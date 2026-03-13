Cómo los dientes de leche podrían convertirse en una herramienta clave para predecir condiciones infantiles

Los dientes de leche reflejan el desarrollo prenatal y ayudan a detectar riesgos de salud mental infantil (Clínica Dental en Toledo)

La formación de los dientes de leche, conocidos científicamente como dientes temporales o deciduos, comienza ya en las primeras semanas del embarazo y desempeña un papel central en el desarrollo infantil, según explicó la pediatra Priyanka Rao, profesora asociada de la Universidad de Carolina del Norte, a la revista de divulgación científica Popular Science. Investigaciones recientes sugieren que estos dientes podrían revelar información sobre la salud materna durante el embarazo y potencialmente advertir sobre riesgos futuros para la salud mental del niño.

Los dientes de leche empiezan a formarse alrededor de la sexta semana de gestación, cuando se desarrollan los primeros brotes dentarios. Entre el tercer y cuarto mes del embarazo, el tejido duro que da estructura a los dientes toma forma.

En ocasiones poco frecuentes, algunos bebés nacen con dientes visibles, denominados dientes natales, según la Academia Americana de Odontología Pediátrica, principal referente científico de la especialidad en ese país. Estos suelen caer en el primer mes y no corresponden a los auténticos dientes temporales. Rao explica que se trata de residuos del desarrollo embrionario que emergen como una pequeña fracción de encía ósea.

Después del nacimiento, los bebés suelen ver aparecer sus primeros dientes entre los seis y nueve meses de vida. Normalmente, los incisivos centrales inferiores o superiores son los primeros en salir, seguidos por el resto de la dentadura, hasta completar los veinte dientes temporales hacia los dos años de edad.

El crecimiento y erupción de los dientes de leche inicia entre la sexta semana de gestación y la infancia temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rao señala que la aparición de los dientes es uno de los hitos más variables del desarrollo; no hay motivo de preocupación si un niño carece de dientes hasta los dos años. Se suele afirmar que aparecen entre los seis y nueve meses, pero existe gran variabilidad. A diferencia de otros hitos del desarrollo, que siguen una secuencia, la erupción dental es una de las más aleatorias.

La función de los dientes de leche en el desarrollo físico y del lenguaje

La principal función de los dientes de leche es reservar el espacio necesario para los dientes permanentes, que irrumpen entre los seis y siete años, y favorecer el desarrollo correcto del hueso maxilar. Según Rao, la presencia de estos dientes contribuye al crecimiento y desarrollo del hueso de la mandíbula.

Su aparición coincide con el momento en que el niño los necesita para masticar y para formarse en el lenguaje. Por ello, tradicionalmente se les ha denominado “dientes de destete”, porque surgen cuando el bebé comienza a consumir alimentos sólidos y reduce la leche.

Los dientes de leche cumplen una función clave en la formación del habla; los incisivos centrales superiores son especialmente relevantes para la producción de sonidos intensos como la “t”. Rao indicó que resulta beneficioso tener estos dientes, dado que ayudan al movimiento de la lengua y a producir distintas sonoridades según su ubicación.

La presencia de dientes de leche es clave para el desarrollo del habla y la correcta pronunciación en la niñez FREEPIK

Según un estudio de la clínica especializada en odontología pediátrica y prevención Riverwood Dental, más del 60 % de los errores de pronunciación en la infancia están relacionados con problemas dentales o estructurales orales.

Esta conexión entre la dentición y el desarrollo del habla es la razón por la que los niños que sufren lesiones bucales graves y pierden prematuramente sus dientes de leche pueden necesitar control en su evolución lingüística. Aunque en general el habla progresa normalmente, algunos requieren terapia fonoaudiológica para alcanzar la pronunciación adecuada.

Los dientes de leche registran el embarazo y pueden anticipar futuros riesgos

Las líneas neonatales presentes en aproximadamente el 90% de los dientes de leche despertaron el interés de la comunidad científica. Un estudio de 2021 publicado en la revista médica JAMA Network Open encontró que estas marcas en el esmalte dental pueden reflejar experiencias maternas durante la gestación.

Los hijos de madres con depresión, ansiedad o antecedentes psiquiátricos exhibían líneas neonatales más anchas en sus dientes. Por otro lado, los niños cuyas madres informaron contar con sólido apoyo social presentaban líneas más estrechas.

Estas marcas son inofensivas, pero la hipótesis sugiere que un mayor nivel de cortisol, la principal hormona del estrés, podría dejar una huella física en la formación del esmalte dental. Según Rao, el vínculo entre el estrés materno durante el embarazo y el incremento de cortisol en el entorno intrauterino genera la aparición de estas líneas.

Estudios asocian líneas neonatales en dientes de leche con altos niveles de estrés materno y riesgo de trastornos mentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Erin C. Dunn, psiquiatra e investigadora del Massachusetts General Hospital, perteneciente a la Universidad de Harvard, indicó que estas señales permiten identificar a niños expuestos a adversidad temprana y, por ende, con mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales en la infancia.

En el futuro, se plantea que los dientes de leche que se caen podrían recolectarse en las consultas pediátricas u odontológicas y analizarse en laboratorios especializados para identificar a tiempo a niños en riesgo de desarrollar problemas de salud mental. Sin embargo, los expertos advierten que aún restan más investigaciones para poder contar con información definitiva.

El cuidado de los dientes de leche y su importancia para la salud posterior

Los dientes de leche, aunque son transitorios, resultan esenciales tanto desde el punto de vista clínico como del desarrollo global. Según Rao, ofrecen una ventana única al periodo prenatal y podrían transformarse en una herramienta para anticipar y prevenir problemas de salud infantil antes de la aparición de los síntomas.

Rao enfatizó que el cuidado bucal debe comenzar en cuanto aparecen los primeros dientes de leche. Ella recomienda limpiar diligentemente las encías y los dientes de los bebés y fomentar hábitos saludables desde el inicio. También destacó la importancia de la participación y apoyo de los padres en la higiene oral para lograr una dentadura sana y fuerte.