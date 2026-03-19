Un estudio encuentra poca evidencia de que el cannabis ayude en la mayoría de las enfermedades mentales

MIÉRCOLES, 18 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Los medicamentos a base de cannabis se utilizan a menudo para tratar problemas de salud mental, pero una nueva revisión sugiere que podrían no funcionar tan bien como mucha gente espera.

Los investigadores analizaron décadas de estudios y encontraron poca evidencia de que el cannabis ayude con la mayoría de los trastornos de salud mental o consumo de sustancias.

Los resultados provienen de una revisión -- publicada el 16 de marzo en The Lancet -- de 54 ensayos clínicos aleatorizados que involucraron a 2.477 personas. Los estudios se llevaron a cabo entre 1980 y mayo de 2025.

Los productos de cannabis se utilizan ampliamente en países como Estados Unidos, Canadá y Australia. Muchas personas recurren a ellos por condiciones como la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y problemas de sueño.

Pero cuando los investigadores revisaron los datos, no encontraron pruebas sólidas de que estos tratamientos ayuden con muchas de esas condiciones.

"Algunas personas pueden experimentar beneficios legítimos, y eso es estupendo", dijo a KSL el autor principal Jack Wilson, investigador postdoctoral en la Universidad de Sídney. "Pero cuando miramos la evidencia en su conjunto, simplemente no vemos que la evidencia sea suficiente para el uso rutinario de estos medicamentos."

La revisión no encontró mejoras significativas en varias condiciones ampliamente tratadas, entre ellas:

Trastornos de ansiedad Trastornos psicóticos PTSD Trastorno por uso de opioides

Los investigadores tampoco encontraron ensayos aleatorizados que evaluaran el cannabis para depresión.

Sin embargo, el estudio encontró cierto potencial para ciertas condiciones.

Una mezcla de CBD y THC, los principales compuestos del cannabis, se asoció con una reducción de los síntomas de abstinencia y un menor consumo en personas con trastorno por consumo de cannabis.

También hubo algunas evidencias de que los cannabinoides pueden ayudar:

Reducir los tics en personas con síndrome de Tourette Mejorar el sueño en personas con insomnio Reducir ciertos rasgos relacionados con el autismo

Pero los investigadores afirmaron que la evidencia de estos beneficios era baja.

A medida que el uso de cannabis medicinal crece, los investigadores afirmaron que se necesitan mejores estudios para entender cuándo y si realmente ayuda.

"Claramente necesitamos investigar más sobre el cannabis medicinal, especialmente para aquellas condiciones que tienen tratamientos alternativos limitados", dijo Wilson.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard habla más sobre el cannabis y el cerebro.

FUENTE: KSL, 16 de marzo de 2026