Existe una brecha racial en el uso de inhaladores para el asma

JUEVES, 28 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Las personas de color tienen menos probabilidades de tener acceso a inhaladores para el asma, según un nuevo estudio.

Los afroamericanos, hispanos y asiático-americanos con asma usan menos inhaladores controlados diarios que los blancos, a pesar de que las directrices los recomiendan como el mejor tratamiento, según informaron recientemente investigadores en el Journal of the American Medical Association.

La falta de acceso a especialistas probablemente esté en la raíz de esta disparidad, impulsada por factores socioeconómicos, según los investigadores.

Los resultados fueron sorprendentes, dado que muchas más personas tienen seguro médico a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y otras políticas, según los investigadores.

"Tenemos más personas implicadas en la atención médica y aún vemos estas lagunas en el tratamiento", dijo la investigadora Dra. Utibe Essien en un comunicado de prensa. Es profesor adjunto de medicina en la Escuela de Medicina David Geffen de UCLA.

PUBLICIDAD

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon los datos de encuestas de unos 10.500 adultos estadounidenses que representan a más de 1,1 millones de estadounidenses tratados por asma entre 2014 y 2023.

El equipo hizo un seguimiento del uso entre los pacientes asmáticos de:

Corticosteroides inhalados (ICS), que reducen la inflamación de las vías respiratorias Agonistas beta de acción prolongada (LABA), que mantienen abiertas las vías respiratorias a largo plazo Antagonistas muscarínicos de acción prolongada (LAMA), que también relajan los músculos de las vías respiratorias para permitir una respiración libre Los beta-agonistas de acción corta (SABA), que proporcionan alivio rápido cuando los pacientes sufren un ataque de asma. La dependencia de inhaladores SABA sugiere que el asma del paciente no está bien controlada.

PUBLICIDAD

En general, los resultados mostraron que más personas blancas usaban inhaladores ICS, LABA y LAMA:

Casi el 30% de los asiáticos, el 34% de los negros y el 35% de los hispanos usaban ICS, en comparación con el 39% de los blancos. Aproximadamente el 21% de los asiáticos, el 27% de los negros y el 25% de los hispanos usaban LABA frente al 32% de los blancos. Aproximadamente el 3% de los asiáticos e hispanos, y casi el 4% de los negros, usaban LAMA frente a alrededor del 6% de los blancos.

PUBLICIDAD

Estas diferencias en el uso disminuyeron tras los ajustes de los investigadores por factores socioeconómicos y de acceso a la atención sanitaria, lo que sugiere que esos son los principales factores de las disparidades, según los investigadores.

"Sin embargo, estos factores --incluidos los ingresos, la educación, el estatus del seguro y el acceso a la atención especializada-- se ven afectados por disparidades raciales y étnicas, lo que subraya la complejidad de lograr la farmacoequidad", escribieron.

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los distintos grupos raciales en el uso de SABA, según el estudio.

Los investigadores expresaron una sorpresa particular al ver que la mayor diferencia involucraba los inhaladores de esteroides, que son más fáciles de conseguir y generalmente cuestan menos.

"De nuevo, esto subraya la complejidad de tratar el asma cuando cambian las políticas y las directrices cambian en cuanto a lo que se recomienda o no, qué médicos tienen acceso a esas guías y cómo los pacientes modifican su tratamiento según esas nuevas directrices", concluyó Essien.

PUBLICIDAD

Más información

La Universidad de California-Davis tiene más información sobre inhaladores para el asma.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de California-Los Ángeles, 22 de mayo de 2026