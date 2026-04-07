Salud

Claves para incorporar 6 hierbas con beneficios antioxidantes y antiinflamatorios

Incorporar pequeñas cantidades diarias de estos alimentos puede contribuir a reducir la inflamación, fortalecer la inmunidad y proteger el sistema cardiovascular, según investigaciones científicas recientes

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Hierba aromática, albahaca, cocina natural, planta medicinal, sabor fresco. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo diario de pequeñas cantidades de hierbas frescas aporta compuestos antioxidantes y nutrientes esenciales para la salud integral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hierbas culinarias ofrecen beneficios para la salud respaldados por investigaciones recientes, que destacan su acción contra la inflamación, su aporte de compuestos antioxidantes y su riqueza en nutrientes esenciales.

Estudios citados por National Geographic indican que incorporar pequeñas cantidades diarias puede mejorar el bienestar y ayudar a prevenir enfermedades.

Las hierbas de uso cotidiano como la albahaca, el cilantro, el orégano, el perejil, el romero y el tomillo contienen sustancias antioxidantes y antiinflamatorias que benefician al sistema inmunitario y cardiovascular. Su consumo facilita la incorporación de vitaminas y minerales y puede apoyar la prevención de trastornos metabólicos y ciertas enfermedades crónicas.

Estos vegetales se caracterizan por aportar una alta densidad de nutrientes con consumos mínimos, ya que solo una cucharada al día puede ser suficiente para obtener beneficios medibles. Aunque especias como el jengibre o la cúrcuma suelen llamar la atención, expertos citados por el medio señalan que la albahaca, el cilantro, el orégano, el perejil, el romero y el tomillo también sobresalen por la abundancia de compuestos antioxidantes, fundamentales para neutralizar radicales libres.

Hierba aromática, romero fresco, propiedades medicinales, condimento natural, cocina saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las hierbas culinarias tradicionales fortalecen el sistema inmunitario y ayudan a prevenir enfermedades crónicas, según recientes investigaciones científicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de sus efectos antiinflamatorios, estas hierbas contienen flavonoides, fenoles y otros fitoquímicos que pueden reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, neurodegenerativas y algunos tipos de cáncer. Según la nutricionista Jackie Newgent, las hierbas “pueden considerarse como verduras” por su potencial en la promoción de la salud.

Por su parte, Wendy Bazilian resalta que son “fuentes de numerosos compuestos antioxidantes”, lo que las convierte en aliadas en la prevención de diversos males. De acuerdo con Alexandra Kazaks, los compuestos que protegen a estas plantas de bacterias y hongos pueden también proteger a los humanos frente a distintas amenazas, según recuerda National Geographic.

1. Albahaca: propiedades en la salud

Hierba aromática, albahaca, cocina natural, planta medicinal, sabor fresco. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La albahaca destaca por su capacidad antioxidante y su aporte de minerales clave para el equilibrio inmunitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La albahaca se distingue por su actividad antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana. Dos cucharadas de albahaca fresca aportan vitaminas A y K, calcio, magnesio y potasio, beneficiando el equilibrio mineral y el sistema inmunitario.

Estudios recientes citados por el medio señalan que inclusive dosis pequeñas, como cinco miligramos en forma de jarabe, pueden aliviar la ansiedad antes de dormir. Además, la albahaca estimula la presencia de bacterias beneficiosas en el intestino y favorece la salud metabólica, así como la regulación del colesterol.

Su potencial para combatir infecciones virales y bacterianas se debe a sus compuestos bioactivos. Para su incorporación en la dieta, se recomienda añadir hojas frescas a ensaladas, pizzas, platos de huevo, sopas o utilizar en infusiones y cócteles.

2. Cilantro: rol en la prevención

Manojo de cilantro fresco y verde con raíces sobre una tabla de cortar de madera. A la derecha, un cuchillo. Al fondo, una cocina moderna con estufa de acero inoxidable.
El cilantro contribuye a la protección cardiovascular y mental gracias a su riqueza en vitaminas y fitoquímicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cilantro destaca por su contenido en vitaminas A, C y K, folato, potasio y carotenoides. Más allá de su valor nutricional, investigaciones citadas sugieren que el consumo regular de cilantro puede ser beneficioso para la salud mental y ayudar a proteger el sistema cardiovascular.

