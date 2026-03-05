Dos días de avena pueden reducir el colesterol, según un estudio

MIÉRCOLES, 4 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Ya sea cubierto con fruta o aromatizado con mantequilla de cacahuete, comer principalmente avena durante solo dos días puede ayudar a reducir el colesterol, según un nuevo estudio de Alemania.

En el ensayo, las personas con síndrome metabólico que siguieron un plan estricto basado en avena durante 48 horas vieron una reducción del 10% en el colesterol LDL dañino.

La mejora seguía siendo notable seis semanas después, según informaron recientemente investigadores de la Universidad de Bonn en la revista Nature Communications.

El síndrome metabólico es un conjunto de problemas de salud que incluyen exceso de peso, hipertensión, azúcar alta en sangre y niveles poco saludables de colesterol. Estas condiciones aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca y diabetes tipo 2.

Durante la fase de dos días del estudio, los voluntarios consumieron 300 gramos de avena al día, repartidos en tres comidas. Solo se les permitía añadir pequeñas cantidades de fruta o verduras. Al mismo tiempo, reducieron su ingesta calórica normal aproximadamente a la mitad.

Un grupo de control también redujo las calorías pero no comió avena.

En total, 32 mujeres y hombres completaron el plan de avena de dos días: 17 en el grupo de avena y 15 en el grupo de control.

Dos personas del grupo de control tuvieron que abandonar por motivos personales. En total, 68 personas participaron en la investigación, que también incluyó una fase más larga de seis semanas.

Ambos grupos se beneficiaron en cierto modo al comer menos calorías. Pero el grupo de avena experimentó cambios más fuertes.

"El nivel de colesterol LDL, especialmente dañino, cayó un 10% para ellos -- es decir, una reducción sustancial, aunque no del todo comparable al efecto de los medicamentos modernos", dijo la coautora del estudio Marie-Christine Simon, profesora junior en el Instituto de Ciencia de la Nutrición y los Alimentos de la universidad, en un comunicado de prensa.

"Como resultado, este método ha sido casi completamente pasado por alto en las últimas décadas", añadió.

Los participantes del grupo de avena también perdieron aproximadamente 4,4 libras de media, y su presión arterial bajó ligeramente.

Reducir el colesterol LDL es importante porque los niveles altos pueden causar acumulación en las paredes de las arterias. Con el tiempo, esto puede provocar un infarto o un ictus.

Los investigadores también analizaron lo que ocurría dentro del intestino.

"Pudimos identificar que el consumo de avena aumentaba el número de ciertas bacterias en el intestino", dijo la autora principal Linda Klümpen, doctoranda del instituto.

Las bacterias intestinales ayudan a descomponer los alimentos y a crear sustancias que afectan a la salud. El equipo descubrió que la avena ayudaba a las bacterias a producir compuestos llamados sustancias fenólicas.

Uno de ellos, el ácido ferúlico, ha demostrado en estudios con animales que mantiene niveles saludables de colesterol.

"Pudimos demostrar que las bacterias intestinales producen compuestos fenólicos descomponiendo la avena", dijo Klümpen en un comunicado de prensa.

Los investigadores también señalaron que algunos microbios intestinales ayudan a eliminar la histidina, un aminoácido que puede convertirse en un compuesto relacionado con la resistencia a la insulina si se acumula.

En una parte separada del estudio, los participantes consumieron 80 gramos de avena al día durante seis semanas sin límites dietéticos. Ese enfoque solo llevó a cambios modestos, señalaron los investigadores.

Las mayores mejoras vinieron del plan de dos días.

"Una dieta a corto plazo basada en avena a intervalos regulares podría ser una forma bien tolerada de mantener el nivel de colesterol dentro del rango normal y prevenir la diabetes", dijo Simon.

La investigación asignó aleatoriamente a los participantes a grupos de avena o control.

Aunque la gente sabía lo que estaba comiendo, los equipos de laboratorio que analizaron muestras de sangre y heces no sabían de qué grupo provenían las muestras.

Los investigadores midieron la presión arterial, el peso, el tamaño de la cintura y la grasa corporal antes y después de la intervención, y de nuevo a las dos, cuatro y seis semanas.

El estudio fue financiado por varias organizaciones de investigación alemanas y grupos de la industria alimentaria.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Bonn, 25 de febrero de 2026