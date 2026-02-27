Estudio destaca las dificultades de crianza de niños con enfermedades cardíacas

JUEVES, 26 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- A medida que las enfermedades cardíacas afectan cada vez más a personas de 30, 40 y 50 años, ha surgido un nuevo desafío que la medicina tradicional a menudo pasa por alto: cómo sanar un corazón mientras cría a una familia.

Un estudio publicado hoy en el Canadian Journal of Cardiology revela que los pacientes cardíacos más jóvenes enfrentan una doble carga. No solo luchan por su propia supervivencia, sino que también están navegando el complejo desgaste emocional y físico de la crianza como pacientes.

Las enfermedades cardíacas de inicio temprano -- definidas como ocurrir antes de los 55 años en hombres y 65 en mujeres -- están en aumento, según los investigadores. Los casos globales pasaron de 1,5 millones en 1990 a 2,6 millones en 2019.

La investigadora principal Karen Bouchard, científica asociada en el Instituto del Corazón de la Universidad de Ottawa, señaló que el estrés es único para estos padres que compaginan su carrera profesional con las altas exigencias energéticas de los niños pequeños.

"Gestionar una enfermedad crónica ya es bastante difícil, pero puede ser aún más estresante si eres padre o madre de niños pequeños", dijo Bouchard en un comunicado de prensa.

Los 32 participantes del estudio fueron reclutados de un gran centro canadiense de tratamiento cardíaco. Todos tenían más de 18 años y habían sido diagnosticados con enfermedades cardíacas prematuras como enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, disección espontánea de las arterias coronarias, ictus y arritmias cardíacas. Todos criaban al menos a un niño menor de 18 años.

Basándose en un grupo de enfoque online de 90 minutos, los investigadores identificaron tres áreas principales en las que los padres podrían necesitar más ayuda del sistema sanitario.

La charla: Los padres informaron de una profunda incertidumbre sobre cuánto contarles a sus hijos sobre su evento cardíaco o diagnóstico. Muchos minimizaron la gravedad de su condición, porque ellos mismos aún estaban procesando el trauma. La brecha de agotamiento: Las afecciones cardíacas suelen causar baja energía e irritabilidad, lo que provoca un cambio de identidad en los padres. Muchas madres y padres luchaban por parecer normales por fuera mientras no podían mantener la rutina de las tareas domésticas o el tiempo de juego que tenían antes. La preocupación genética: Las supervivientes, especialmente las madres, a menudo se vuelven hipervigilantes respecto a la salud de sus hijos, a veces restringiendo injustamente la dieta o actividades de sus hijos por miedo a que hayan transmitido "genes malos".

La mayoría de los programas de recuperación cardíaca se centran en la dieta, el ejercicio y la medicación, pero rara vez en la dinámica familiar. El estudio sugiere la necesidad de mejorar estos programas para ayudar a las familias a sanar juntas.

"Basándome en mi experiencia clínica, no es sorprendente que los padres quieran más apoyo de los profesionales sanitarios para afrontar su enfermedad como padres", dijo la coinvestigadora principal Heather Tulloch , del Instituto del Corazón de la Universidad de Ottawa.

Para satisfacer las necesidades de la población parental que gestiona las enfermedades cardíacas, los investigadores han desarrollado una nueva guía para pacientes y un libro infantil ilustrado, previsto para mayo de 2026, para ayudar a las familias a hablar sobre la salud cardíaca de una manera que los niños puedan comprender.

Womenheart.org ofrece consejos para hablar con la familia sobre la salud del corazón.

FUENTES: Comunicado de prensa del Instituto del Corazón de la Universidad de Ottawa, 26 de febrero de 2026; Canadian Journal of Cardiology, 26 de febrero de 2026