Sociedad

Cómo funcionarán los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires durante el fin de semana largo

Durante el fin de semana largo del 25 de Mayo, la Ciudad de Buenos Aires implementará cambios en el transporte. Además, habrá recorridos históricos y talleres patrios en los principales museos porteños

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Paro Colectivos 09042026
Cómo será el funcionamiento de los servicios y qué actividades culturales se ofrecen en los museos y espacios públicos (Maximiliano Luna)

El fin de semana largo del 25 de Mayo, la Ciudad de Buenos Aires aplicará un cronograma especial para los servicios públicos por el feriado nacional que celebra la Revolución de Mayo. La medida impactará en el funcionamiento del transporte, los hospitales y otras prestaciones clave.

La fecha recuerda la constitución del primer gobierno patrio en 1810, hecho que marcó el inicio del proceso de independencia nacional. Por tratarse de una jornada histórica, la Plaza de Mayo y el Cabildo se convierten en escenarios de festejos y homenajes, mientras que en los barrios se organizan peñas, ferias gastronómicas y propuestas recreativas. Además, el feriado nacional suele ser aprovechado por muchas familias para tomarse un descanso, organizar escapadas o disfrutar de la ciudad con menos tránsito y movimiento que en un día hábil.

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¿Cómo funcionará el transporte público el 25 de mayo?

De acuerdo con la información oficial de la Ciudad de Buenos Aires, todas las lines de subte y premetro operará de 8 a 22 horas, con cronograma de feriado durante el lunes 25 de mayo.

Línea A

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  • San Pedrito: 08:00/22:08
  • Plaza de Mayo – Casa Rosada: 08:00/22:36

Línea B

  • Juan Manuel de Rosas – Villa Urquiza: 08:00/22:00
  • Leandro N. Alem: 08:00/22:31

Línea C

  • Constitución: 08:00/22:21
  • Retiro: 08:00/22:34

Línea D

  • Congreso de Tucumán: 08:00/22:00
  • Catedral: 08:00/22:31

Línea E

  • Retiro: 08:00/22:28
  • Plaza de los Virreyes – Eva Perón: 08:00/21:56

Línea H

  • Hospitales: 08:00/22:51
  • Facultad de Derecho – Julieta Lanteri: 08:00/22:29

Premetro

  • Intendente Saguier a Centro Cívico Lugano: 21:00
  • Centro Cívico Lugano a Intendente Saguier: 21:32
  • Intendente Saguier a General Savio: 20:47
  • General Savio a Intendente Saguier: 21:19
El cronograma de servicios y agenda de actividades para el feriado del 25 mayo
El cronograma de servicios y agenda de actividades para el feriado del 25 mayo

Además, los colectivos y trenes metropolitanos -el Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur-también funcionarán con esquemas reducidos o de feriado, lo que podría generar demoras en los trayectos habituales. El Gobierno porteño recordó que el servicio de combis seguirá el mismo criterio y que la red EcoBici estará habilitada, aunque con disponibilidad limitada. Los viajes gratuitos para usuarios abonados se mantendrán vigentes, pero el sistema podría registrar mayor demanda en zonas turísticas.

Con respecto al estacionamiento, estará permitido en las avenidas y calles donde habitualmente se permite estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. Las restricciones regulares quedarán suspendidas, excepto en sectores exclusivos o zonas de emergencia. Por otro lado, los peajes de AUSA operarán bajo modalidad de feriado, con cabinas habilitadas en menor cantidad y pases automáticos vigentes para vehículos adheridos.

Los controles de alcoholemia y documentación vehicular continuarán activos, especialmente en los accesos a la Ciudad y en zonas de alto tránsito turístico, según puntualizó el Gobierno porteño. El sistema de acarreo solo funcionará ante infracciones graves o emergencias.

Durante el feriado del 25 de mayo, los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires funcionarán únicamente con guardias y atención para emergencias. No habrá atención en consultorios externos ni turnos programados. Los centros de salud y hospitales de día no prestarán servicios.

Los parques y espacios verdes estarán abiertos al público, al igual que el Ecoparque, el Planetario y las reservas ecológicas. Sin embargo, el Jardín Botánico permanecerá cerrado y la la mayoría de los museos públicos abrirán sus puertas con horarios especiales, muchos realizarán actividades alusivas a la fecha patria. Entre los espacios que suelen recibir visitantes están: el Museo Histórico Nacional, el Museo de Arte Moderno, el Museo Fernández Blanco, el Museo Sívori, el Museo de Arte Popular José Hernández y el Museo del Humor.

Cómo estará el clima durante el fin de semana largo

Durante el fin de semana largo, el Área Metropolitana de Buenos Aires atravesará jornadas frías, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Para el viernes, se prevén temperaturas mínimas de 5°C y máximas de 13°C, con cielo mayormente nublado y condiciones estables.

El sábado y el domingo continuarán las temperaturas bajas, aunque se anticipa un leve ascenso térmico. El sábado las marcas estarán entre 10°C y 15°C, y el domingo la máxima alcanzará los 16°C. No hay lluvias previstas durante el fin de semana, lo que favorecerá las actividades al aire libre pese al ambiente fresco.

El lunes 25 de mayo, durante el feriado nacional se esperan mínimas cercanas a los 12°C y máximas de hasta 18°C. Las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables para quienes decidan participar de actos patrios, propuestas culturales o paseos en espacios abiertos, aunque se recomienda abrigarse bien ante el frío persistente.

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