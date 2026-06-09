Salud

El sueño irregular pone en riesgo la capacidad cerebral de los niños en edad preescolar

Healthday Spanish

Guardar
Google icon
Imagen SJHTWQUZPBFXDBCNW7ZYV5JN5U

LUNES, 8 de junio de 2026 (HealthDay News) -- El sueño irregular está relacionado con una menor capacidad cerebral entre los niños en edad preescolar, según un nuevo estudio.

Los niños que no siguen un horario regular de sueño tienden a tener problemas de vocabulario y memoria, según una investigación que se presentará en una próxima reunión de la Academia Americana de Medicina del Sueño y la Sociedad de Investigación del Sueño. Los hallazgos se publicaron recientemente en la revista Sleep.

PUBLICIDAD

"Los niños con patrones de sueño más irregulares tendían a rendir peor en tareas verbales y de memoria, incluso después de contabilizar el tiempo total de sueño", dijo la investigadora principal Karolina Rusin, estudiante de posgrado en la Universidad de Massachusetts Amherst.

"Estos hallazgos refuerzan cada vez más evidencia de que la regularidad del sueño, no solo la duración, juega un papel importante en el desarrollo saludable de la infancia", dijo Rusin en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Para el nuevo estudio, los investigadores evaluaron el sueño de 379 niños en edad preescolar con una edad media de 4 años. El equipo también evaluó el vocabulario, la memoria, la planificación y las habilidades de pensamiento de los niños mediante pruebas cognitivas.

Esto es lo que descubrieron los investigadores:

En general, la duración del sueño de los niños variaba casi una hora de media, y su punto medio de sueño variaba unos 32 minutos. Las fluctuaciones en la duración del sueño y en el punto medio del sueño se relacionaron con puntuaciones de vocabulario más bajas. Del mismo modo, las fluctuaciones en el punto medio del sueño y la alineación del sueño con el horario diario del niño se asociaron con un menor rendimiento en pruebas de memoria. Sin embargo, las habilidades de pensamiento y planificación --también conocidas como función ejecutiva-- no se vieron afectadas por el sueño variable.

"La atención ejecutiva de los niños no estuvo relacionada con las medidas de variabilidad del sueño en esta muestra, lo que sugiere que no todos los resultados cognitivos se ven igualmente afectados por el sueño irregular", dijo Rusin. "Se necesitan más investigaciones para entender la relación entre la variabilidad del sueño y la salud cognitiva entre grupos de edad y demografía."

Los investigadores tienen previsto presentar sus hallazgos el 15 de junio en la reunión SLEEP, que tendrá lugar en Baltimore.

Más información

La Fundación Nemours tiene más información sobre los niños en edad preescolar y el sueño.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Medicina del Sueño, 4 de junio de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El TDAH 'enmascarando' puede ayudar a las personas a integrarse, pero perjudica la salud mental

Healthday Spanish

El TDAH 'enmascarando' puede ayudar a las personas a integrarse, pero perjudica la salud mental

Por qué el alcohol hace que te apetezcan snacks salados -- y cómo los alimentos ricos en proteínas pueden ayudar a prevenir el aumento de peso

Healthday Spanish

Por qué el alcohol hace que te apetezcan snacks salados -- y cómo los alimentos ricos en proteínas pueden ayudar a prevenir el aumento de peso

Ponerse la vacuna contra el VRS durante el embarazo podría proteger a tu bebé tras el nacimiento

Healthday Spanish

Ponerse la vacuna contra el VRS durante el embarazo podría proteger a tu bebé tras el nacimiento

Solo 5 minutos de oración ayudan a reducir el dolor y la ansiedad, según un estudio

Healthday Spanish

Solo 5 minutos de oración ayudan a reducir el dolor y la ansiedad, según un estudio

Equilibrio en mayores de 65 años: cómo el cerebro procesa las señales sensoriales para sostener la postura

Un estudio internacional señaló que a partir de cierta edad se necesita 50% más de tiempo y esfuerzo mental para mantenerse de pie, lo que incrementa la vulnerabilidad ante caídas

Equilibrio en mayores de 65 años: cómo el cerebro procesa las señales sensoriales para sostener la postura

DEPORTES

Con Wembanyama como figura, San Antonio rompió la racha de Nueva York y se quedó con el Juego 3 de las Finales de la NBA

Con Wembanyama como figura, San Antonio rompió la racha de Nueva York y se quedó con el Juego 3 de las Finales de la NBA

El polémico pedido del entrenador de Argelia, rival de Argentina en el Mundial, de cara al amistoso ante Bolivia: el factor Scaloneta

El récord que rompió Nicolás Tagliafico con la selección argentina en la antesala de su tercera participación mundialista

La decisión de Argelia con su entrenador Vladimir Petkovic a horas del debut en el Mundial 2026

Christian Eriksen reapareció en redes sociales tras su descompensación: el mensaje de Lautaro Martínez

TELESHOW

Brian Sarmiento versus Zunino: quién fue eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

Brian Sarmiento versus Zunino: quién fue eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

Cami Mayán habló de la polémica de Ailén Cova en la serie de la Selección: “¿Yo hice algo malo? No”

Rodrigo Lussich se sinceró sobre su pedido de disculpas a Mariano Martínez tras su pelea: “Él no me las dio”

Qué tatuaje le pidió Evelyn Botto a Fede Bal al enterarse de los diseños que él tiene dedicados a sus ex

Oriana Sabatini se sinceró sobre su traumático embarazo: “Se llama pubalgia; durante 4 meses me desperté llorando de dolor”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: 268 personas menores de 30 años asesinados en 2026, según Coiproden

Honduras: 268 personas menores de 30 años asesinados en 2026, según Coiproden

La creación de empresas en El Salvador supera las 4,000 en 2026 y crece 32%, según el CNR

¿Fue Winston Churchill un buen pintor?

La Procuraduría General de Guatemala atendió 1,173 denuncias por violencia sexual contra menores en 2026

Gobierno de Costa Rica refuerza lucha contra la corrupción y anuncia reformas migratorias y de seguridad