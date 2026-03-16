Salud

Primeros 1000 días sin azúcar añadido: el secreto que puede proteger la salud cardiovascular en la adultez, según la ciencia

Estudios recientes demuestran que modificar la alimentación durante el embarazo y los primeros años impacta favorablemente en la salud cardíaca futura, y promueve la formación de patrones alimentarios protectores desde etapas tempranas de la vida

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Estudios recientes asocian la ingesta
Estudios recientes asocian la ingesta de azúcar añadido antes de los dos años con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en la adultez

Los primeros 1000 días de vida tienen un impacto duradero: estudios recientes asocian la cantidad de azúcar añadido consumido desde la gestación hasta los dos años con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular en la adultez, según informó la revista alemana SPIEGEL.

La manera en que la dieta durante la primera etapa de la vida influye en la salud general se vuelve cada vez más relevante, y recientes hallazgos sugieren que políticas sociales amplias pueden marcar la diferencia.

La alimentación antes de los dos años resulta relevante porque los órganos y sistemas del cuerpo se encuentran en formación y alta sensibilidad. Estudios recientes indican que reducir la ingesta de azúcar añadido durante este periodo protege el corazón y el metabolismo, disminuyendo la probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares en la etapa adulta.

Principales hallazgos sobre el azúcar en los primeros 1000 días

Reducir el consumo de azúcar
Reducir el consumo de azúcar añadido en los primeros 1000 días de vida ofrece protección duradera al corazón y al metabolismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de investigadores aprovechó el racionamiento de azúcar en el Reino Unido entre 1942 y 1956, lo que modificó la dieta infantil de manera significativa.

El análisis de los datos de 63.433 personas del banco de datos biomédicos Biobank del Reino Unido, nacidas entre octubre de 1951 y marzo de 1956, permitió comparar las consecuencias a largo plazo entre quienes crecieron con una ingesta mínima de azúcar añadido y quienes no enfrentaron restricciones.

Los resultados muestran que la exposición reducida al azúcar añadido desde la vida fetal hasta los dos años se asoció con un 20 % menos de riesgo de padecer enfermedad cardiovascular en la adultez.

La investigación sobre racionamiento de
La investigación sobre racionamiento de azúcar en el Reino Unido muestra una disminución del 20% en las enfermedades cardiovasculares por menor consumo en la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el riesgo de infarto, insuficiencia cardíaca y muerte súbita cardíaca cayó un 25 %, mientras que el de accidente cerebrovascular bajó cerca de un 30 %, según los investigadores, debido a los efectos protectores sobre los vasos sanguíneos y el metabolismo derivados de la restricción del azúcar en etapas críticas del desarrollo.

El estudio, citado por la revista alemana SPIEGEL, señala que el efecto protector depende tanto de la cantidad como de la duración de la restricción: los mayores beneficios se observaron en quienes no recibieron azúcar añadido hasta cumplir los dos años.

La profesora Anna Lene Seidler, directora de Equidad en Salud Infantil del Centro Médico de la Universidad de Rostock, lo resume así: “Estos son resultados sólidos. Es algo especial porque el diseño cuasiexperimental permitió demostrar correlaciones claras”.

Cómo impacta el consumo de azúcar temprano en la salud

El riesgo de infarto, insuficiencia
El riesgo de infarto, insuficiencia cardíaca y muerte súbita cae hasta un 25% cuando se restringe el azúcar desde la etapa prenatal hasta los dos años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio detalla que los primeros 1000 días representan una etapa de particular susceptibilidad a los factores nutricionales. Los autores argumentan que niveles bajos de azúcar en sangre materna durante la gestación pueden reducir la producción de insulina fetal, evitando así efectos negativos como el crecimiento anormal del corazón.

También se describe que, si se restringe el azúcar añadido desde el principio, el estrés oxidativo y la inflamación, factores relacionados con el deterioro vascular y los trastornos metabólicos, pueden disminuir. Como resultado, la salud cardiovascular tendría una protección duradera.

Según Seidler, la ventana de los 1000 días otorga una oportunidad única, pero advirtió que no se trata de la única posibilidad de prevención. Es fundamental continuar con estrategias de protección incluso después de los dos años.

Propuestas para proteger la salud infantil a nivel social

Especialistas y organizaciones internacionales aconsejan
Especialistas y organizaciones internacionales aconsejan evitar bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados para proteger la salud infantil a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones internacionales y los expertos como Seidler aconsejan evitar el azúcar añadido, especialmente en bebidas azucaradas y alimentos altamente procesados durante los dos primeros años de vida. El sabor dulce natural de las frutas no supone inconveniente; el énfasis está en reducir el azúcar oculto y el procesado.

Seidler enfatizó que la responsabilidad no debe recaer solo en las familias: “Como sociedad, estamos llamados a actuar”.

Entre las medidas sugeridas figuran el impuesto al azúcar ya implementado en varios países, la prohibición de la publicidad de productos ultraprocesados y bebidas excesivamente azucaradas dirigida a niños pequeños —debido a que la exposición temprana a estos productos se asocia con hábitos alimentarios poco saludables y mayor riesgo de enfermedades a largo plazo—.

Mantener una dieta equilibrada y
Mantener una dieta equilibrada y baja en azúcar añadido durante toda la infancia refuerza hábitos saludables y previene enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, consideró sensato aplicar etiquetas de advertencia en productos con alto contenido de azúcar, como ocurre con los cigarrillos en algunos países. A su juicio, solo mediante políticas sociales amplias se puede asegurar que los niños accedan a una nutrición más saludable desde el inicio.

Aunque cumplir el segundo año representa un punto clave, los expertos recomiendan que las familias mantengan una dieta equilibrada y baja en azúcar añadido durante toda la infancia y en adelante. Así se consolidan hábitos que favorecen una vida con mayor bienestar, como concluyó la cobertura de la revista alemana SPIEGEL.

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