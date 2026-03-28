La nueva variante 'Cicada' del COVID se está propagando -- Lo que los expertos quieren que sepas

VIERNES, 27 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Otra nueva variante de COVID está empezando a propagarse.

Las autoridades sanitarias afirman que la variante -- conocida como BA.3.2 o "Cicada" -- ha estado circulando discretamente durante años, pero ahora se detecta con más frecuencia en Estados Unidos y en todo el mundo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) informaron en un informe del 19 de marzo que los casos están aumentando lentamente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha añadido Cicada a su lista de "variantes de monitorización" a medida que aparece en más países, según informó USA Today .

Hasta ahora, BA.3.2 se ha encontrado en más de 20 países. En algunos lugares, representa hasta el 30% de los casos.

"Monitorizar la propagación de BA.3.2 proporciona información valiosa sobre el potencial de esta nueva línea de SARS-CoV-2 para evadir la inmunidad de una infección o vacunación previa", escribió los CDC en su Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad.

La variante recibió su nombre de una raza de insectos que rara vez aparece a la vista porque permanecía mayormente "bajo tierra" una vez detectada.

El Dr. Robert Hopkins Jr., director médico de la Fundación Nacional para las Enfermedades Infecciosas, dijo que la variante se identificó por primera vez en un viajero que llegó a Estados Unidos en junio de 2025. El primer caso en EE. UU. se notificó en enero.

Desde entonces, se ha encontrado Cicada en muestras de aguas residuales de 132 ubicaciones en al menos 25 estados.

A nivel mundial, el primer caso conocido fue en Sudáfrica en noviembre de 2024. El aumento comenzó en septiembre de 2025.

BA.3.2 destaca porque contiene entre 70 y 75 mutaciones, lo que la diferencia de cepas anteriores.

A fecha de 14 de marzo, la variante representaba aproximadamente el 3,7% de las muestras de aguas residuales recogidas, según los datos de seguimiento. Otra variante, XFG, sigue siendo la más dominante con un 53%, seguida de LF.7 con un 10,3%, según USA Today .

Pero la versión de Cicada se ha extendido más ampliamente por partes de Europa.

"Es posible que veamos a Cicada convertirse en la cepa dominante en EE. UU., pero eso no es en absoluto seguro", dijo Hopkins a USA Today, añadiendo que es consciente de las preocupaciones de que pueda provocar un aumento en verano en EE. UU.

"Las bajas tasas de vacunación y el escaso o ningún esfuerzo de salud pública para detener las infecciones y la propagación por COVID nos dejan vulnerables", afirmó.

Hasta ahora, los síntomas parecen similares a otros tipos de COVID.

Entre ellas se encuentran:

Nariz que moque o tapada Dolor de cabeza Fatiga Estornudos Dolor de garganta Tos Cambios en el gusto o el olfato

Algunas personas también han reportado un dolor de garganta muy doloroso, a veces llamado "garganta cuchilla de afeitar".

"No he visto ningún dato que indique que Cicada sea más grave que otras variantes circulantes", dijo Hopkins.

En su informe, los CDC indicaron que el seguimiento de la propagación de la variante BA.3.2 proporciona "información valiosa" sobre su potencial para evadir la inmunidad proporcionada por vacunas o infecciones previas.

"El número de mutaciones del virus JN.1 hace menos probable que las vacunas actuales sean altamente efectivas contra Cicada, pero necesitamos más datos para responder mejor a esta pregunta", dijo Hopkins.

No obstante, las vacunas deberían seguir ayudando a proteger contra enfermedades graves y muertes. Tomar algunos pasos sencillos también puede ayudar a reducir cualquier riesgo:

Quédate en casa si estás enfermo. Mejora la ventilación en casa. Lleva una mascarilla de alta calidad si es necesario. Mantente al día con las vacunas y los refuerzos. Hazte la prueba si tienes síntomas. Habla con tu médico si los síntomas empeoran. Descansa mucho. Utiliza medicamentos de venta libre para controlar los síntomas.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE . UU. están siguiendo regularmente la nueva variante.

FUENTE: USA Today, 25 de marzo de 2026