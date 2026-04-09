Salud

Las bajas temperaturas incrementan la sequedad en las manos: claves para protegerlas

El frío, la calefacción y la exposición a productos de limpieza afectan la barrera cutánea, lo que favorece la aparición de grietas, irritaciones y molestias, según especialistas consultados por centros dermatológicos

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Primer plano de una mujer soplando en sus manos entrelazadas para calentarlas. Lleva un suéter oscuro y tiene las uñas pintadas de azul claro. El fondo es borroso.
Las bajas temperaturas y la calefacción favorecen la aparición de manos secas y agrietadas por la pérdida de la barrera natural de la piel - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bajas temperaturas y la disminución de la humedad provocan que muchas personas enfrenten el problema de manos secas y agrietadas. Según la dermatóloga estadounidense Brea Sturm, de la clínica dermatológica estadounidense Cornerstone Dermatology & Surgery Group en Missouri, el frío intenso y el uso frecuente de calefacción pueden eliminar la barrera natural de la piel, lo que puede derivar en sequedad y lesiones.

De acuerdo con Cornerstone Dermatology, la hidratación desde el interior contribuye a mantener la barrera cutánea, aunque no resulta suficiente por sí sola. La recomendación principal es escoger limpiadores suaves y sin fragancia, pues los jabones agresivos eliminan los aceites naturales. Además, se aconseja aplicar una crema o ungüento rico en ingredientes como manteca de karité, petrolato, dimeticona o ácido hialurónico inmediatamente después de lavar las manos, cuando la piel aún está ligeramente húmeda, para sellar la hidratación.

Los especialistas consultados por Cornerstone Dermatology sugieren reforzar la rutina nocturna. Antes de dormir, la aplicación generosa de cremas densas o vaselina, junto con el uso de guantes de algodón, ayuda a potenciar la absorción y restaurar la piel durante la noche. Las manos expuestas al frío extremo o al contacto constante con productos de limpieza requieren protección adicional mediante el uso de guantes apropiados, tanto al aire libre como en tareas domésticas.

WebMD, medio especializado en salud, coincide en la necesidad de elegir productos con emolientes y humectantes. Ingredientes como lanolina, aceite de jojoba, glicerina, ácido hialurónico y urea permiten retener el agua y suavizar las capas superficiales de la piel. Cuando la sequedad es severa, recomiendan optar por productos más densos y, si es necesario, buscar asesoramiento médico, ya que algunas afecciones como el eccema pueden requerir tratamientos específicos.

Según Cornerstone Dermatology y WebMD, conviene evitar el agua caliente, ya que contribuye a la deshidratación. Es preferible emplear agua tibia, secar las manos con suavidad y aplicar crema en cada ocasión. Para quienes deben lavarse las manos con frecuencia, el uso alternativo de geles desinfectantes sin alcohol puede ayudar a reducir la pérdida de humedad.

Primer plano de unas manos aplicando crema blanca sobre la piel, con hojas de otoño de colores rojo, naranja y amarillo en el fondo verde desenfocado.
Ingredientes como lanolina, aceite de jojoba, glicerina, ácido hialurónico y urea permiten retener el agua y suavizar las capas superficiales de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empleo de humidificadores en los ambientes interiores es otra medida respaldada por la red hospitalaria estadounidense Mass General Brigham, dado que el aire seco de la calefacción incrementa el riesgo de sequedad cutánea. Mantener niveles adecuados de humedad ambiental beneficia tanto a las manos como a otras áreas vulnerables, como labios y rostro.

Factores que provocan la sequedad de las manos

Las bajas temperaturas, el uso de calefacción y la exposición frecuente al agua o productos de limpieza comprometen la barrera natural de la piel. Los dermatólogos advierten que estos factores, sumados al aire seco ambiental, incrementan el riesgo de manos secas, agrietadas y aparición de grietas.

La protección frente al frío mediante guantes, el cuidado durante el contacto con productos químicos y la reducción del lavado con agua caliente se perfilan como acciones esenciales para reducir el riesgo de sequedad cutánea.

Otros factores a considerar son las condiciones crónicas como el eccema, que pueden agravar la deshidratación y requerir asesoramiento médico específico. Las recomendaciones coinciden en adaptar los hábitos diarios para preservar la hidratación natural de la piel.

Comenzar la hidratación antes de que aparezcan los primeros signos de sequedad resulta más efectivo para evitar la formación de fisuras o grietas.

Estrategias recomendadas para mantener la hidratación

Cuidado de la piel, hidratación con aceite, tratamiento antiarrugas, belleza natural, rutina facial, piel saludable y luminosa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Prevenir la sequedad aplicando hidratación de forma anticipada y constante es clave para evitar grietas, lesiones e infecciones en la piel de las manos en días de frio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación de cremas ricas en emolientes y humectantes, la elección de limpiadores suaves sin fragancia y el uso de guantes tanto en exteriores como en tareas domésticas son acciones recomendadas por los especialistas. Destacan la importancia de reforzar la hidratación nocturna con productos densos, además del empleo de humidificadores en espacios cerrados para prevenir la deshidratación cutánea.

El seguimiento de estas pautas, la constancia en la rutina de cuidado y la utilización de productos adaptados a las necesidades de la piel contribuyen a mantener las manos protegidas durante el clima frío.

En casos de resequedad persistente o lesiones, se recomienda consultar a un profesional en dermatología para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado.

Las entidades consultadas resaltan que la acción preventiva, el uso adecuado de productos y la protección física constituyen los pilares para evitar complicaciones en la salud de las manos durante las estaciones frías.

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