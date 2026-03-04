Un fármaco para fibrilación auricular puede interactuar con anticoagulantes y aumentar el riesgo de hemorragias peligrosas

MARTES, 3 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- Las personas con ritmos cardíacos anormales podrían estar en riesgo de sangrado peligroso debido a una combinación grave de medicamentos recetados, según un nuevo estudio.

A los pacientes con fibrilación auricular (Fibrilación A) a menudo se les prescribe diltiazem para ayudar a controlar su ritmo cardíaco, según los investigadores en los Annals of Internal Medicine.

Dado que la fibrilación auricular también aumenta considerablemente el riesgo de ictus, a estos pacientes también se les recetan anticoagulantes como apixaban o rivaroxabán, según los investigadores.

Pero la combinación de diltiazem con cualquiera de esos anticoagulantes causó una mayor tasa de hemorragias graves entre un grupo de 23.000 pacientes, según encontraron los investigadores.

"Aunque el diltiazem sigue siendo una opción adecuada y eficaz para el control de la frecuencia cardíaca en pacientes seleccionados, nuestros resultados subrayan que el riesgo de hemorragia debe ser una consideración central en las decisiones de tratamiento", dijo el investigador principal Ghadeer Dawwas en un comunicado de prensa. Es profesora adjunta de medicina y políticas sanitarias en el Vanderbilt University Medical Center en Nashville, Tennessee.

El diltiazem es un bloqueador de los canales de calcio que, según la Asociación Americana del Corazón, ayuda a reducir la frecuencia cardíaca en personas con fibrilación auricular y debilita la contracción.

Sin embargo, el diltiazem también inhibe la función de las enzimas citocromo, que son cruciales para el metabolismo de los fármacos. Esto podría hacer que los anticoagulantes se concentren más en el torrente sanguíneo, aumentando el riesgo de hemorragias peligrosas, según los investigadores.

Para este estudio, los investigadores compararon a 23.000 pacientes con fibrilación auricular recetados con diltiazem con otros 23.000 recetados metoprolol, un betabloqueante que también se usa para ralentizar la frecuencia cardíaca en estos pacientes. A estos pacientes también se les había recetado apixaban o rivaroxabán.

El equipo hizo un seguimiento de qué combinación de fármacos causaba un mayor riesgo de hemorragia peligrosa en el cerebro, el sistema digestivo o en otra parte del cuerpo.

Los resultados mostraron 467 episodios de hemorragia grave entre los usuarios de diltiazema frente a 397 entre los recetados de metoprolol.

En general, el diltiazem se asoció con un aumento del 18% en el riesgo de hemorragia peligrosa, según el estudio.

Además, el riesgo aumentaba con dosis más altas de diltiazem, descubrieron los investigadores.

El riesgo de hemorragia "es especialmente relevante para pacientes que reciben dosis más altas de 120 mg/día de diltiazem o para quienes toman medicamentos interactuantes adicionales", dijo Dawwas. "En tales casos, el metoprolol puede representar una alternativa más segura."

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre los medicamentos para fibrilación auricular.

FUENTE: Vanderbilt University, comunicado de prensa, 26 de febrero de 2026