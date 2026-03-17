Salud

La mala audición dificulta la vida para las personas ciegas

Healthday Spanish

Guardar

LUNES, 16 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- La mala audición puede afectar drásticamente la capacidad de una persona ciega para orientarse y moverse en su vida diaria, según un nuevo estudio.

Las personas que han quedado ciegas aún pueden usar la audición para evitar obstáculos y llegar a sus destinos.

Pero las personas ciegas que también han experimentado pérdida auditiva tienen más dificultad para percibir y localizar objetos en su entorno, según informaron recientemente investigadores en la revista PLOS One.

"Las personas con doble pérdida sensorial pueden sentirse menos seguras o menos motivadas para adoptar nuevas estrategias auditivas en las tareas cotidianas", dijo el investigador principal , el Dr. Prachi Agrawal , en un comunicado de prensa. Es investigadora postdoctoral en el Wilmer Eye Institute de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore.

Unos 7 millones de adultos en EE. UU. viven con pérdida de visión o ceguera, y 30 millones tienen pérdida auditiva en ambos oídos, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 58 adultos con ceguera total o casi total. Del grupo, 30 dijeron haber sufrido pérdida auditiva.

Casi todos habían recibido formación de orientación y movilidad, un tipo de rehabilitación visual que enseña a las personas con discapacidad visual a construir un mapa mental de su entorno y a orientarse con seguridad.

Las respuestas al cuestionario mostraron que quienes tenían buena audición tenían más confianza en su capacidad para orientarse, mientras que quienes perdieron la audición antes en la vida tenían menos confianza y menor capacidad para usar el sonido y moverse por el sonido.

El uso de audífonos no aumentó la confianza ni las habilidades de navegación de quienes sufrían pérdida auditiva, señalaron los investigadores.

"Los audífonos son una intervención común para pacientes con pérdida auditiva, pero los dispositivos disponibles actualmente se centran principalmente en mejorar la percepción del habla", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Yingzi Xiong, profesor de baja visión en el Wilmer Eye Institute.

"Aquí vimos que los pacientes no informaron que los audífonos eran útiles para la navegación ambiental, similar a nuestra investigación previa", dijo.

Los resultados indican que los profesionales sanitarios deben revisar la audición durante la formación en rehabilitación de la visión, ya que la mala audición podría afectar los resultados de la formación.

"Alrededor del 40% de los pacientes que buscan rehabilitación visual en EE. UU., incluido el Centro de Investigación y Rehabilitación de la Visión Lions del Wilmer Eye Institute, también tienen pérdida auditiva", dijo Xiong. "Creemos que entender cómo los pacientes perciben sus propias habilidades de localización de sonido ayudará a los proveedores a satisfacer sus necesidades y a desarrollar habilidades para vivir sus vidas."

Más información

El Consejo Nacional de Envejecimiento tiene más información sobre orientación y formación en movilidad.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad Johns Hopkins, 11 de marzo de 2026

Temas Relacionados

Health Daylamalaaudiciondificultalavidaparalaspersonasciegas

Últimas Noticias

Cecilia Ce aseguró que “vamos hacia el sexo con realidad virtual” y alertó sobre el impacto de la tecnología en los vínculos

La sexóloga clínica y psicóloga Cecilia Ce analizó en Infobae a la Tarde cómo la digitalización y la inteligencia artificial están transformando la intimidad y los vínculos entre los jóvenes, generando más soledad y cambiando la forma de vivir la sexualidad

Cecilia Ce aseguró que “vamos

Un argentino fue reconocido como uno de los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo

Se trata de Roger Zaldivar, referente en innovación tecnológica aplicada a la salud visual, quien fue seleccionado por la publicación británica The Ophthalmologist para integrar la Power List 2026

Un argentino fue reconocido como

La linaza molida ayuda a reducir el colesterol y mejorar la salud metabólica: cómo incorporarla a la dieta diaria

La integración adecuada de este alimento en preparaciones cotidianas permite aprovechar compuestos bioactivos y fortalece la protección natural frente a distintas afecciones crónicas en el organismo

La linaza molida ayuda a

Cómo buscan convertir residuos de botellas plásticas en un medicamento para la enfermedad de Parkinson

Es un desarrollo impulsado por investigadores de la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Los resultados iniciales indican que la técnica podría ofrecer una producción más sostenible de medicamentos

Cómo buscan convertir residuos de

Por qué la falta de donantes de sangre enciende una señal de alerta en los hospitales de Buenos Aires

La jefa de Hemoterapia del Hospital de Clínicas de la UBA, Alejandra Vellicce, advirtió en Infobae al Mediodía que la caída en la donación de sangre ya afecta el funcionamiento de los hospitales porteños

Por qué la falta de
DEPORTES
Las imágenes del cumpleaños N°

Las imágenes del cumpleaños N° 88 de Carlos Bilardo: los campeones del mundo presentes y el mensaje de Ruggeri

Se definieron los cruces del Masters 1000 de Miami: el camino de los argentinos

Desafíos, autocrítica y sueños en rojo: así crece Oliver Bearman entre los mejores de la Fórmula 1

“¿Está para el Puskas?“: la peculiar secuencia de uno de los goles de Racing ante Lanús por el Torneo Apertura del fútbol femenino

De una golfista alemana a una ex estrella de la NFL: furor en las redes por los dos nuevos hinchas de Boca Juniors

TELESHOW
Lionel Messi, Susana Giménez, Tini

Lionel Messi, Susana Giménez, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, juntos: el ambicioso proyecto que los une

Sabrina Carpenter, enamorada de Argentina: sus fotos entre helados, empanadas y la camiseta de la selección

Andrea del Boca recordó su relación íntima con Luis Miguel y las versiones de romance: “Los mejores recuerdos”

Quién es el jugador de Los Pumas que habría conquistado a Karina La Princesita: “Muy acaramelados”

Migue Granados habló de su transformación física tras perder 20 kilos: “Déficit calórico”

INFOBAE AMÉRICA

¿Agua en el desierto? Así

¿Agua en el desierto? Así funciona la máquina que promete revolucionar el acceso en zonas vulnerables

Una inesperada conexión entre el polen, la inmunidad y la extinción de los mamuts sorprende a la ciencia

Un ataque diurno inédito sobre Kiev reveló el salto tecnológico de los drones rusos

Donald Trump aseguró que la ofensiva contra el régimen iraní evitó un conflicto nuclear y la Tercera Guerra Mundial

Trump le pidió a China postergar la reunión con el presidente Xi Jinping por la guerra con Irán