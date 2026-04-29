Cicatrices de acné: por qué los remedios caseros fallan y qué tratamientos funcionan según los especialistas

Más del 80% de jóvenes y adultos jóvenes padecen acné y cicatrices que pueden afectar su autoestima, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más del 80% de personas de entre 11 y 30 años padecen acné en alguna etapa, y muchas enfrentan cicatrices que impactan su autoestima. Aunque la eliminación completa de estas marcas no siempre es posible, existen tratamientos dermatológicos avalados por especialistas capaces de mejorar visiblemente la piel.

Según la Cleveland Clinic, los tratamientos médicos más efectivos para reducir cicatrices de acné combinan productos tópicos, como retinoides y ácidos específicos, con procedimientos profesionales, entre ellos peelings químicos, rejuvenecimiento láser, dermoabrasión y técnicas quirúrgicas especializadas. La selección del método adecuado requiere evaluación dermatológica individual, ya que el control del acné activo es clave para prevenir nuevas marcas.

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Las soluciones con mayor respaldo médico para eliminar cicatrices de acné incluyen productos de uso doméstico —retinoides, ácidos alfa hidroxi, ácido láctico y ácido salicílico— y procedimientos avanzados como peelings químicos, rejuvenecimiento láser, dermoabrasión, rellenos y técnicas quirúrgicas. Los pacientes deben consultar a un dermatólogo para personalizar la estrategia, priorizando alternativas seguras y de eficacia comprobada.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, los expertos de la Cleveland Clinic insisten en la importancia de la valoración individual por parte de un dermatólogo. Muchas cicatrices pueden disminuir considerablemente con el enfoque adecuado y la elección del tratamiento depende del tipo de marca y la situación clínica de cada paciente.

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Productos recomendados para las cicatrices del acné

Entre las opciones de acceso general se encuentran sueros y productos tópicos con retinoides, ácidos alfa hidroxi, ácido láctico y ácido salicílico. Estos ingredientes favorecen la renovación celular y estimulan la producción de colágeno, contribuyendo a reducir líneas y reparar depresiones en la piel. Su eficacia depende de la constancia en el uso y de la respuesta individual.

1. Peelings químicos

El peeling químico consiste en aplicar una solución sobre la piel para desprender su capa externa, lo que estimula la regeneración. El procedimiento puede causar enrojecimiento e hinchazón durante hasta siete días. Según el Dr. Jonathan Braue, dermatólogo de la Cleveland Clinic, “si un peeling químico no funciona, la gente suele probar con láseres porque son más precisos”. A menudo se observa mejoría tras una sola sesión, aunque la indicación debe ser supervisada médicamente.

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Los peelings químicos estimulan la regeneración cutánea y pueden mejorar las cicatrices en una sola sesión bajo supervisión médica (Freepik)

2. Rejuvenecimiento láser para cicatrices del acné

El rejuvenecimiento láser elimina tejido cicatricial y estimula la formación de nuevo colágeno. Algunos dispositivos también reducen el enrojecimiento al tratar los vasos sanguíneos afectados. De acuerdo con el Dr. Braue, este proceso puede causar inflamación, enrojecimiento y sangrado leve, con una recuperación de hasta cinco días y la posible necesidad de varias sesiones para optimizar los resultados.

3. Rellenos y transferencia de grasa para las cicatrices de acné

Los rellenos de ácido hialurónico y colágeno se utilizan para tratar cicatrices hundidas, aportando volumen y mejorando el aspecto de la piel.

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Algunos rellenos estimulan la producción de colágeno de forma progresiva. La transferencia de grasa consiste en injertar tejido adiposo del propio paciente en el área de la cicatriz. Estos procedimientos pueden provocar hinchazón y enrojecimiento y, en ocasiones, requieren varias aplicaciones.

4. Dermoabrasión y microdermoabrasión como alternativas

La dermoabrasión emplea una herramienta mecánica para retirar la capa superficial de la piel y promover su reparación. Generalmente, se cubre la zona tratada con un apósito húmedo y la cicatrización requiere varias semanas.

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La dermoabrasión y microdermoabrasión eliminan capas superficiales para atenuar cicatrices, con menor costo y recuperación que el láser (Imagen Ilustrativa Infobae)

La microdermoabrasión tiene un efecto más superficial, exige sesiones repetidas y demanda menor tiempo de reposo. Ambos métodos suelen ser menos costosos y requieren menos recuperación que el láser.

5. Microagujas y otras técnicas innovadoras

La terapia de inducción de colágeno mediante microagujas utiliza finas agujas para crear microperforaciones que activan la síntesis de colágeno y mejoran la textura de la piel. Tras el tratamiento suele aparecer enrojecimiento, que desaparece en pocos días. Se recomiendan entre cuatro y seis sesiones para obtener mejores resultados.

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Cleveland Clinic indica que esta técnica puede combinarse con otros métodos para optimizar beneficios en distintos tipos de cicatrices.

6. Técnicas quirúrgicas especializadas para cicatrices

En ciertos casos, los especialistas optan por la escisión con sacabocados, que extrae la cicatriz y el folículo piloso, dejando una marca menor que se sutura para hacerla menos visible. La subcisión utiliza una sonda quirúrgica o aguja para separar la cicatriz de los tejidos profundos. Ambas técnicas son mínimamente invasivas y pueden ocasionar hematomas temporales.

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Las técnicas de microagujas y quirúrgicas especializadas inducen colágeno y corrigen marcas persistentes, adaptando el tratamiento al tipo de cicatriz (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Tratamientos adicionales recomendados por dermatólogos

Las inyecciones de esteroides ayudan a aplanar cicatrices resistentes, aunque suelen requerir varias sesiones. La radiofrecuencia utiliza energía térmica para tensar la piel y rellenar el tejido cicatricial, mostrando eficacia en casos leves a moderados.

También se emplean inyecciones de toxina botulínica para relajar la musculatura peri-cicatrizal y suavizar la apariencia de las marcas, aunque sus efectos son temporales y requieren mantenimiento.

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Peligros y limitaciones de los remedios caseros para las cicatrices de acné

El mercado ofrece productos de venta libre y fórmulas con ingredientes naturales como aloe vera, miel o aceites vegetales, pero carecen de respaldo científico para tratar cicatrices.

El Dr. Braue, de la Cleveland Clinic, recalca que en el ámbito doméstico no existen soluciones realmente eficaces sin supervisión médica. Muchos productos no cuentan con aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y pueden causar reacciones adversas.

Remedios caseros para cicatrices de acné carecen de evidencia científica y pueden ser inseguros sin la orientación de un dermatólogo certificado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ningún procedimiento puede garantizar la desaparición total de las cicatrices de acné. Sin embargo, los tratamientos profesionales permiten mejorar su apariencia y restaurar la confianza en quienes las presentan, según destaca la Cleveland Clinic.