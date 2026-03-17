La mala audición dificulta la vida para las personas ciegas

LUNES, 16 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- La mala audición puede afectar drásticamente la capacidad de una persona ciega para orientarse y moverse en su vida diaria, según un nuevo estudio.

Las personas que han quedado ciegas aún pueden usar la audición para evitar obstáculos y llegar a sus destinos.

Pero las personas ciegas que también han experimentado pérdida auditiva tienen más dificultad para percibir y localizar objetos en su entorno, según informaron recientemente investigadores en la revista PLOS One.

"Las personas con doble pérdida sensorial pueden sentirse menos seguras o menos motivadas para adoptar nuevas estrategias auditivas en las tareas cotidianas", dijo el investigador principal , el Dr. Prachi Agrawal , en un comunicado de prensa. Es investigadora postdoctoral en el Wilmer Eye Institute de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore.

Unos 7 millones de adultos en EE. UU. viven con pérdida de visión o ceguera, y 30 millones tienen pérdida auditiva en ambos oídos, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 58 adultos con ceguera total o casi total. Del grupo, 30 dijeron haber sufrido pérdida auditiva.

Casi todos habían recibido formación de orientación y movilidad, un tipo de rehabilitación visual que enseña a las personas con discapacidad visual a construir un mapa mental de su entorno y a orientarse con seguridad.

Las respuestas al cuestionario mostraron que quienes tenían buena audición tenían más confianza en su capacidad para orientarse, mientras que quienes perdieron la audición antes en la vida tenían menos confianza y menor capacidad para usar el sonido y moverse por el sonido.

El uso de audífonos no aumentó la confianza ni las habilidades de navegación de quienes sufrían pérdida auditiva, señalaron los investigadores.

"Los audífonos son una intervención común para pacientes con pérdida auditiva, pero los dispositivos disponibles actualmente se centran principalmente en mejorar la percepción del habla", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Yingzi Xiong, profesor de baja visión en el Wilmer Eye Institute.

"Aquí vimos que los pacientes no informaron que los audífonos eran útiles para la navegación ambiental, similar a nuestra investigación previa", dijo.

Los resultados indican que los profesionales sanitarios deben revisar la audición durante la formación en rehabilitación de la visión, ya que la mala audición podría afectar los resultados de la formación.

"Alrededor del 40% de los pacientes que buscan rehabilitación visual en EE. UU., incluido el Centro de Investigación y Rehabilitación de la Visión Lions del Wilmer Eye Institute, también tienen pérdida auditiva", dijo Xiong. "Creemos que entender cómo los pacientes perciben sus propias habilidades de localización de sonido ayudará a los proveedores a satisfacer sus necesidades y a desarrollar habilidades para vivir sus vidas."

Más información

El Consejo Nacional de Envejecimiento tiene más información sobre orientación y formación en movilidad.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad Johns Hopkins, 11 de marzo de 2026