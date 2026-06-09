El sueño irregular pone en riesgo la capacidad cerebral de los niños en edad preescolar

LUNES, 8 de junio de 2026 (HealthDay News) -- El sueño irregular está relacionado con una menor capacidad cerebral entre los niños en edad preescolar, según un nuevo estudio.

Los niños que no siguen un horario regular de sueño tienden a tener problemas de vocabulario y memoria, según una investigación que se presentará en una próxima reunión de la Academia Americana de Medicina del Sueño y la Sociedad de Investigación del Sueño. Los hallazgos se publicaron recientemente en la revista Sleep.

PUBLICIDAD

"Los niños con patrones de sueño más irregulares tendían a rendir peor en tareas verbales y de memoria, incluso después de contabilizar el tiempo total de sueño", dijo la investigadora principal Karolina Rusin, estudiante de posgrado en la Universidad de Massachusetts Amherst.

"Estos hallazgos refuerzan cada vez más evidencia de que la regularidad del sueño, no solo la duración, juega un papel importante en el desarrollo saludable de la infancia", dijo Rusin en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Para el nuevo estudio, los investigadores evaluaron el sueño de 379 niños en edad preescolar con una edad media de 4 años. El equipo también evaluó el vocabulario, la memoria, la planificación y las habilidades de pensamiento de los niños mediante pruebas cognitivas.

Esto es lo que descubrieron los investigadores:

En general, la duración del sueño de los niños variaba casi una hora de media, y su punto medio de sueño variaba unos 32 minutos. Las fluctuaciones en la duración del sueño y en el punto medio del sueño se relacionaron con puntuaciones de vocabulario más bajas. Del mismo modo, las fluctuaciones en el punto medio del sueño y la alineación del sueño con el horario diario del niño se asociaron con un menor rendimiento en pruebas de memoria. Sin embargo, las habilidades de pensamiento y planificación --también conocidas como función ejecutiva-- no se vieron afectadas por el sueño variable.

PUBLICIDAD

"La atención ejecutiva de los niños no estuvo relacionada con las medidas de variabilidad del sueño en esta muestra, lo que sugiere que no todos los resultados cognitivos se ven igualmente afectados por el sueño irregular", dijo Rusin. "Se necesitan más investigaciones para entender la relación entre la variabilidad del sueño y la salud cognitiva entre grupos de edad y demografía."

Los investigadores tienen previsto presentar sus hallazgos el 15 de junio en la reunión SLEEP, que tendrá lugar en Baltimore.

Más información

La Fundación Nemours tiene más información sobre los niños en edad preescolar y el sueño.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Medicina del Sueño, 4 de junio de 2026