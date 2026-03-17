Salud

La opinión de otras personas puede influir en cómo te sientes respecto al dolor y los desafíos mentales

Healthday Spanish

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LUNES, 16 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Estás esperando la vacunación. La persona que tienes delante sale tambaleándose, gimiendo por lo doloroso que fue el disparo.

¿Podría oír eso hacer que tu propia inyección duela más?

Sí, dice un nuevo estudio.

Lo que otros digan sobre una experiencia --ya sea una vacunación, una entrevista de trabajo o un curso universitario-- puede influir en cómo realmente te sientes, informaron investigadores recientemente en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Las percepciones de otros pueden ayudar a moldear nuestros propios sentimientos en relación con el dolor físico o las tareas mentalmente exigentes, según los investigadores.

"Nuestros resultados sugieren que cuando las expectativas se moldean por la información social, la gente tiende a aferrarse a esas expectativas, lo que a su vez influye de forma duradera en cómo nos sentimos", dijo el investigador principal Aryan Yazdanpanah en un comunicado de prensa. Es doctorando en ciencias psicológicas y del cerebro en Dartmouth College en Hanover, New Hampshire.

Los investigadores llegaron a esta conclusión basándose en una serie de experimentos de laboratorio en los que 111 participantes calificaron tareas tras ser informados de lo difíciles o dolorosas que las consideraban las personas que tenían delante.

A los participantes se les mostró una serie de 10 puntos a lo largo de una escala deslizante y se les dijo que los puntos representaban lo dolorosa o desafiante que había sido la calificación de la actividad por los 10 participantes anteriores.

Sin embargo, los puntos se generaban aleatoriamente y no tenían nada que ver con la tarea que tenía por delante.

Después de cada punto de referencia, los participantes del estudio tenían que hacer una de tres cosas:

Que se les aplique calor en los brazos Mira un vídeo de alguien con dolor Compara dos objetos 3D y juzga si eran idénticos

La gente tendía a encontrar el calor doloroso -- incluso si recibían un nivel bajo de calor -- si la matriz de puntos indicaba que la mayoría de los demás lo encontraba insoportable, según el estudio.

Lo mismo ocurría con juzgar el dolor de los demás: si el conjunto de puntos indicaba que esas personas sufrían un dolor intenso, los participantes estuvieron de acuerdo.

"Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para cómo las personas interpretan las experiencias de los demás", dijo Yazdanpanah.

"Por ejemplo, si una persona realmente tiene un dolor intenso pero otros creen que el dolor no es grave, esta creencia social puede llevarte a subestimar o pasar por alto el sufrimiento de esa persona", afirmó.

"De manera similar, cuando otros describen una actividad como resolver problemas matemáticos como muy exigente, la gente puede experimentar la misma tarea como algo más exigente mentalmente", dijo Yazdanpanah.

Parece que aquí está en juego un sesgo de confirmación.

"Descubrimos que una persona favorece la evidencia que se alinea con sus creencias, pero ignora o mitiga aquellas que no coinciden", dijo el investigador Alireza Soltani, profesor asociado de ciencias psicológicas y del cerebro en Dartmouth.

Este tipo de sesgos pueden ser difíciles de actualizar si la percepción está influenciada por expectativas, añadieron los investigadores.

"Una persona que ha experimentado dolor de espalda puede esperar que doblarse cause dolor", dijo Yazdanpanah. "Incluso si el cuerpo se ha curado fisiológicamente y la flexión es segura, esta expectativa puede aumentar el dolor que se siente. Como resultado, los movimientos que son realmente seguros pueden seguir resultando dolorosos, debilitando la señal necesaria para actualizar esas creencias."

Los resultados del estudio podrían tener importantes implicaciones en el mundo actual, donde las percepciones están siendo continuamente moldeadas por las redes sociales y los medios, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos pueden ofrecer una visión de por qué las expectativas pueden persistir incluso sin evidencia que las respalde", dijo el investigador senior Tor Wager, profesor de neurociencia en Dartmouth.

"Las dinámicas que observamos pueden crear profecías autocumplidas: ciclos de retroalimentación que afectan a muchos tipos de condiciones de salud, incluyendo dolor crónico y fatiga, así como creencias sobre otras personas", dijo Wyer.

Más información

La Universidad Northeastern tiene más información sobre el sesgo de confirmación.

FUENTE: Dartmouth College, comunicado de prensa, 12 de marzo de 2026

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