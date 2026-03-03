Las consultas de telemedicina cuestan cinco veces menos que la atención en una clínica

LUNES, 2 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- Las citas por telemedicina no solo son más cómodas, sino que en realidad ahorran dinero tanto para los pacientes como para los sistemas sanitarios, según un nuevo estudio.

Las consultas por telemedicina son cinco veces menos costosas que las presenciales para las condiciones más comunes, según informaron recientemente investigadores en JAMA Network Open.

De media, los investigadores encontraron que los pacientes de telemedicina reciben una factura de 400 dólares menos y es menos probable que necesiten visitas de seguimiento tras su primera cita.

"Antes de realizar este estudio, existía una preocupación común de que la telemedicina pudiera servir solo como una fuente fácil de 'primeros auxilios', lo que solo retrasaría la atención presencial y aumentaría los costes en general", dijo el investigador principal Dr. David Asch, vicepresidente senior de iniciativas estratégicas en la Universidad de Pensilvania.

"Pero descubrimos que eso no era cierto, y nuestro trabajo sugiere que para muchos pacientes, la telemedicina puede ser una solución completa, no solo un parche temporal", dijo en un comunicado de prensa.

Durante la pandemia de COVID-19 , el uso de la telemedicina se disparó gracias a las normativas de emergencia que ampliaron el acceso, según los investigadores en notas de fondo.

Por ejemplo, hubo un aumento de 90 veces en las visitas de telemedicina en el sistema de salud de la Universidad de Pensilvania: un millón de visitas entre marzo de 2020 y febrero de 2021, frente a solo 11.000 en 2019.

Sin embargo, siguen existiendo dudas sobre la eficacia y la rentabilidad de la telemedicina, según los investigadores.

"Sabemos que la telemedicina no es talla única, especialmente en salud mental y conductual, donde la triaje reflexivo, el seguimiento y la continuidad de la atención siguen siendo importantes, así que queríamos entender mejor si realmente estábamos viendo una desviación eficiente de la atención", dijo el investigador senior Yong Chen, profesor de bioestadística en la Universidad de Pensilvania, en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores analizaron los datos de más de 160.000 visitas médicas, tanto presenciales como por telemedicina, durante cuatro meses en 2024.

Se centraron en 10 afecciones comunes, incluyendo COVID, síntomas respiratorios, trastornos del neurodesarrollo, problemas de sueño y ansiedad. Se registraron los casos desde siete días antes de la visita inicial hasta 30 días después, para ver si eran necesarias visitas de seguimiento.

En total, el coste medio asociado a las visitas de telemedicina era de 96 dólares, en comparación con 509 dólares de las citas presenciales.

Las visitas por telemedicina requirieron una media de tres citas de seguimiento, frente a más de cuatro en las visitas presenciales.

Enfermedades como los síntomas respiratorios eran mucho más baratas de tratar con telemedicina, costando aproximadamente 800 dólares menos de media, según los investigadores.

Por otro lado, la atención en salud mental cuesta aproximadamente lo mismo tanto para las visitas presenciales como para las de telemedicina, según los resultados.

"Muchos sistemas ya ofrecen la mayor parte de la atención psiquiátrica mediante telemedicina, ya que la atención está dominada principalmente por el asesoramiento y la gestión de la medicación en lugar de mediante pruebas o procedimientos, como la atención para otras condiciones", dijo el investigador principal Bingyu Zhang, estudiante de doctorado en matemáticas aplicadas y ciencias computacionales en la Universidad de Pensilvania.

"Por tanto, los flujos de trabajo de tratamiento y prescripción pueden ser similares entre los tipos de consulta y hacer que los cargos de los episodios sean comparables, aunque la telemedicina siga asociándose a menos visitas posteriores", explicó Zhang.

Los investigadores señalaron que es necesaria una acción del Congreso para mantener las regulaciones de la era COVID que ampliaron el acceso a la telemedicina.

"Si se permite que la telemedicina vuelva al modelo más limitado que existía antes del COVID, los ahorros que identificamos podrían desaparecer", dijo el investigador Kevin Mahoney, CEO del Sistema de Salud de la Universidad de Pensilvania.

"En un momento en que los hospitales y los sistemas de salud se enfrentan a serios vientos financieros en contra, esos ahorros son vitales", dijo Mahoney en un comunicado de prensa. "Nos permiten reinvertir en la atención al paciente y fomentar la innovación."

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. tiene más información sobre telemedicina.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Pensilvania, 25 de febrero de 2026