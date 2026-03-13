Un estudio sugiere que un medicamento para la epilepsia podría ayudar a tratar la apnea del sueño

JUEVES 12 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Un medicamento utilizado en Europa para tratar la epilepsia podría ayudar a las personas con apnea obstructiva del sueño a respirar mejor durante el sueño, según un nuevo ensayo clínico.

Los investigadores descubrieron que el medicamento sulthiame redujo las interrupciones respiratorias y mejoró los niveles de oxígeno durante la noche en personas con apnea del sueño moderada a severa.

Los hallazgos se publicaron recientemente en la revista The Lancet.

El estudio incluyó a 298 adultos con apnea del sueño de cuatro países europeos. Una cuarta parte recibió placebo, mientras que al resto se les administró diferentes dosis de sultiama.

Ni los participantes ni los investigadores sabían quién había recibido el medicamento real.

Las personas que recibieron dosis más altas de sulthiame tuvieron hasta un 47% menos de interrupciones respiratorias durante el sueño en comparación con quienes tomaron placebo. También mostraron mejores niveles de oxígeno durante la noche, según informaron los investigadores.

El fármaco parece ayudar al mejorar el control de la respiración por parte del cuerpo. Esto puede reducir las probabilidades de que las vías respiratorias colapsen durante el sueño, que es la principal causa de la apnea obstructiva del sueño.

La mayoría de los efectos secundarios reportados en el estudio fueron leves y temporales.

El investigador principal Jan Hedner, profesor titular de medicina pulmonar en la Universidad de Gotemburgo en Suecia, afirmó que los hallazgos podrían abrir la puerta a nuevas opciones de tratamiento.

"Llevamos mucho tiempo trabajando en esta estrategia de tratamiento, y los resultados muestran que la apnea del sueño puede verse efectivamente influida farmacológicamente", afirmó.

"Ahora esperamos estudios más amplios y extensos para determinar si el efecto se mantiene a lo largo del tiempo y si el tratamiento es seguro para grupos de pacientes más amplios", añadió Hedner.

La apnea obstructiva del sueño ocurre cuando las vías respiratorias superiores colapsan repetidamente durante el sueño, provocando pausas en la respiración y caídas en los niveles de oxígeno.

Estas interrupciones pueden alterar el sueño durante la noche.

Con el tiempo, la apnea del sueño no tratada aumenta el riesgo de problemas graves de salud como hipertensión, enfermedades cardíacas, ictus y diabetes tipo 2.

El tratamiento más común hoy en día es la presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP). Este dispositivo utiliza una mascarilla para mantener las vías respiratorias abiertas durante el sueño.

Aunque el CPAP funciona bien, muchos pacientes tienen dificultades para utilizarlo.

Los estudios muestran que hasta la mitad de los pacientes dejan de usar el CPAP en el plazo de un año, a menudo porque la mascarilla resulta incómoda o interrumpe el sueño.

El sulthiame ya ha sido aprobado en algunos países como tratamiento para la epilepsia infantil. Los investigadores están estudiando ahora si podría convertirse también en el primer medicamento que trate directamente la apnea del sueño.

El medicamento se considera un fármaco experimental en EE. UU. y Canadá.

La Clínica Mayo tiene más información sobre la apnea del sueño.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Gotemburgo, 11 de marzo de 2026