Salud

Cómo enseñar a los niños a manejar sus emociones: cinco claves para el desarrollo emocional

Según especialistas, la orientación temprana de padres y docentes ayuda a que los más pequeños reconozcan sentimientos, fortalezcan la autoestima y aprendan a resolver conflictos cotidianos en entornos familiares y escolares

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La gestión emocional prepara a
La gestión emocional prepara a los niños para afrontar retos y convivir de forma equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo emocional adecuado en los niños resulta fundamental para su bienestar y adaptación social. La gestión emocional implica aprender a identificar, regular y expresar las emociones de forma saludable en la vida diaria. Padres y educadores pueden enseñar desde edades tempranas a reconocer sentimientos como la alegría, la tristeza, el enfado o la frustración y acompañar a los niños en el proceso de canalizarlos. El dominio de habilidades emocionales fortalece la autoestima, la empatía y la resolución de conflictos en contextos familiares, escolares y sociales.

De acuerdo con especialistas en psicología infantil y un informe publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, hablar con los niños de lo que les pasa es lo que les permitirá entender sus emociones. Este proceso de aprendizaje emocional se basa en cinco herramientas esenciales: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencia para la vida.

La conciencia emocional permite detectar y nombrar lo que se siente en cada momento, facilitando la aceptación de las emociones como parte natural de la experiencia. La regulación emocional ayuda a expresar los sentimientos de forma proporcionada, evitando respuestas impulsivas o destructivas.

La competencia social está relacionada con la capacidad de percibir las emociones ajenas, empatizar y actuar en consecuencia. La competencia para la vida implica orientar la conducta personal en función de la gestión emocional, con el objetivo de alcanzar metas y convivir de manera armónica con el entorno. Estas habilidades se adquieren progresivamente y requieren la guía de adultos conscientes del valor del mundo emocional.

Estrategias prácticas para enseñar gestión emocional en casa

La empatía y la competencia
La empatía y la competencia social son claves para la integración y el bienestar infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acompañamiento de los adultos resulta clave para que los niños comprendan y manejen sus emociones en situaciones cotidianas. Padres y madres pueden ayudar a sus hijos a gestionar emociones como el enfado, la frustración, la tristeza y la alegría. El primer paso consiste en identificar y poner nombre a cada emoción, validando lo que los niños sienten sin juzgar ni minimizar sus experiencias. Enseñar técnicas de relajación y respiración facilita el control del enfado y permite que los pequeños razonen antes de actuar.

Para afrontar la frustración, los especialistas recomiendan normalizar y mostrar diferentes formas de respuesta. Evitar la sobreprotección y animar a los niños a intentarlo de nuevo les ayuda a tolerar la frustración y a mantener la motivación ante los desafíos.

En el caso de la tristeza, es importante crear un espacio seguro donde los niños se sientan cómodos para expresar su malestar y pedir ayuda cuando la necesiten. La alegría, por su parte, puede canalizarse hacia la interacción positiva con el entorno y el fortalecimiento de los vínculos sociales.

El refuerzo positivo cumple un papel fundamental en el aprendizaje emocional. Elogiar a los niños cuando logran regular sus emociones o comunican sus sentimientos de forma adecuada favorece la repetición de estas conductas y contribuye a su estabilidad emocional.

El papel de la psicología infantil y el apoyo profesional

La gestión emocional prepara a
La gestión emocional prepara a los niños para afrontar retos y convivir de forma equilibrada. Freepik

La intervención de psicólogos infantiles aporta herramientas prácticas y orientación personalizada para padres y niños en el desarrollo emocional. En ocasiones, las familias pueden enfrentar dificultades para acompañar a sus hijos en la gestión emocional. Buscar el apoyo de un psicólogo infantil resulta útil para identificar necesidades específicas y diseñar estrategias adaptadas a cada caso. La orientación profesional ayuda a prevenir problemas de conducta, ansiedad o baja autoestima vinculados a la falta de habilidades emocionales.

La terapia psicológica infantil ofrece recursos para trabajar la identificación y regulación de emociones, la empatía y la construcción de relaciones saludables. Los programas de educación emocional en la escuela y la familia refuerzan el aprendizaje y la práctica cotidiana de estas competencias. La colaboración entre profesionales, docentes y familias potencia el desarrollo integral del niño.

El acceso a materiales educativos, talleres o sesiones grupales facilita la adquisición de habilidades emocionales en diferentes contextos. La gestión emocional constituye una base sólida para el bienestar presente y futuro de los niños, permitiéndoles afrontar los retos de la vida con mayor resiliencia y confianza.

El aprendizaje de la gestión emocional desde la infancia impacta de forma positiva en la seguridad, la convivencia y la autonomía de los niños, preparando el terreno para una vida plena y saludable.

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