Péptidos de colágeno: qué son, para qué sirven y qué dice la ciencia sobre sus beneficios

Los péptidos de colágeno son colágeno hidrolizado que el organismo absorbe con mayor eficiencia y se comercializa en polvo o cápsulas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los péptidos de colágeno transformó la oferta de suplementos en farmacias y tiendas naturistas. Disponibles en polvo o cápsulas, se promocionan por su capacidad potencial para respaldar la firmeza de la piel, la flexibilidad articular y la fortaleza ósea y muscular.

Sin embargo, la evidencia científica sobre sus beneficios sigue siendo limitada y contradictoria, según advierte la Cleveland Clinic, que recomienda consultar con un profesional sanitario antes de usarlos.

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Los expertos explican que los péptidos de colágeno son una versión descompuesta del colágeno tradicional —denominada colágeno hidrolizado— que el organismo absorbe con mayor eficiencia a nivel digestivo, llega al torrente sanguíneo y, en teoría, podría fortalecer tejidos específicos. Pueden causar molestias digestivas leves y no están sujetos a regulación internacional estricta.

Qué es el colágeno y cómo afecta la edad a su producción

El colágeno es la proteína estructural más abundante del cuerpo humano: proporciona soporte y elasticidad a la piel, los huesos, los músculos, los tendones, los ligamentos y otros tejidos conectivos. Actúa como un armazón que sostiene la cohesión y resistencia de los órganos, con impacto directo en la hidratación cutánea, la movilidad articular y la fortaleza ósea.

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Con el paso de los años, su síntesis se ralentiza. De acuerdo con la Cleveland Clinic, esta caída puede comenzar desde los 20 años y, hacia los 40, la pérdida anual ronda el 1%, lo que se traduce en piel más fina, seca y menos elástica, molestias articulares y reducción de masa ósea y muscular.

La evidencia científica sobre los péptidos de colágeno sugiere posibles beneficios en hidratación y flexibilidad de la piel, alivio articular, fortaleza ósea y apoyo frente a la sarcopenia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dietista registrada Beth Czerwony señala que los suplementos “buscan ayudar al cuerpo a reemplazar parte del colágeno que se pierde con la edad”, según recoge la institución. Ese interés impulsó su incorporación a productos como cafés y bebidas funcionales, consolidando una tendencia en el sector del bienestar.

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Tipos de suplementos disponibles en el mercado

El mercado ofrece colágeno hidrolizado en polvos y cápsulas. Las fuentes más frecuentes son el colágeno bovino, el porcino y el marino, elegidos por su alta concentración proteica y la facilidad para obtener péptidos digeribles. Quienes tienen alergia al pescado deben verificar la procedencia del producto antes de consumir colágeno marino.

La Cleveland Clinic destaca que la base científica de los denominados “sustitutos veganos del colágeno” es aún limitada: no hay pruebas suficientes que respalden su eficacia en igualdad de condiciones con el colágeno animal.

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Beneficios posibles y limitaciones de la evidencia científica

La institución reconoce que ciertos estudios apoyan efectos como mayor hidratación y flexibilidad de la piel, aunque la reducción de arrugas no está garantizada. Czerwony señala que los suplementos podrían ayudar a “dar firmeza y volumen a la piel para mantener un aspecto más joven”, aunque matiza que no son soluciones definitivas.

En cuanto a las articulaciones, existe evidencia que apunta a un posible alivio del dolor en personas con afecciones articulares, especialmente artritis de rodilla. Deportistas y personas con alta actividad física suelen considerar estos suplementos para proteger tejidos y reducir molestias.

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La evidencia científica sobre los péptidos de colágeno sugiere posibles beneficios en hidratación y flexibilidad de la piel, alivio articular, fortaleza ósea y apoyo frente a la sarcopenia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la fortaleza ósea, su suplementación podría colaborar en prevenir el debilitamiento, sobre todo tras la menopausia. Los datos disponibles también sugieren un apoyo adicional frente a la sarcopenia en personas mayores que combinan su consumo con actividad física adecuada.

No obstante, la Cleveland Clinic subraya que los resultados científicos son “contradictorios y los posibles efectos positivos suelen ser modestos”, con variaciones considerables entre individuos.

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Efectos secundarios, regulación y advertencias clave

El consumo de péptidos de colágeno en dosis diarias de entre 2,5 y 15 gramos se considera seguro en la mayoría de los casos. Los efectos secundarios, si aparecen, suelen limitarse a molestias digestivas leves como hinchazón, gases o sensación de saciedad.

La regulación de estos productos varía según el país, pero en muchos sistemas sanitarios no se evalúan con la misma exigencia que los medicamentos. Por eso, los especialistas recomiendan revisar etiquetas, procedencia, dosis y certificaciones independientes antes de consumirlos.

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Los péptidos de colágeno suelen considerarse seguros en dosis de 2,5 a 15 gramos diarios, pero pueden causar molestias digestivas leves y su regulación no equivale a la de los medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la promesa de estos suplementos resulta atractiva, los especialistas aconsejan adoptar una perspectiva realista. Czerwony insiste en la consulta previa con un profesional sanitario para valorar si son adecuados según las necesidades individuales. La Cleveland Clinic sugiere ponderar los potenciales beneficios frente a la ausencia de resultados concluyentes antes de incorporarlos a la rutina diaria.