El consumo de cannabis y tabaco reduce el volumen cerebral, según nueva evidencia científica

Más de 72.000 personas participaron en los estudios analizados para evaluar el impacto del cannabis y el tabaco en la estructura cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo habitual de cannabis y tabaco, ya sea por separado o de forma combinada, está vinculado a una reducción del volumen cerebral en regiones clave, según un metaanálisis de más de 100 estudios publicado en la revista Addiction. La evidencia científica revela que ambas sustancias pueden afectar la estructura del cerebro, impactando áreas responsables de la regulación emocional, la cognición y la motivación.

El análisis, que incluyó datos de más de 72.000 personas y abarcó 103 estudios revisados, demostró que los consumidores de cannabis presentan una amígdala más pequeña, mientras que quienes fuman tabaco muestran reducciones adicionales en la ínsula, el globo pálido y la materia gris total, según los hallazgos reportados por los investigadores. Los cambios observados en la estructura cerebral se intensifican con el paso de los años, lo que sugiere efectos duraderos sobre la salud mental y el rendimiento cognitivo.

¿Qué regiones del cerebro se ven afectadas por el consumo de cannabis y tabaco?

Los consumidores habituales de cannabis presentan un menor volumen en la amígdala, región clave para la regulación de las emociones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio identificó que el consumo regular de cannabis se asocia principalmente con una reducción en el volumen de la amígdala, una estructura cerebral situada en lo profundo del cerebro vinculada a la regulación de emociones y la respuesta de lucha o huida. Por su parte, el tabaco afecta no solo la amígdala, sino también la ínsula —clave en la autoconciencia y la gestión emocional— y el globo pálido, que interviene en el control del movimiento y la motivación.

La reducción del volumen total de materia gris fue más marcada en los fumadores de tabaco. Esta materia constituye una parte esencial del sistema nervioso central y se relaciona estrechamente con las capacidades cognitivas y el bienestar mental. En consecuencia, la disminución progresiva de su volumen puede traducirse en alteraciones en la memoria, el aprendizaje y las funciones ejecutivas.

¿Cuáles son los mecanismos biológicos detrás de estos cambios cerebrales?

El tabaco afecta varias áreas cerebrales, incluida la ínsula, responsable de la autoconciencia y la gestión emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal compuesto psicoactivo del cannabis es el tetrahidrocannabinol (THC), que actúa sobre los receptores cannabinoides tipo 1 (CB1) en el cerebro.

Estos receptores participan en la regulación del dolor, la ansiedad y el apetito, y su estímulo repetido puede condicionar modificaciones estructurales en regiones cerebrales específicas.

En el caso del tabaco, la nicotina es el componente activo y ejerce su efecto sobre los receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChR), distribuidos en todo el cerebro. Estos receptores desempeñan un papel fundamental en la transmisión de señales entre neuronas y en la capacidad de adaptación y aprendizaje del cerebro. Los análisis genéticos incluidos en el estudio sugieren que un consumo elevado de cigarrillos al día se vincula con un hipocampo más pequeño, área crucial para la memoria y el aprendizaje.

¿Qué evidencia sustenta la relación entre consumo y menor volumen cerebral?

El compuesto psicoactivo del cannabis, el THC, actúa sobre los receptores CB1, alterando funciones como el dolor, la ansiedad y el apetito

La investigación, liderada por un equipo internacional y registrada en la base PROSPERO, consistió en una revisión sistemática y un metaanálisis de 103 estudios publicados antes de septiembre de 2024. Se analizaron datos de estudios transversales —que comparan usuarios y no usuarios en un momento específico—, estudios longitudinales —que siguen a los mismos individuos a lo largo del tiempo— y estudios de aleatorización mendeliana basados en información genética.

Los resultados indicaron que los consumidores de cannabis presentaron volúmenes de amígdala más pequeños (g = 0,13; IC 95 % = 0,03-0,23), mientras que los fumadores de tabaco mostraron reducciones en la amígdala (g = 0,17; IC 95 % = 0,04-0,31), la ínsula (g = 0,17; IC 95 % = 0,06-0,27) y el globo pálido (g = 0,17; IC 95 % = 0,13-0,21). Además, los estudios longitudinales hallaron una mayor disminución del volumen de materia gris total en fumadores a lo largo del tiempo (g = 0,05; IC 95 % = 0,01-0,10).

¿Cuál es el impacto global del consumo y por qué importa?

El tabaquismo continúa siendo la principal causa de muerte prevenible, con más de 8 millones de fallecimientos anuales a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, se estima que uno de cada 20 adultos en el mundo consume cannabis, lo que equivale a cerca de 228 millones de personas, según datos globales recopilados por el equipo de investigación. Por su parte, casi 1.800 millones de personas fuman tabaco, es decir, aproximadamente el 30 % de la población mundial. El tabaquismo sigue siendo la principal causa de muerte evitable, cobrando más de 8 millones de vidas al año.

Ambas sustancias ejercen efectos psicoactivos que pueden alterar el estado de ánimo y el funcionamiento mental.

La identificación precisa de las regiones cerebrales afectadas proporciona a los profesionales de la salud información concreta para informar a pacientes, especialmente jóvenes y grupos vulnerables, sobre los riesgos asociados al consumo de cannabis y tabaco y su impacto potencialmente duradero en la salud cerebral y el rendimiento cognitivo.