consulta previa con un profesional sanitario para valorar si son adecuados según las necesidades individuales. La Cleveland Clinic sugiere ponderar los potenciales beneficios frente a la ausencia de resultados concluyentes antes de incorporarlos a la rutina diaria.

Temas Relacionados

Péptidos de ColágenoSuplementos NutricionalesEnvejecimientoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Es bueno hacer sonar el cuello habitualmente?: qué dice la ciencia sobre esta costumbre

La cavitación del líquido sinovial y el roce de tejidos explican ese sonido frecuente, que suele dar alivio breve cuando hay rigidez cervical por estrés, pantallas o malas posturas

¿Es bueno hacer sonar el cuello habitualmente?: qué dice la ciencia sobre esta costumbre

Cuáles son las 5 bebidas cotidianas que elevan el colesterol, según la ciencia

Algunas se consideran inocuas e incluso saludables, pero su impacto en los triglicéridos y el HDL las convierte en un factor de riesgo cardiovascular que los controles de rutina no siempre detectan

Cuáles son las 5 bebidas cotidianas que elevan el colesterol, según la ciencia

De náuseas a fatiga: las 9 señales que anticipan la llegada de una migraña

Investigaciones recientes identificaron síntomas prodrómicos que preceden los episodios. Expertos de Mayo Clinic y Cleveland Clinic ofrecen claves para detectarlos a tiempo y reducir el impacto de esta condición

De náuseas a fatiga: las 9 señales que anticipan la llegada de una migraña

Glóbulos blancos bajos: por qué pasa, cómo revertirlos y claves para una dieta que eleva las defensas

Varios factores, desde el estrés hasta ciertos tratamientos médicos, inciden directamente en la producción de leucocitos. Un ensayo clínico reveló que la alimentación puede reducir en un 75% el riesgo de las formas más graves

Glóbulos blancos bajos: por qué pasa, cómo revertirlos y claves para una dieta que eleva las defensas

Cómo es la técnica de respiración que los cardiólogos recomiendan para bajar la presión arterial

Investigadores y médicos especializados explican cómo esta práctica actúa directamente sobre el sistema nervioso simpático, el principal responsable de la hipertensión

Cómo es la técnica de respiración que los cardiólogos recomiendan para bajar la presión arterial

DEPORTES

Todos los detalles de la primera fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas, horario y cómo verla en vivo

Todos los detalles de la primera fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas, horario y cómo verla en vivo

Cuando la pelota es política: cinco Copas del Mundo que fueron mucho más que fútbol

Dos grandes goles de cabeza, clasificación asegurada y consolidación: a 40 años del triunfo frente a Bulgaria en México ‘86

Fue operario automotriz, prisionero de guerra y marcó el primer gol de los Mundiales: la particular historia del francés Lucien Laurent

La robaron dos veces, la encontró un perro y la fundió un argentino: las desgracias que sufrió la primera copa del Mundial

TELESHOW

Así será el debut de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados

Así será el debut de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados

La emoción de Flavia Palmiero al cumplirse 40 años de La Ola Verde: “La gente fue la que me eligió”

Marta Fort en “Lo de Pampita”: “Me enteré después, en la vida, que era millonaria”

Rodrigo Noya recordó cuando lo compararon con Milhouse de Los Simpson en un pedido a domicilio: “Echaron al repartidor”

La decisión de Mica Viciconte y Fabián Cubero a semanas de empezar terapia: “Venía colapsada con algunas situaciones”

INFOBAE AMÉRICA

Israel eliminó a Khathar Jmazi, jefe de la infraestructura de transferencias de fondos de Hamas en la Franja de Gaza

Israel eliminó a Khathar Jmazi, jefe de la infraestructura de transferencias de fondos de Hamas en la Franja de Gaza

Los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán ponen a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente

Ecuador detuvo a dos colombianos por narcotráfico en colaboración con Estados Unidos

El Ejército israelí destruyó seis infraestructuras utilizadas por los terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

La crisis en Cuba vacía las calles del casco histórico de La Habana y evidencia la falta de turismo en la isla