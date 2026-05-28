Malnutrición infantil: así es el primer mapa argentino que muestra dónde conviven obesidad y déficit nutricional

El primer mapa nacional elaborado por Exactas UBA revela desigualdad territorial en la distribución de la malnutrición infantil

En una entrevista con Gerardo Cueto, investigador del CONICET y responsable del grupo de Bioestadística Aplicada de Exactas UBA, se expuso en Infobae al Regreso cómo la doble carga de malnutrición —obesidad y déficit nutricional— afecta a niños menores de cinco años en distintas jurisdicciones del país.

Durante la charla, Cueto detalló: “La malnutrición es un proceso que tiene dos caras. Tenés malnutrición por defecto, que se relaciona con déficit de crecimiento, y por exceso, cuando tenés obesidad. No solo pueden coexistir en la misma cuadra, pueden coexistir en la misma persona”.

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El especialista explicó que existen casos, aunque poco frecuentes, en los que un mismo chico padece sobrepeso por consumir ultraprocesados ricos en calorías pero carece de los nutrientes esenciales para un desarrollo físico adecuado.

El primer mapa de malnutrición revela desigualdad territorial

Cueto presentó el primer mapa detallado del país, elaborado por investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que expone la distribución de la doble carga de malnutrición. “Ahí lo que ven, lo que nosotros desarrollamos… primero tenemos dos mapas: uno donde se ve la malnutrición por exceso y otro el retraso en crecimiento, que es uno de los indicadores de malnutrición por defecto. Son chicos que no alcanzan la talla que deberían tener por su edad”, explicó.

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La doble carga de malnutrición infantil afecta tanto por obesidad como por déficit nutricional en niños menores de cinco años en Argentina (Infobae en Vivo)

El estudio, publicado en la revista Spatial and Spatio-temporal Epidemiology, analizó más de quinientas jurisdicciones y se nutrió de datos del plan SUMAR del Ministerio de Salud: “Estos datos provienen de chicos que se atienden en el sistema público. No estamos hablando de la población general, sino de la más vulnerable”, puntualizó Cueto.

El investigador subrayó que en regiones como la Patagonia, “el 15 al 25% de los chicos menores de cinco años tienen obesidad”. Aclaró que “si analizás chicos en edad escolar o secundaria, las proporciones se duplican”.

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En el conurbano bonaerense, la prevalencia también resulta alarmante. “El conurbano, a medida que te vas hacia los tercer cordones, es donde aumentan las proporciones”, remarcó Cueto al exhibir las zonas donde la doble carga es más pronunciada.

El mapa describe una realidad de inequidad territorial: “Si el mundo fuera ideal, nosotros deberíamos ver una mancha homogénea de color. Lo que estamos cuantificando es una medida de inequidad territorial: depende de dónde naciste tenés una condición. Eso no debería pasar”.

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El primer mapa nacional elaborado por Exactas UBA revela desigualdad territorial en la distribución de la malnutrición infantil (Infobae en Vivo)

Obesidad en aumento y políticas públicas bajo la lupa

El especialista detalló la evolución de estos indicadores. “Lo que es baja talla viene descendiendo desde que se iniciaron los planes de Asignación Universal por Hijo. Hasta 2012 venían bajando esos índices sostenidamente. Después se estabilizaron en el orden del diez por ciento dentro de la población vulnerable”, precisó. Sin embargo, advirtió que “el tema que nos preocupa a nosotros es el de la obesidad. Eso viene incrementándose sostenidamente. No es una cuestión de Argentina, es en todo el mundo”.

Cueto atribuyó el fenómeno al cambio de alimentación, con el avance de los productos ultraprocesados: “Antes la dieta se basaba en productos naturales cocinados en casa. Ahora está basada en productos procesados, ultraprocesados, que son baratos y ultraenergéticos”.

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Otro de los focos de preocupación es la reducción de la actividad física en la infancia. “Cambian los hábitos de actividad física. Se han reducido mucho en los últimos años”, comentó. Añadió que la adicción a los ultraprocesados responde a mecanismos similares a otras adicciones: “Son adictivos. Van al cerebro a puntos claves, como la ludopatía. La adicción a la grasa, azúcar y sal está muy estudiada”.

El consumo de alimentos ultraprocesados y la reducción de la actividad física contribuyen al aumento de obesidad infantil a nivel nacional y global (Infobae en Vivo)

Vulnerabilidad social, publicidad y fuga de talentos científicos

Consultado sobre el vínculo entre bajos ingresos y malnutrición, Cueto fue contundente: “La industria alimenticia hizo estos productos muy baratos. Son ultraenergéticos y son baratos. La gente que no tiene recursos no puede elegir. Va a comprar lo más barato. Ahí ni siquiera con educación va a alcanzar. Si no tiene dinero, va a ir a estos productos”.

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El investigador también alertó sobre la incidencia de la publicidad en la formación de hábitos alimenticios: “La publicidad incide totalmente”. Y remarcó que los sectores más vulnerables presentan mayor prevalencia de la doble carga de malnutrición, aunque el fenómeno atraviesa todos los niveles sociales.

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