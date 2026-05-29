Nuevas directrices para el cribado del cáncer de colon añaden análisis de sangre y en casa

JUEVES, 28 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Los análisis de sangre realizados en la consulta médica ahora pueden utilizarse para detectar el cáncer de colon, según las directrices actualizadas de la Sociedad Americana del Cáncer (ACS).

Las nuevas directrices también recomiendan Cologuard, una prueba casera que busca tanto ADN sanguíneo como de cáncer en las heces de una persona.

Esta medida se produce mientras los expertos intentan ampliar el cribado del cáncer de colon y reducir aún más las tasas de la enfermedad, según los investigadores.

"Necesitamos aumentar nuestro énfasis en el cáncer colorrectal tanto como una enfermedad altamente prevenible como tratable", dijo el investigador senior Robert Smith, vicepresidente senior de ciencia de detección temprana del cáncer en ACS.

"Al ofrecer más herramientas de cribado en nuestra actualización de las directrices, más adultos elegibles podrán participar en pruebas de cáncer colorrectal que salvarán vidas, ayudando a cerrar la brecha de cribado y detectar más cánceres en una fase más temprana y tratable", dijo Smith en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

El cáncer de colon es uno de los pocos cánceres que pueden prevenirse, si los médicos logran detectar y eliminar pólipos precancerosos dentro del colon, según los investigadores. La detección temprana arroja tasas de supervivencia a cinco años superiores al 90% en EE. UU., según la ACS.

Sin embargo, 1 de cada 3 estadounidenses elegibles para el cribado de cáncer de colon no ha sido evaluado, lo que supone más de 20 millones de adultos, según los investigadores.

Además, aunque las tasas y muertes por cáncer de colon en general han disminuido de forma constante a lo largo de los años, ha habido un aumento reciente en las tasas entre las personas menores de 50 años, señalaron los investigadores.

PUBLICIDAD

De hecho, el cáncer de colon es ahora la principal causa de muerte por cáncer entre los adultos menores de 50 años, según los investigadores.

La colonoscopia sigue siendo el estándar de oro para el cribado del cáncer de colon. Un tubo fino y flexible se introduce en el colon de la persona mientras está sedada, dando a los médicos la oportunidad de encontrar e incluso eliminar pólipos precancerosos.

PUBLICIDAD

Pero muchas personas encuentran la preparación para la colonoscopia demasiado desagradable, ya que se utilizan laxantes potentes para limpiar el colon y examinarlos. Otros se sienten intimidados ante la idea de la sedación.

Por eso la ACS ha ampliado las opciones de cribado para incluir pruebas fecales --incluyendo pruebas caseras como Cologuard -- y, ahora, análisis de sangre.

El análisis de sangre - de marca Shield - puede detectar ADN canceroso en la sangre de una persona que ha sido expulsado por un tumor. No funciona tan bien para detectar pólipos precancerosos o cánceres tempranos, pero es mejor que no hacer ningún cribado, según los expertos.

PUBLICIDAD

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó la prueba de sangre en 2024, según el Instituto Nacional del Cáncer.

Las nuevas directrices indican que el análisis de sangre y el análisis fecal estándar deberían realizarse cada año. Se pueden realizar pruebas fecales basadas en ADN como Cologuard cada tres años.

La colonoscopia "virtual" de TC puede realizarse cada cinco años, al igual que la sigmoidoscopia flexible, un procedimiento similar a la colonoscopia que solo examina el tercio inferior del colon, según las guías.

Las personas que se someten a una colonoscopia completa solo necesitan hacerse pruebas cada 10 años, según las directrices.

El cribado debe comenzar a los 45 años, o antes si la persona tiene un riesgo elevado de cáncer de colon. La gente puede dejar de hacerse pruebas después de los 85 años.

"No importa qué prueba elijas, lo más importante es hacerse un cribado, y eso incluye a poblaciones rurales y minoritarias desatendidas", dijo el Dr. William Dahut, director científico de la Sociedad Americana del Cáncer.

"Estos cambios se desarrollaron para ampliar el arsenal de cribado del cáncer colorrectal y ayudar a garantizar que la atención preventiva del cáncer esté disponible para todos", afirmó en el comunicado.

Es fundamental que las personas que se someten a un cribado no invasivo se sometan a una colonoscopia de seguimiento si su prueba arroja resultados anormales, subrayaron los investigadores.

La filial de defensa de la ACS, LA American Cancer Society Cancer Action Network (ACS CAN), está trabajando para ampliar el acceso tanto a las pruebas iniciales como a la atención de seguimiento.

"Ampliar las opciones de cribado solo importa si la gente puede acceder realmente a ellas", dijo Lisa Lacasse, presidenta de ACS CAN.

"La cobertura y la asequibilidad siguen siendo de los factores más importantes para que las personas elegibles se sometan a pruebas de detección de cáncer colorrectal", afirmó en el comunicado. "ACS CAN seguirá presionando por políticas que eliminen los costes de bolsillo y otras barreras, para que todos tengan una oportunidad justa de recibir el cribado basado en la evidencia que necesitan."

PUBLICIDAD

Las nuevas directrices aparecen en CA: A Cancer Journal for Clinicians, la revista insignia de la ACS.

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene una página para pacientes que explica las nuevas directrices.

FUENTES: Sociedad Americana del Cáncer, comunicado de prensa, 27 de mayo de 2026; CA: Una revista oncológica para clínicos, 27 de mayo de 2026