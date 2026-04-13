Salud

Magra, nutritiva y fácil de preparar: cuál es la carne que favorece el desarrollo muscular

Especialistas en nutrición destacan el aporte de vitaminas del grupo B y aminoácidos fundamentales presentes en esta alternativa, recomendada para quienes buscan mejorar el bienestar integral y mantener un estilo de vida activo

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los cortes magros de esta carne aportan proteína completa y vitaminas del grupo B, esenciales para el metabolismo y la recuperación muscular en quienes practican ejercicio o desean mantener un estilo de vida saludable y activo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carne de cerdo es una fuente de proteína completa y versátil que se aprecia en la alimentación de quienes practican deporte o mantienen un estilo de vida activo. Su perfil nutricional, unido a su bajo contenido de grasa en ciertos cortes, la vuelve recomendable para la recuperación y el desarrollo muscular. Además, su sabor y variedad en la cocina la hacen fácil de incorporar a platos cotidianos sin perder calidad ni beneficios.

Según la revista deportiva internacional Runner’s World, para especialistas en nutrición y la organización interprofesional española de porcino INTERPORC, la carne de cerdo de capa blanca contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para el crecimiento y la reparación de tejidos.

También aporta vitaminas del grupo B, especialmente B1 y B12, fundamentales para el metabolismo energético y la producción de glóbulos rojos. Los cortes magros, como el lomo o el solomillo, ofrecen un perfil bajo en grasa y mantienen un alto valor nutricional, desmitificando la idea de que la carne de cerdo es excesivamente grasa.

Por otra parte, desde la revista científica The Journal of Nutrition precisaron que la carne de cerdo es naturalmente rica en sabor y se adapta a múltiples preparaciones. Su consumo moderado y bien elegido aporta beneficios esenciales para quienes buscan optimizar su rendimiento físico, recuperarse tras el ejercicio y cuidar su salud general sin renunciar al placer de comer.

Beneficios nutricionales de la carne de cerdo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Su consumo proporciona aportes proteicos completos, importantes en la reparación y el desarrollo de masa muscular luego del ejercicio intenso y de rutinas deportivas frecuentes según especialistas en nutrición y organismos del sector porcino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término proteína de alto valor biológico se aplica a los alimentos que contienen todos los aminoácidos esenciales en proporciones adecuadas. La carne de cerdo cumple con este criterio, por lo que su consumo favorece la reparación y el crecimiento muscular después del ejercicio intenso. Según INTERPORC, incluirlo en la dieta diaria ayuda a cubrir las necesidades proteicas de deportistas y personas activas, optimizando la recuperación muscular y el bienestar general.

Además, la presencia de vitaminas del grupo B, como la B1 y la B12, respalda el funcionamiento óptimo del metabolismo. Estas vitaminas participan en la obtención de energía y en la formación de células sanguíneas, procesos fundamentales para quienes entrenan con regularidad y buscan mejorar su rendimiento físico.

Cortes magros y preparación saludable

Es importante seleccionar cortes magros de carne de cerdo, como el lomo, el solomillo o el jamón, que contienen menor cantidad de grasa y mantienen su aporte proteico. Estos son ideales para recetas saludables, ya que permiten disfrutar del sabor y los nutrientes de la carne de cerdo sin un exceso de calorías. Cocinar a la plancha, al horno o al vapor, y acompañar con verduras frescas, realza los beneficios y el perfil saludable del plato.

Este alimento destaca por su contenido de vitaminas del grupo B, fundamentales para el metabolismo energético eficiente y para la formación saludable de glóbulos rojos en quienes llevan un estilo de vida activo. (Imagen de archivo)
Este alimento destaca por su contenido de vitaminas del grupo B, fundamentales para el metabolismo energético eficiente y para la formación saludable de glóbulos rojos en quienes llevan un estilo de vida activo. (Imagen de archivo)

Se recomienda evitar salsas pesadas y optar por marinadas sencillas con aceite de oliva, limón y hierbas frescas. Mantener el control de la temperatura y el punto de cocción garantiza una textura jugosa y sabrosa. Además, la carne de cerdo puede ser un snack post-entrenamiento, como lonchas de jamón serrano, o formar parte de platos principales y cenas ligeras.

Alternativas para integrar la carne de cerdo en la dieta

El corte puede incorporarse de formas variadas en el menú semanal. Algunas opciones recomendadas incluyen el solomillo a la plancha con ensalada, tacos saludables con lomo magro y verduras, o un salteado rápido de cerdo con brócoli y jengibre. Estas preparaciones facilitan el aporte de proteínas y nutrientes clave, adaptándose tanto a comidas principales como a snacks o cenas ligeras.

Un estilo de vida activo requiere una ingesta proteica suficiente y de calidad. Elegir carne de cerdo magra cubre estas necesidades en la dieta de quienes practican ejercicio. Su perfil nutricional, junto a su versatilidad en la cocina, la mantiene entre las opciones recomendadas para quienes desean combinar salud y sabor sin complicaciones.