El cilantro contiene polifenoles y fitoquímicos con efectos antioxidantes y antiinflamatorios, elementos relacionados con la protección frente a la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico. Para aprovechar sus beneficios, los expertos recomiendan utilizar hojas frescas en curris, sopas, salsas o platos con legumbres, según detallan las expertas a National Geographic.

3. Orégano: fortalecimiento inmunitario y metabólico

Un manojo de orégano fresco con hojas verdes vibrantes sobre una tabla de cortar de madera oscura, con una cocina iluminada y un cuenco blanco desenfocado al fondo.
El orégano sobresale por sus flavonoides y ácidos fenólicos que apoyan el sistema inmunitario y metabólico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orégano, miembro de la familia de la menta, concentra flavonoides y ácidos fenólicos que combaten la inflamación y el daño oxidativo. Además de sus propiedades antibacterianas, se valora su influencia en la actividad hormonal y la regulación del sistema inmunitario.

Una cucharadita de orégano aporta calcio, potasio, vitaminas A y K, entre otros minerales. Investigaciones mencionadas por el medio citado han vinculado el consumo de cinco cucharaditas de aceite de orégano diarios durante tres meses con la reducción del colesterol LDL y el aumento del HDL en personas con alteraciones leves del colesterol.

Entre sus aplicaciones culinarias, se aconseja añadir orégano a patatas antes de hornear o combinarlo con aceite de oliva y ajo en verduras a la parrilla.

4. Perejil: relacionado con la salud cardiovascular

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El perejil es fuente de fibra, vitaminas y minerales que favorecen la salud circulatoria y el control del colesterol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perejil aporta fibra, calcio, hierro, magnesio, potasio, vitamina C y folato, lo que lo convierte en un aliado del sistema circulatorio. Su consumo favorece la circulación, ayuda a controlar la presión arterial y contribuye a reducir el colesterol.

Contiene antioxidantes y compuestos bioactivos con posibles efectos antihipertensivos y anticoagulantes. Puede usarse fresco o seco en ensaladas, guisos, pastas, huevos, salsas o aliños.

Expertos citados aconsejan triturar perejil fresco con pistachos, aceite de oliva, zumo de limón y sal marina para acompañar verduras o carnes a la parrilla.

5. Romero: protección del sistema nervioso

El romero contiene compuestos bioactivos que protegen el sistema nervioso y prolongan la vida útil de los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El romero contiene compuestos bioactivos que protegen el sistema nervioso y prolongan la vida útil de los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero se conoce por su capacidad antioxidante y antiinflamatoria, atribuida a sus compuestos bioactivos perceptibles por su intenso aroma. Extractos de romero han mostrado reducir reacciones alérgicas y congestión nasal mediante la modulación de procesos inflamatorios, según explica el medio.

Especialistas consultados señalan que una cucharada de romero seco ofrece vitamina A, folato, potasio, magnesio y 42 mg de calcio. El romero también puede emplearse como conservante natural, ayudando a prolongar la vida útil de los alimentos gracias a su efecto antimicrobiano.

Este arbusto soporta el calor y es adecuado en platos como patatas, pescado, pollo y verduras al horno.

6. Tomillo: refuerzo para el sistema inmunitario y respiratorio

Bebida herbal con tomillo seco, utilizada para aliviar malestares respiratorios, fortalecer defensas y relajar el cuerpo. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El tomillo aporta vitaminas y minerales esenciales, reforzando las defensas y el bienestar respiratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tomillo sobresale por su aporte de vitaminas A, B-6, C, E y K, además de potasio, calcio, hierro, magnesio y carotenoides. Es conocido por sus propiedades antivirales, antibacterianas, antioxidantes y antiinflamatorias, que favorecen el sistema respiratorio y cardiovascular.

Según las expertas citadas por National Geographic, la inhalación o el consumo de tomillo puede fortalecer las defensas y ayudar a aliviar afecciones inflamatorias o causadas por el estrés oxidativo. Se recomienda añadir hojas frescas de tomillo a sopas de verduras, salteados, aliños y marinadas para carnes y legumbres.

El renovado interés por la alimentación equilibrada se ve reflejado en la utilidad de estas hierbas, que suman valor nutricional y mejoran el sabor de los alimentos asociados a una dieta saludable.

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