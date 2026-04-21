Dormir con la ventana abierta mejora el descanso: qué dicen los expertos sobre sus beneficios y riesgos

Dormir con la ventana abierta favorece un sueño saludable y mejora la calidad del aire interior, según especialistas citados por Health (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir con la ventana abierta puede favorecer un sueño saludable y la calidad del aire interior, según especialistas citados por Health. Sin embargo, esta práctica debe evaluarse según factores como la contaminación exterior, la presencia de alérgenos y la localización de la vivienda.

Diversos estudios publicados en la revista médica Sleep Health y por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indican que una ventilación nocturna adecuada reduce los niveles de dióxido de carbono en el dormitorio, lo que puede mejorar la calidad del sueño.

Una investigación demostró que cuando puertas y ventanas permanecen cerradas, se produce una acumulación notable de dióxido de carbono que afecta el descanso, mientras que dejar la ventana abierta permite contrarrestar ese aumento.

Las personas con asma, rinitis alérgica o que viven en grandes ciudades deben consultar a especialistas antes de adoptar este hábito, ya que los expertos advierten que no es adecuado en todos los casos.

Las personas que durmieron con la ventana abierta reportaron menos somnolencia y mayor concentración al día siguiente, según una investigación publicada en la revista Building and Environmenten. Pawel Wargocki, profesor y autor del estudio, señaló que una adecuada ventilación nocturna mejora la calidad del sueño y el rendimiento al despertar.

Consideraciones según la calidad del aire exterior

Los especialistas insisten en la importancia de evaluar la calidad del aire exterior antes de decidir ventilar el dormitorio por la noche. Quienes residen en grandes ciudades o cerca de autopistas deben ser especialmente cuidadosos, sobre todo si sufren alergias respiratorias.

“Las personas con asma y rinitis alérgica son las que deberían tener cuidado al decidir si abren o no las ventanas por la noche”, advirtió Brian Christman, profesor de la Universidad de Vanderbilt y portavoz de la Asociación Estadounidense del Pulmón, en conversación con Health. La exposición a altos niveles de polen, polvo o contaminación puede agravar sus síntomas y dificultar la respiración nocturna.

La ventilación nocturna adecuada reduce los niveles de dióxido de carbono en el dormitorio y optimiza el descanso, según estudios de Sleep Health y los CDC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante periodos como primavera y verano, los alérgenos e insectos aumentan, por eso las personas sensibles deben tomar precauciones adicionales. “Al abrir la ventana, dejas entrar el exterior”, puntualizó Mathias Basner, profesor de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, en entrevista con Health.

El entorno inmediato, ya sea urbano o rural, influirá en la cantidad de partículas y agentes externos que pueden penetrar en el dormitorio.

Otros factores ambientales y consejos prácticos para un sueño saludable

Más allá de la ventilación, los expertos destacan la relevancia de factores como la temperatura, la humedad y el control de insectos para favorecer un entorno adecuado. Utilizar un purificador de aire puede ayudar a filtrar partículas dañinas y mejorar la sensación ambiental, según Wargocki y la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos (National Sleep Foundation).

Basner indica que, si se opta por abrir la ventana, también se puede dejar la puerta del dormitorio abierta para optimizar el flujo de aire. Observar cómo se siente la persona al día siguiente —valorando síntomas como somnolencia o congestión— ayuda a determinar si esta medida resulta positiva.

Expertos advierten que no siempre es recomendable ventilar el dormitorio durante la noche, debido a la contaminación o presencia de alérgenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

James A. Rowley, director del programa de especialización en medicina del sueño del Centro Médico de la Universidad Rush, subraya la importancia de cuidar el ambiente del dormitorio y mantener hábitos que promuevan el descanso, como evitar dispositivos electrónicos antes de acostarse y buscar rutinas relajantes.

Recomendaciones de organismos internacionales de salud

La OMS y la EPA destacan la importancia de la calidad del aire interior para la salud. Recomiendan ventilar los espacios cerrados, siempre adaptando la apertura de ventanas a las condiciones locales y la presencia de contaminantes o alérgenos.

Sugieren evitar fuentes de contaminación interna, como el tabaco y ciertos productos de limpieza, y mantener la humedad entre 30% y 50%. También aconsejan que los dormitorios sean cómodos, oscuros y silenciosos, y establecer rutinas antes de dormir para favorecer el descanso y el bienestar.

La disminución de fuentes de contaminación interna como el tabaco mejora la calidad del aire en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, resaltan la conveniencia de utilizar purificadores de aire con filtros HEPA en zonas de alta contaminación y de reducir el uso de materiales que emiten compuestos nocivos.

Mantener una buena calidad del aire interior contribuye a prevenir enfermedades respiratorias, mejorar la concentración y promover un entorno más saludable para toda la familia todos los días.