Este alimento es una proteína completa que aporta aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales necesarios para una dieta equilibrada. Su bajo contenido en grasa en ciertos cortes y su facilidad de preparación facilitan su consumo en diferentes platos, beneficiando a deportistas y personas activas. Incorporarla de forma consciente y variada permite aprovechar todos sus beneficios dentro de una alimentación saludable y equilibrada.

Temas Relacionados

carne de cerdoNewsroom BUEdesrrollo muscularINTERPORC

Últimas Noticias

Descubren el origen de un cáncer de pulmón difícil de tratar y abren la puerta a terapias más precisas

Científicos hicieron el hallazgo al analizar 19 tumores mediante técnicas genéticas y moleculares. Cómo los resultados podrían favorecer el desarrollo de mejores estudios para el abordaje

Descubren el origen de un cáncer de pulmón difícil de tratar y abren la puerta a terapias más precisas

¿Se puede comer el kiwi con piel? Los sorprendentes beneficios y cómo incorporarlo a la vida diaria, según expertos

Consumir esta alternativa con regularidad ayuda a sumar variedad de nutrientes y componentes naturales a la comida diaria, lo que contribuye a una alimentación más completa y al buen funcionamiento del cuerpo

¿Se puede comer el kiwi con piel? Los sorprendentes beneficios y cómo incorporarlo a la vida diaria, según expertos

Retos virales, desinformación y peligro en la deep web: qué prácticas ponen en riesgo la salud de jóvenes y familias en Argentina

En una entrevista en Infobae al Mediodía, Daniela Blanco advirtió que solo uno de cada diez jóvenes que busca información sobre salud en internet llega a una fuente confiable, mientras los retos virales peligrosos se multiplican y exponen a los adolescentes a daños físicos y psicológicos

Retos virales, desinformación y peligro en la deep web: qué prácticas ponen en riesgo la salud de jóvenes y familias en Argentina

Cómo la terapia somática y el reparenting pueden ayudar a tratar traumas infantiles, según una experta

Nicole LePera, especialista en psicología clínica y holística, destaca que la transformación de respuestas automáticas requiere hábitos sostenidos y una nueva relación con el propio cuerpo para lograr cambios profundos en adultos. Qué tener en cuenta

Cómo la terapia somática y el reparenting pueden ayudar a tratar traumas infantiles, según una experta

Por qué el riesgo cardiovascular no es igual en hombres y mujeres con obesidad

Un estudio señala que las consecuencias del sobrepeso en el metabolismo varían de manera significativa según el sexo. La investigación sugiere que adaptar los tratamientos podría mejorar los resultados en salud

Por qué el riesgo cardiovascular no es igual en hombres y mujeres con obesidad
DEPORTES
La insólita expulsión de Lisandro Martínez por tirarle del pelo a su rival en su regreso a las canchas tras una lesión

La insólita expulsión de Lisandro Martínez por tirarle del pelo a su rival en su regreso a las canchas tras una lesión

Quiénes son los cuatro argentinos que salen a escena en Barcelona: hora y cómo ver los partidos

Los detalles del escándalo de infidelidad que involucra a una periodista y a una figura del deporte: las imágenes de la polémica

Moreno Martins anotó dos goles y lanzó un duro discurso contra el técnico de Bolivia: “Me despreció, teníamos que ir al Mundial”

Con un plantel formado por promesas del Ascenso, Argentina le ganó 3-1 a Bolivia en el debut de los Juegos Odesur

TELESHOW
Mica Lapegüe sorprendió con una foto junto a Maru Botana: " Mi papá se tentó de la risa"

Mica Lapegüe sorprendió con una foto junto a Maru Botana: " Mi papá se tentó de la risa"

Claudia Valenzuela recordó la dolorosa perdida de uno de sus hijos: “Era un tumor”

Luis Brandoni sufrió una caída en su casa y está internado: “Tiene un hematoma que hay que controlar”

Así será la novela vertical de Wanda Nara: el escándalo del Wandagate que llegará a las pantallas

El divertido cumpleaños de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza: fiesta temática entre monstruos y nostalgia retro

INFOBAE AMÉRICA

Perlas naturales, mitos y ciencia: los secretos detrás de su fascinante formación

Perlas naturales, mitos y ciencia: los secretos detrás de su fascinante formación

Más de 30 años sin solución: la invasión de hipopótamos que Colombia heredó de Pablo Escobar y no ha podido frenar

Descubren el origen de un cáncer de pulmón difícil de tratar y abren la puerta a terapias más precisas

Wall Street cerró con ganancias pese a las tensiones en Medio Oriente y el aumento del petróleo

El ICE arrestó en Florida al ex jefe de inteligencia brasileño Alexandre Ramagem, condenado por la trama golpista de 2022