Cómo un cambio invisible en los comedores laborales logró que miles de personas comieran más saludable

Un cambio visual en los menús empresariales aumentó en 41% la elección de platos vegetarianos entre los comensales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sencillo ajuste en la oferta de menús en comedores de empresas consiguió aumentar en 41% la preferencia por opciones vegetarianas, además de reducir calorías y emisiones de gases de efecto invernadero en los platos servidos.

La investigación, realizada por el Departamento de Ciencias de la Salud de Atención Primaria de Nuffield, centro líder en epidemiología aplicada de la Universidad de Oxford, referente global en investigación académica, analizó más de 26.000 comidas servidas en seis empresas en Inglaterra durante siete semanas.

Sustituir un plato de carne por una opción vegetariana en el menú diario genera un aumento en la selección de comidas sin carne en los almuerzos laborales. Esta intervención discreta, implementada sin informar a los comensales ni modificar precios o características del resto del menú, permitió modificar los hábitos alimentarios y reducir el impacto ambiental sin efectos negativos en el desempeño económico de las cafeterías.

La intervención del menú en comedores laborales redujo en un 8,5% las emisiones de gases de efecto invernadero por comida servida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa, impulsada por la Universidad de Oxford, consistió en solicitar a los responsables de comedores laborales, tanto de oficinas como de entornos industriales, que añadieran una opción vegetariana en sustitución de una de carne. Durante toda la intervención, el resto de la oferta, la presentación y los precios permanecieron iguales, y los clientes no fueron advertidos de la novedad.

Resultados del efecto menú en las opciones vegetarianas

En el periodo de estudio, la probabilidad de elegir un plato principal vegetariano se incrementó en 41% respecto al periodo anterior. Los platos servidos contenían, en promedio, 26 kcal menos por porción, equivalentes al contenido energético de una taza de té con leche y una cucharadita de azúcar.

Cada comida supuso una disminución del 8,5% en las emisiones de gases de efecto invernadero. Los ingresos, la venta de comidas y el desperdicio de alimentos se mantuvieron estables tras el cambio.

El estudio realizado por la Universidad de Oxford analizó más de 26.000 comidas en empresas de Inglaterra durante siete semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, el primero en su tipo en comedores de empresas, demostró resultados en oficinas como en sectores industriales. Esto sugiere que la metodología puede adaptarse a distintos ambientes laborales.

El potencial transformador de pequeños cambios en el menú

La Dra. Elisa Becker, autora principal e investigadora postdoctoral, explicó que este tipo de cambio no exige que los clientes revisen etiquetas ni ejerzan autocontrol: “Descubrimos que simplemente ofrecer más opciones saludables y sostenibles modifica los hábitos alimentarios en una buena dirección”.

La intervención fue percibida por trabajadores y personal de los comedores como una modificación sencilla en la oferta. De acuerdo con comentarios recogidos por la universidad, el cambio se incorporó fácil y rápidamente a la rutina diaria de los comensales.

La política alimentaria basada en el “efecto menú” puede adaptarse con éxito tanto en oficinas como en entornos industriales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora principal indicó que este tipo de política puede ser una vía para la prevención de enfermedades crónicas y la reducción de la huella ambiental en los entornos laborales.

Perspectivas para la sostenibilidad y la salud

El equipo de la Universidad de Oxford considera que estos resultados respaldan el desarrollo de políticas públicas alimentarias para empresas y otros ámbitos sociales. Planean replicar y ampliar la intervención en otros entornos industriales y buscan la colaboración de nuevas organizaciones interesadas en medidas que promuevan la salud y la sostenibilidad ambiental.

Pequeños cambios en el entorno alimentario, como la inclusión de una opción vegetariana adicional, demuestran que es posible influir en los hábitos de consumo sin que las personas tengan que cambiar deliberadamente sus preferencias ni realizar un esfuerzo consciente.

El éxito del 'efecto menú' refuerza la idea de que pequeños cambios en la oferta alimentaria impulsan la sostenibilidad y la prevención de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los investigadores señalan que la simplicidad de la intervención facilita su adopción en una amplia variedad de contextos, desde escuelas hasta hospitales y espacios públicos.

La evidencia obtenida refuerza la idea de que las modificaciones en la presentación y oferta de alimentos pueden convertirse en un recurso clave para impulsar mejores hábitos alimentarios a nivel colectivo y contribuir a objetivos globales de salud y sostenibilidad ambiental.