La salud del timo puede ser clave para una larga vida y para combatir el cáncer

JUEVES, 19 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Durante décadas, a los estudiantes de medicina se les enseñó que el timo --una pequeña glándula en forma de mariposa en la parte superior del pecho-- estaba prácticamente inactivo una vez que una persona alcanzaba la pubertad.

Pero nuevas investigaciones sugieren que este órgano pasado por alto podría ser en realidad un interruptor maestro para determinar cómo las personas envejecen y sobreviven a enfermedades potencialmente mortales.

Investigadores de Mass General Brigham en Boston utilizaron inteligencia artificial (IA) para analizar más de 27.000 escáneres médicos. Descubrieron que los adultos con timo sano y activo viven más tiempo y son significativamente mejores combatiendo el cáncer y las enfermedades cardíacas.

Los hallazgos, publicados el 18 de marzo en dos estudios publicados en la revista Nature, podrían cambiar la forma en que los médicos predicen la salud a largo plazo de un paciente.

El timo sirve como campo de entrenamiento para las células T, los soldados de élite del sistema inmunitario que identifican y destruyen infecciones y células cancerosas rebeldes. Se sitúa detrás del tórax, justo debajo de la zona de la garganta.

Aunque el órgano se reduce naturalmente a medida que las personas envejecen, el estudio encontró que el carácter y la velocidad de este proceso de reducción varían mucho entre personas. Los investigadores se referían a este proceso como "desintegración tímica".

"El timo ha sido pasado por alto durante décadas y puede ser una pieza que falta para explicar por qué las personas envejecen de forma diferente y por qué los tratamientos contra el cáncer fracasan en algunos pacientes", dijo Hugo Aerts, director del Programa de Inteligencia Artificial en Medicina en Mass General Brigham.

Los dos nuevos estudios se basaron en escáneres y otros datos recogidos durante el Ensayo Nacional de Cribado Pulmonar y en participantes del estudio en curso Framingham Heart.

Utilizando los escáneres, el modelo de IA analizó el tamaño y la composición del timo para dar a los pacientes una puntuación de salud tímica. Encontró que las personas con puntuaciones tímicas altas y saludables mostraban:

Un 50% menos de riesgo de morir prematuramente por cualquier causa Un 63% menos de riesgo de muerte por problemas cardíacos Un 36% menos de riesgo de desarrollar cáncer de pulmón

Los beneficios se extendieron a la consulta médica para quienes ya luchan contra el cáncer. En el segundo estudio, con 1.200 pacientes que recibieron inmunoterapia, aquellos con timo robusto tenían un riesgo un 37% menor de que su cáncer empeorara y un 44% menor de riesgo de muerte.

Los investigadores descubrieron que el timo no falla por sí solo: las decisiones de estilo de vida juegan un papel fundamental. El tabaquismo, el alto peso corporal y la inflamación constante estaban ligados a un timo más débil.

"Mejorar nuestra comprensión y seguimiento de la salud tímica podría ayudar eventualmente a los médicos a evaluar mejor el riesgo de enfermedad y a guiar las decisiones de tratamiento", dijo Aerts.

Los investigadores señalaron que sus hallazgos deben ser confirmados en futuros estudios. También proponen analizar si los factores de estilo de vida cambiantes podrían mejorar la función tímica y si terapias como la radiación podrían afectar la salud del timo.

Más información

El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas tiene más información sobre cómo funciona tu sistema inmunitario y los órganos que lo sostienen.

FUENTES: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 18 de marzo de 2026; Nature, 18 de marzo de 2026